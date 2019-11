Umfrage-Hammer: Bittere Zahlen für die Grünen - eine andere Partei überrascht positiv

So langsam hat sich der Bürger selbst ein Bild verschafft, darüber welche Alternativen für die Energiegewinnung der Zukunft die besseren sind. Was gar nicht funktioniert, sind z.B. Schnellschüsse in Form von E-Autos und die Abschaltung der sichersten Atomkraftwerke Europas. Bei einigen erneuerbaren Energien wie z.B. der Windkraft ist nun folgendes entdeckt worden " Doch wie sauber ist Windkraft wirklich? Eine kratzt am Image der Branche – und an dem anderer Energiesektoren. Darin ist zu lesen, dass in Großbritannien zwischen 2010 und 2016 jährlichrund 1149 Kilo des Treibhausgases Schwefelhexafluorid (SF6) ausgestoßenwurden. Das klingt nicht nach viel. Doch man muss wissen: Das Gas ist 23.500-mal so klimaschädlich wie CO2. Ein einziges Kilo SF6 heizt dieErde so stark auf wie 24 Menschen, die von London nach New York und retour fliegen. Die EU bläst so viel SF6 in die Luft wie 1,3 Millionen zusätzliche Autos auf den Straßen. Und das Gas verbleibt bis zu 3200 Jahre lang in der Atmosphäre. CO2 hält sich dort 1000 Jahre." Quelle: STANDARD Verlagsgesellschaft m.b.H., Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien .

Dies sollten die Grünen doch eigentlich wissen. Oder wird es bewusst nicht erwähnt? Bei dem Thema Umwelt liegt ja noch einiges im Argen wie die Cobalt und Lithiumgewinnung, Entsorgung der Altakkus uvm.

Momentan passiert nichts weiter, als das alles nur durch den Ablasshandel teurer wird. Eine richtige Lösung hat keiner. Nur Populismus.