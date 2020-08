Corona-Demos in Berlin: Sturm auf Reichstag bestürzt - verstörende Szenen im Video

In Berlin hat die Polizei die umstrittene Corona-Demonstration am Samstag abgebrochen. Viele hatten sich nicht an die Vorgaben gehalten. Später kommt es am Reichstag zur Eskalation.

Für Samstag (29.8.) hat die Organisation „Querdenken“ in Berlin eine Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen angemeldet.

eine angemeldet. Das Verbot der Versammlung wurde per Gericht gekippt, daran hat auch eine Beschwerde der Polizei nichts geändert.

wurde per Gericht gekippt, daran hat auch eine nichts geändert. Die Befürchtung, dass sich unter die Protestierenden gewaltbereite Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker mischen, hat sich zum Teil bewahrheitet. Doch ein anderer Grund sorgte für den Abbruch der Veranstaltung .

. Am Reichstag kam es zur Eskalation, als nur drei Polizisten hunderte Demonstranten zurückhalten sollten.

Update vom 30. August, 9.34 Uhr: Inzwischen kursieren Bilder von der versuchten Stürmung des Reichstags in Berlin durch hunderte Menschen. Lediglich drei Polizeibeamte bewachten diesen und sahen sich urplötzlich einer Übermacht an Demonstranten entgegen.

Trotzdem versuchten die Polizisten, die pöbelnde Menge zurückzudrängen. Dies gelangen ihnen allerdings erst, als den drei Beamten zahlreiche Kollegen von beiden Seitenaufgängen des Reichstags zur Hilfe eilten. Danach konnte die Polizei die Lage wieder unter Kontrolle bringen.

Auf diesem Video verteidigen drei Polizisten die letzen Stufen auf dem Reichstag, einer ohne Helm, und ich weiß nicht, welchen ich mehr bewundere. Was für Vollidioten davor. #Berlin2908 #b2908 pic.twitter.com/8ZlAHsTmT9 — Marcus Schwarze 🚀 (@MarcusSchwarze) August 29, 2020

Update vom 30. August, 7.30 Uhr: Nach den Ereignissen im Zusammenhang mit einer Corona-Demonstration am Samstag in Berlin zeigen sich Politiker fast aller Parteien bestürzt (siehe Update unten). Teilnehmer der Demonstration gegen den Corona-Kurs der deutschen Regierung sind auf die Reichstagstreppe gestürmt. Dort wurden sie von Polizisten zurückgedrängt, die Beamten setzen Pfefferspray ein. Es kam zu Rangeleien, direkt vor dem Gebäude, dem Sitz des deutschen Bundestags. Wie Videos, die im Internet kursieren, zeigen, standen den Demonstranten wohl nur drei Polizisten im Weg. „Wir können nicht immer überall präsent sein, genau diese Lücke wurde genutzt, um hier die Absperrung zu übersteigen, zu durchbrechen, um dann auf die Treppe vor dem Reichstag zu kommen“, so Polizeisprecher Thilo Cablitz.

Corona-Demo in Berlin: Attila Hildmann festgenommen - Demonstranten stürmen Reichstag

Update vom 29. August, 22.57 Uhr: Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat auf die Corona-Demo in Berlin reagiert: „Meinungsvielfalt ist ein Markenzeichen einer gesunden Gesellschaft. Die Versammlungsfreiheit hat aber dort ihre Grenzen, wo staatliche Regeln mit Füßen getreten werden“, sagte der CSU-Politiker der Bild am Sonntag. „Das Reichstagsgebäude ist die Wirkungsstätte unseres Parlaments und damit das symbolische Zentrum unserer freiheitlichen Demokratie. Dass Chaoten und Extremisten es für ihre Zwecke missbrauchen, ist unerträglich. Ich danke der Polizei, dass sie uns heute schnell und konsequent davor bewahrt hat. Der Staat muss gegenüber solchen Leuten mit null Toleranz und konsequenter Härte durchgreifen.“

Corona-Demo in Berlin: Politiker bestürzt über Ereignisse vor Berliner Reichstag

Update vom 29. August, 22.22 Uhr: Mehrere Politiker haben sich bestürzt über die Ereignisse vor dem Berliner Reichstag geäußert. Außenminister Heiko Maas (SPD) twitterte: „Alle haben Recht, über Umgang mit Corona zu streiten & natürlich für Ihre Meinung zu demonstrieren. Niemand sollte dafür Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden & viele einem Infektionsrisiko aussetzen. Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend.“

Alle haben Recht, über Umgang mit Corona zu streiten & natürlich für Ihre Meinung zu demonstrieren.



