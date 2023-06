Silvio Berlusconi ist tot: Ex-Ministerpräsident verliert Kampf gegen Leukämie

Von: Jens Kiffmeier

Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist im Alter von 86 Jahren gestorben. © MIGUEL MEDINA/AFP

Italien trägt Trauer: Der frühere Ministerpräsident und Skandalpolitiker Silvio Berlusconi ist tot. Er hatte seit einigen Monaten unter Leukämie gelitten.

Rom - Er hat Italiens Politik über Jahrzehnte geprägt, ein Wirtschaftsimperium erschaffen – und verlässlich für Skandale gesorgt: Nun ist Silvio Berlusconi gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend darüber berichtet. Der Politiker wurde 86 Jahre alt.

Die genaue Todesursache blieb zunächst unbekannt. Jedoch litt Silvio Berlusconi an Leukämie. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi erneut für geplante Untersuchungen im Krankenhaus befunden. Der 86-Jährige war seit Freitagnachmittag in der Klinik San Raffaele in Mailand, um Gesundheitschecks im Zusammenhang mit seiner chronischen Erkrankung zu absolvieren, wie es in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung der Mailänder Klinik hieß. Die Kontrollen seien „normale medizinische Praxis“ und kein Grund zur Besorgnis, hatte es geheißen.

In den Jahren 1994 bis 2011 war der rechtspopulistische Politiker insgesamt viermal italienischer Ministerpräsident. Aktuell ist seine Partei an der Regierung beteiligt.

