Berlin direkt (ZDF): Corona-Bundespräsident Steinmeier (SPD) schießt gegen Internet-Rambos und Politiker-Hetze

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist zu Gast im ZDF-Sommerinterview. Im Rahmen von „Berlin direkt“ spricht er über das Coronavirus.

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier* (SPD) spricht im Rahmen der ZDF-Sommerinterviews des Polit-Magazins „Berlin direkt*“ unter anderem über das Coronavirus-Sars-CoV-2*. Moderator Theo Koll erzählt der Politiker, wie er selbst auf die weltweite Pandemie reagiert hat* und wie er den damit verbundenen Lockdown erlebt hat. Generell weiß der 64-Jährige, nicht zuletzt durch seine Erfahrung als Außenminister unter Bundeskanzlerin Angela Merkel*, wortgewandt und bedacht auf die verschiedenen Themen zu reagieren.

Doch angesprochen auf die Internet-Hetze, die massiv gegen viele Politiker betrieben wird, ändert sich flugs der Ton und der Bundespräsident geht in die Offensive. Er wünsche sich eine Streitkultur, die von Vernunft geprägt sei und sieht in den zahlreichen Internet-Rambos, die Morddrohungen an politische Entscheidungsträger richten, ein „Problem". Schon Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz* über solche Erfahrungen berichtet. Und auch Sahra Wagenknecht wusste in der Hamburger* Runde ihren Umgang mit Drohungen* solchen Ausmaßes zu schildern.