NIEMAND sollte dafür Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden & viele einem Infektionsrisiko aussetzen.



Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend.#Berlin2908 — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 29, 2020

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) schrieb: „Unser Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Es ist die Antwort auf das Scheitern der Weimarer Republik und den Schrecken der NS-Zeit. Nazisymbole, Reichsbürger- & Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen Bundestag rein gar nichts verloren.“

Unser Grundgesetz garantiert Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht. Es ist die Antwort auf das Scheitern der Weimarer Republik und den Schrecken der NS-Zeit. Nazisymbole, Reichsbürger- & Kaiserreichflaggen haben vor dem Deutschen #Bundestag rein gar nichts verloren. #b2908 — Olaf Scholz (@OlafScholz) August 29, 2020

Berlins Innensenator zu Corona-Demo in Berlin: Erwartbar, was passiert ist

Update vom 29. August, 22.07 Uhr: Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die Ereignisse bei der Corona-Demo in Berlin als vorhersehbar bezeichnet. „Es war erwartbar, was heute passiert ist“, sagte er am Samstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Abstandsregeln waren meist nicht eingehalten worden, die Demonstration musste aufgelöst werden. An einigen Stellen in der Stadt kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Geisel hatte die Proteste im Vorfeld verboten, Gerichte kippten die Entscheidung aber (siehe Ursprungsmeldung).

+ Szene von der Corona-Demo in Berlin, die verboten werden sollte. © Kay Nietfeld/dpa

Geisel erklärte weiter, er sei der Meinung, „dass ich eine klare politische Haltung haben muss“. Denn es hätten sich am Samstag nicht Menschen versammelt, die an einzelnen Entscheidungen der Regierung in Corona-Sachen Kritik übten, sondern die an „unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung insgesamt Zweifel hegen und sie angreifen wollen“. Die Menschen seien radikalisiert. Er glaube nicht, „dass es der Demokratie dient, wenn wir uns wegducken und keine Haltung zeigen“.

Corona-Demo in Berlin: Attila Hildmann festgenommen - Demonstranten stürmen Reichstag

Update vom 29. August, 19.45 Uhr: Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik haben am Samstagabend eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen. Sie seien die Treppe hoch gestürmt, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück, sie setzten Pfefferspray ein. Es kam zu Rangeleien. Am Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung gegeben.

Der Reichstag wird gestürmt pic.twitter.com/2viU4jdx0I — element (@__investigate__) August 29, 2020

Update vom 29. August, 18.17 Uhr: Der Vegan-Koch Attila Hildmann ist nach den Corona-Demos in Berlin von der Polizei abgeführt worden, das bestätigte der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD).

+ Die Polizei nimmt Vegan-Koch Attila Hildmann in Gewahrsam bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. © Kay Nietfeld/dpa

Auf einer Bühne vor dem Reichstag hatte Hildmann, der als Verbreiter von Verschwörungstheorien gilt, gesprochen. Im Bereich der Reichstagswiese seien Teile der Absperrung umgeworfen worden, twitterte die Polizei. Hildmann habe nach Informationen der Bild versucht, die Absperrung für eine nicht angemeldete Kundgebung zu überwinden.

Vor der Russischen Botschaft versammelten sich laut Polizeisprecher Thilo Cablitz rund 2000 Menschen. Dort seien Einsatzkräfte angegriffen worden. Innensenator Geisel sprach von Auseinandersetzungen, bei denen sieben Polizisten verletzt und 200 Personen festgenommen wurden.

+ Der Vegan-Koch Attila Hildmann spricht bei der Corona-Demo am 29. August vor dem Reichstag in Berlin. © abian Sommer/dpa

Update vom 29. August, 19.32 Uhr: Demonstranten gegen die staatliche Corona-Politik haben eine Absperrung am Reichstagsgebäude in Berlin durchbrochen. Sie seien die Treppe hoch gestürmt, berichtete ein dpa-Reporter am Ort. Polizeibeamte drängten die Menschen zurück, sie setzten Pfefferspray ein. Es kam zu Rangeleien. Am Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung gegeben.

Update vom 29. August, 17.21 Uhr: Zu den Corona-Protesten in Berlin hat Focus Online zwei Reporter vor Ort, die Irritierendes berichten. Demnach strömen aktuell immer mehr Menschen Richtung Siegessäule - und einer der Veranstalter soll deshalb verzweifelt sein und gerufen haben: „Geht doch! Bitte! Warum geht Ihr denn nicht? Ich verstehe das nicht“. Die Demonstranten reagierten dem Bericht zufolge darauf nur mit Applaus.

