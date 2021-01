Besuchermassen im Harz: Kontrollen und Strafen sollen Touristen abhalten

Staus auf den Zufahrtsrouten, wild parkende Autos auf Wegen und an Straßenrändern sowie Besucher, die sich trotz der Corona-Krise nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten: Solche Szenen wollen die Kommunen im Oberharz künftig verhindern – zumal nun neue, schärfere Regeln zum Infektionsschutz und zur Pandemieendämmung gelten.

Harz – Mit einem Maßnahmenpaket soll erreicht werden, dass Tagestouristen auf die Fahrt in das beliebte Ausflugsgebiet verzichten. „Wir bitten mit Nachdruck darum, von einer Reise in den Harz abzusehen. Bleiben Sie zu Hause“, sagte Goslars Landrat Thomas Brych (SPD) eindringlich.

Bei einem runden Tisch im Kreishaus in Goslar wurde festgelegt, dass die Zufahrtsstraßen, zum Beispiel die Bundesstraße 4, bei Bedarf frühzeitig gesperrt werden. Außerdem werden Falschparker, die beispielsweise die Rettungswege blockieren, konsequent abgeschleppt, kündigte Petra Krischker, Leiterin der Polizeiinspektion Goslar, an.

Auf den Zufahrtsstraßen in den Harz war es am Sonntag zu teilweise chaotischen Verkehrsverhältnissen gekommen. Die Beamten sperrten deshalb die Landesstraße 504 zwischen Altenau und Torfhaus, die B 4 war wegen Schnee- und Eisglätte ebenfalls zeitweise dicht.

Die Polizei will außerdem ihre Präsenz im Oberharz deutlich erhöhen. Dazu ist der Einsatz der Bereitschaftspolizei geplant. Sie wird die örtlichen Ordnungsdienste unterstützen, um die Einhaltung der notwendigen Abstände sowie der Maskenpflicht durchzusetzen. Gemischte Teams von Polizei und Ordnungsämtern werden auf stark frequentierten Rodelhängen, Wanderwegen und Parkplätzen auf Streife gehen und gegebenenfalls Bußgelder verhängen.

Landrat Thomas Brych (SPD) nannte ein Beispiel: „Auf dem Großparkplatz in Torfhaus sowie in zahlreichen Startbereichen von beliebten Rodelhängen im Bereich Braunlage besteht Maskenpflicht. Leider haben sich viele Besucher nicht an diese Vorgaben gehalten.“ Außerdem ist vorgesehen, den Ski- und Schlittenverleih am Wochenende zu verbieten sowie den Außerhaus-Verkauf von Getränken und Snacks in Torfhaus zu untersagen, wenn es dort zu langen Schlangen kommt.

„Wir freuen uns grundsätzlich über jeden Besucher. Aktuell befinden wir uns jedoch in einem Ausnahmezustand, daher ist es nicht angezeigt und unverantwortlich, umfangreiche Tagesausflüge zu unternehmen“, betonte Brych.

In der kommenden Woche ist eine weitere Gesprächsrunde geplant. Dann sollen die Erfahrungen der kommenden Tage ausgewertet werden. (Bernd Schlegel)