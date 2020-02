Eklat im Bundestag: Sitzung unterbrochen - Außenminister Maas muss sich kleinlaut entschuldigen

Ach, wie durchschaubar doch die deutschen Medien sind, hier in dem Fall, die HNA!

Es ging darum, dass keiner der Minister anwesend war und die Sitzung deswegen unterbrochen wurde.

Warum muss dann im Artikel weiter unten sofort wieder auf Gauland abgestellt werden, der ja im Bundestag angeblich geschlafen hat und, natürlich nicht zu vergessen, das er angeblich Steuern hinterzogen hat.

Übrigens, die Immunität der CDU - Abgeordneten Strenz wurde auch aufgehoben.

Ebenso hat der Landtag in BY die Immunität der Fraktionschefin der Grünen, Schulze, auch aufgehoben!

Wird das hier auch thematisiert?

Genauso wie gestern im Artikel über das Gewaltverbrechen in Kassel. Da wurde am Ende des Artikels über die gesunkene Kriminalitätsrate in Hessen berichtet.

Was soll das?

Noch ein Beitrag zum eigentlichen Thema des Artikels:

Wo waren denn die anderen Minister, welche durch Abwesenheit glänzten?

Ach so, ja, es war ja Freitag!

Und dann beschweren die sich darüber, dass Sitzungen hin - u. wieder bis nach Mitternacht gehen.

Unglaublich!