Corona-Demo in Berlin: Tausende versammel sich an der Siegessäule

Update von 15.55 Uhr: Nach Auflösung der ersten Demonstration in Berlin-Mitte haben sich am Samstagnachmittag laut Polizei mehrere Zehntausend Menschen aus Protest gegen die Corona-Politik an der Siegessäule und an der Straße des 17. Juni versammelt. Die rund zwei Kilometer lange Strecke ist mit Demonstranten gut gefüllt, für den Nachmittag ist eine Kundgebung geplant. Vereinzelt kommt es offenbar auch zu gewalttätigen Ausschreitungen, in Form von Attacken gegenüber Polizeibeamten, worauf mit Festnahmen reagiert wird:

Gegenüber der Einmündung Unter den Linden / Schadowstraße kam es aus einer großen Personengruppe zu Stein- & Flaschenwürfen auf unsere Kolleg. Wir haben 2 Personen festgenommen. Es wurde Zwang in Form einfacher körperlicher Gewalt und Pfefferspray eingesetzt.#b2908 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

Die Polizei Berlin rief die Teilnehmer der Corona-Demo auf, nicht weiter hinzuzuströmen. Bei Twitter schrieb sie: „Wir stellen fest, dass bei der Demo auf der Straße des 17. Juni die Abstände nicht ausreichend eingehalten werden. Wir fragen derzeit den Versammlungsleiter, ob er unter diesen Umständen seine Versammlung überhaupt beginnen möchte und raten vom weiteren Zuströmen ab.“

Update von 15.08 Uhr: Nach der Auflösung eines Protestzuges gegen die Corona-Politik der Bundesregierung in Berlin ist die Polizei zu verschiedenen Einsätzen ausgerückt. So legten sich auf dem Schiffbauerdamm rund 40 Menschen Boxbandagen an, wie die Einsatzkräfte berichten. In der Universitätsstraße seien zudem Hindernisse auf die Fahrbahn gebracht worden. In der Friedrichstraße habe außerdem ein Baucontainer gebrannt, zudem habe es eine Festnahme nach einem Flaschenwurf gegeben. Auf Videos ist außerdem zu sehen, wie die Polizei Demonstranten weg befördert, die auf der Straße blieben und nicht freiwillig gingen.

+ Die Berliner Polizei führt einen Mann ab bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. © Bernd Von Jutrczenka/dpa

Update von 14.13 Uhr: Die Polizei ließ den geplanten Demonstrationszug durch das Berliner Stadtzentrum am Samstag nicht starten, weil die Mindestabstände zum Infektionsschutz nicht eingehalten wurden und Demonstranten überwiegend keine

Mund-Nase-Schutzmasken trugen. Nach längerer Wartezeit und Verhandlungen mit den Veranstaltern löste die Polizei die Versammlung schließlich auf. Es bleibe „leider keine andere Möglichkeit“, untermauerte die Polizei ihre Entscheidung. Aufgerufen zu den Protesten hatte die Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“.

Corona-Demo in Berlin abgebrochen: Sehr breite Mischung von Bürgern

Tausende von Teilnehmern forderten auf Transparenten den Rücktritt der Bundesregierung sowie ein Ende der Alltagsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Auf Plakaten stand „Stoppt den Corona-Wahnsinn“ und „Corona-Diktatur beenden“. Einige Demonstranten trugen Fotos von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dem bayerischen Regierungschef Markus Söder (CSU) - alle in Häftlingskleidung und mit dem Zusatz „schuldig“.

Auch AfD-Politiker und andere rechte Gruppen hatten zur Teilnahme an der Corona-Demo aufgerufen. Am Brandenburger Tor und anderen Orten waren mitunter Flaggen mit Reichsadler, T-Shirts in Frakturschrift und andere Symbole von Rechtsextremisten zu sehen. Insgesamt versammelte sich eine sehr breite Mischung von Bürgern, darunter Junge und Alte sowie auch Familien mit Kindern. Viele setzten sich während der längeren Wartezeit. Demonstranten beschwerten sich, dass sie keinen Abstand* einhalten könnten, weil die Polizei alles abgesperrt habe. Tatsächlich ließ die Polizei niemanden mehr rein, damit es nicht voller wurde.

+ „Stoppt den Corona-Wahnsinn!“: Teilnehmer der Demo in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. © Michael Kappeler/dpa

Polizei bricht Corona-Demo in Berlin ab

Update von 13.18 Uhr: Die Polizei hat offenbar genug. Der Corona-Demo in Berlin steht das abrupte Aus bevor. Der Grund zeichnete sich bereits ab: Wiederholt sind viele Teilnehmer durch die Missachtung der Abstandsregeln aufgefallen und ließen sich auch durch die Polizei nicht davon abbringen. Wie nun per Twitter mitgeteilt wurde, habe man dem Versammlungsleiter erklärt, dass die Veranstaltung mit sofortiger Wirkung abgebrochen wird.

