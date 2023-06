„Gefährlich und illegal“ – Bernie Sanders legt sich mit Amazon an

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Bernie Sanders leitet eine Untersuchung gegen den Amazon-Konzern ein. In einem Brief kritisiert der Senator vor allem die gefährlichen Arbeitsbedingungen.

Washington D.C. – Immer wieder gibt es Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Amazon. So berichtete unter anderem CORRECTIV.Lokal im November 2022 von Ausbeutung und schlechten Arbeitsbedingungen. Jetzt hat US-Senator Bernie Sanders eine Untersuchung gegen Amazon eingeleitet. In einem Brief an den Amazon-CEO Andy Jassy sagt Sanders: „Ich schreibe, um eine Untersuchung über die gefährlichen und illegalen Bedingungen in den Lagerhäusern von Amazon einzuleiten.“

In dem zehnseitigen Schreiben kritisiert der Demokrat die unsicheren Arbeitsbedingungen, den Arbeitsdruck und die unzureichende medizinische Versorgung der Amazon-Angestellten. Der Onlineversandhändler habe eine „Unternehmenskultur geschaffen, die die Arbeitnehmer als wegwerfbar“ ansieht.

Auch auf Twitter teilte Sanders gegen das Unternehmen aus: „Amazon ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und gehört Jeff Bezos, einem der reichsten Männer der Welt. Amazon sollte der sicherste Arbeitsplatz in Amerika sein, nicht einer der gefährlichsten.“

Untersuchung gegen Amazon: Sanders kritisiert Arbeitsbedingungen

Steve Kelly, ein Sprecher von Amazon, weist die Vorwürfe zurück. Das berichtet die Washington Post. Amazon habe seit 2019 einen Rückgang der Verletzungen um 23 Prozent verzeichnet. Zudem verwies Kelly auf eine frühere Erklärung des Unternehmens, in der es hieß, dass Amazon-Kritiker die Daten so zusammenfügen würden, dass sie in deren Narrativ passen.

US-Senator Bernie Sanders bezeichnet Amazon als einen „der gefährlichsten“ Arbeitsplätze. (Archivfoto) © Carlos Osorio/dpa

„Wir haben in den letzten vier Jahren mehr als eine Milliarde US-Dollar in Sicherheitsinitiativen, -projekten und -programme investiert und wir werden weiterhin in diesem Bereich investieren und erfinden. Weil nichts wichtiger ist als die Sicherheit unserer Mitarbeiter“, sagte Kelly.

Amazon-Lagerhäuser „sind einzigartig gefährlich“

Dies sieht Bernie Sanders anders. Amazon treffe Entscheidungen, durch die den Angestellten im Namen des Gewinns aktiv geschadet wird. Die Lagerhäuser des Konzerns seien einzigartig gefährlich. 2022 sollen Amazon-Lagerarbeiter fast 39.000 Verletzungen erlitten haben. Fast 95 Prozent davon sollen sogar schwerwiegend gewesen, so Sanders. „Die Rate der schweren Verletzungen in den Amazon-Lagern war mit 6,6 Verletzungen pro 100 Beschäftigten mehr als doppelt so hoch wie in Nicht-Amazon-Lagern.“

In seinem Brief fordert Sanders Amazon und Jassy dazu auf, aktuelle Informationen etwa über die Mitarbeiterfluktuation und zur gesundheitlichen Versorgung der Mitarbeiter bereitzustellen. Der Konzern hat hierfür bis zum 5. Juli 2023 Zeit. (jsch)