Corona-Demo in Berlin: Polizei hat genug - Veranstaltung aufgelöst, Teilnehmer müssen weichen

Des Weiteren werden sämtliche Demonstranten dazu aufgefordert, sich vom Ort des Geschehens zu entfernen. Wird dem Aufruf der Berliner Polizei Folge geleistet? Es ist davon auszugehen, dass sich nicht wenige Protestler dem widersetzen werden.

Unsere Kolleg. geben die Auflösung der Versammlung auch entlang der ehemaligen Antretestrecke über Lautsprecherwagen bekannt. Die Durchsage im Wortlaut finden Sie hier als Screenshot.#Berlin2908 pic.twitter.com/ozmS2mgRUs — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

Update von 12.41 Uhr: Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schätzungen der Polizei bislang etwa 18.000 Menschen versammelt. Es gebe jedoch nach wie vor Zustrom zu dem geplanten Demonstrationszug, dessen Verbot am Tag zuvor gerichtlich untersagt wurde.

Eine Sprecherin der Polizei sagte auch, wenn die Abstandsregeln aufgrund von Covid-19* von den Teilnehmern weiterhin nicht eingehalten und dann auch keine Masken getragen werden, wäre es „das letzte Mittel“, den Demonstrationszug nicht starten zu lassen und die Versammlung einfach aufzulösen.

Missachtung der Corona-Abstandsregeln: Polizei greift bei Berlin-Demo durch

Update von 11.49 Uhr: Die Protestversammlung gegen die Schutzmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Allerdings gibt es für die Teilnehmer der Demonstrationen in Berlin einen Rückschlag: Penibel müssen die Abstandsregeln aufgrund Sars-CoV-2 eingehalten werden - was bislang durch die Polizei vergeblich gefordert wurde. Nun gibt es die Quittung - wie die Einsatzkräfte auf ihrem Twitter-Kanal mitteilen:

Die Teilnehmenden der Demo, die von Unter d. Linden über Friedrichstr., Alex, Leipziger Pl. zum Brandenburger Tor laufen will, wurden mehrfach vergeblich aufgefordert, die Abstände einzuhalten. Daher wird nun von unserem Einsatzleiter das Tragen des MNS zur Auflage gemacht.#b2908 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 29, 2020

Update von 10.56 Uhr: Auf der Straße Unter den Linden haben sich in Berlin bereits über 1000 Teilnehmer für die Demo gegen Corona-Beschränkungsmaßnahmen versammelt. Von dort soll der Protestmarsch durch die Hauptstadt ziehen zum Tiergarten und bis zur Straße des 17. Juni. Demonstrierende schrien „Tor auf“ und skandierten „Wir sind das Volk“.

Corona-Demo in Berlin findet statt: Gericht kippt Verbot der Polizei - Ausrichter sendet Botschaft über Gewalt

Update von 10.08 Uhr: Wie bereitet sich die Berliner Polizei auf ihren Großeinsatz bei der Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen vor? Vor dem Brandenburger Tor standen am frühen Samstagmorgen bereits zahlreiche Einsatzfahrzeuge. „Die Nacht war überwiegend ruhig“, sagte Polizeisprecher Thilo Calblitz. An mehreren Versammlungsorten seien bereits Polizeikräfte im Einsatz.

Die Initiative Querdenken plant am Samstagvormittag einen langen Demonstrationszug und eine Kundgebung, für die rund 22.000 Menschen angemeldet waren. Die Versammlungen können laut Gerichtsurteil stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das zuvor erlassene Verbot der Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Corona-Demo in Berlin: Ausrichter richtet Botschaft an Gewaltbereite

Michael Ballweg, Vertreter der Initiative „Querdenken“ hat sich im Vorfeld gegen jegliche Ausübung von Gewalt ausgesprochen. „Diejenigen, die zu Gewalt aufrufen, gehören nicht zu uns“, ließ der Ausrichter in einer Videobotschaft wissen. Er bezeichnete das Gerichtsurteil als „Erfolg für die Grundrechte“, die man sich nicht genehmigen lassen müsse.

+ Polizisten stehen neben Polizeifahrzeugen vor dem Brandenburger Tor und bereiten sich auf die Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen vor. © Christophe Gateau/dpa

Update von Samstag, 29. August, 8.34 Uhr: Der umstrittene Demonstrationszug sowie die Kundgebung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung können am heutigen Samstag in Berlin stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht der Hauptstadt bestätigte am frühen Morgen in zweiter Instanz, dass das Verbot der Berliner Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist somit endgültig rechtskräftig.

Die wesentliche Frage: Bleiben die Proteste friedlich, oder gibt es Ausschreitungen und eine Gefährdung von Menschenleben? Bei den bisherigen Demonstrationen wurden die Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen mit Covid-19* von vielen

Teilnehmern missachtet. Nach eigenen Angaben wird die Berliner Polizei mit rund 3000 Einsatzkräften vor Ort sein. Eine der Hauptaufgaben: Sollten sich die Demonstrationsteilnehmer nicht an die Corona-Auflagen halten, werde man „zügig räumen“, hieß es in einer Stellungnahme.

Corona-Demo in Berlin: Gericht kippt Verbot - Riesiger Protest in der Hauptstadt erwartet

Update, 21.06 Uhr: Im Hinblick auf die angemeldete Corona-Demonstration am Samstag rief „Fridays for Future“ via Twitter zu Gegenprotesten auf. „Natürlich mit Abstand und Maske – und seid vorsichtig, Corona-Leugner sind erfahrungsgemäß latent aggressiv. Wir überlassen Nazis nicht unsere Stadt!“ schreibt das Social-Media-Team der Bewegung.

Momentan sieht es so aus, als könnten die Demos zu #Berlin2908 doch stattfinden – wir sehen uns bei zahlreichem Gegenprotest! Natürlich mit Abstand und Maske – und seid vorsichtig, Corona-Leugner sind erfahrungsgemäß latent aggressiv.

Wir überlassen Nazis nicht unsere Stadt! — Fridays for Future Berlin (@FFF_Berlin) August 28, 2020

Update, 20.45 Uhr: Die angemeldete Kundgebung von rund 1500 Menschen am Brandenburger Tor verlief laut Polizei friedlich, jedoch seien mehrere Appelle zum Abstandhalten nötig gewesen. Die Polizei hatte am frühen Abend zunächst von 120 Teilnehmern gesprochen, die Aussage gegen 20.30 Uhr aber aktualisiert.

Erstmeldung: Am Brandenburger Tor in Berlin haben sich schon am Freitagabend etwa Tausend Querdenker versammelt. Das zeigen rbb-Berichte, eine Bild-Liveschalte und mehrere Video- und Foto-Beiträge auf dem sozialen Netzwerk Twitter. Auch an der Russischen Botschaft haben sich laut Bild-Reporterin etwa 150 bis 200 Menschen versammelt. Dabei handele es sich offenbar vor allem um Verschwörungsgläubige und Reichsbürger.

Circa tausend Querdenker bereits jetzt am Brandenburger Tor. Darunter Reichsbürger und QAnon-Gläubige. Abstände sind Fehlanzeige. Die Polizei verkündet soeben über Lautsprecher, die Versammlung Richtung Potsdamer Platz zu verlegen. #b2808 pic.twitter.com/at96LUgMjQ — julius geiler (@glr_berlin) August 28, 2020

Bei der Versammlung handelt es sich um eine von der Organisation Querdenken711 online angekündigt „Generalprobe“ für Samstag. Laut Flyer seien 25.000 Teilnehmer angemeldet.

Corona-Demos in Berlin: Polizei legt Beschwerde gegen Entscheidung des Verwaltungsgericht ein

Ursprünglich hatte die Organisation für morgen eine Demonstration gegen die Corona*-Beschränkungen angemeldet. Die Polizei Berlin verbot die Demonstration, da aus Sicht der Beamten die Gefahr bestehe, dass Infektionsschutz-Regeln* nicht eingehalten werden würden. Dabei berief sich die Polizei auf die Erfahrungen nach der Demonstrationen am 1. August. Mehr als 20.000 Menschen missachteten bei ihren Protesten bewusst Hygieneauflagen. Neben Corona-Leugnern und radikalen Impfgegnern waren auch viele Teilnehmer mit eindeutig rechtsgerichteten Fahnen oder T-Shirts in der Menge zu erkennen.

Jedoch wurde das Verbot der Demonstration am 29. August durch das Berliner Verwaltungsgericht gekippt. Die Begründung: Der Anmelder habe 900 Ordner und hundert Deeskalationsteams bereitgestellt und demnach „hinreichende Vorkehrungen" getroffen. Dass das Abstandsgebot bei der für 22.500 Menschen angemeldeten Veranstaltung „bewusst missachten" werde, sei nicht zu erkennen. Die Polizei legte nun Beschwerde gegen die Entscheidung ein. Das Verwaltungsgericht kündigte eine endgültige Entscheidung noch für diesen Freitagabend an.

