Nach Doppelmord an Mutter und Sohn: Polizei findet weitere Kinderleiche

Ein Mann wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin und ihren Sohn in Bispingen in Niedersachsen getötet zu haben. Jetzt hat die Polizei noch eine weitere Kinderleiche entdeckt.

Bispingen ‒ Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihres kleinen Sohnes hat die Polizei eine weitere Kinderleiche entdeckt. Unklar sei derzeit noch, ob es sich um die vermisste elfjährige Tochter der ermordeten Frau handele, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag (18.05.2021). Dies werde nun untersucht. Die Leiche sei im Raum Schneverdingen (Heidekreis) an einem Waldweg gefunden worden - nach Polizeiangaben nahe der Ortschaft Heber.

Zuvor waren in einem Haus in Bispingen im Heidekreis die Leichen eines vierjährigen Jungen und seiner 35 Jahre alten Mutter gefunden worden, beide wiesen Spuren von Gewalt auf. Seit der Tat wird die Elfjährige Tochter der Frau vermisst.

Schon am Sonntag habe die Suche nach dem Mädchen begonnen und sei kreisförmig um den Ort des Geschehens ausgeweitet worden. Auch ein Waldstück sei abgesucht worden, Hubschrauber und Drohne waren im Einsatz, sogar die Bundeswehr suchte mit einem Kampfjet nach dem vermissten Mädchen. Wärmebildaufnahmen seien ausgewertet und sieben „relevante Punkte“ abgesucht worden, sagte der Sprecher.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihres kleinen Sohnes in Bispingen im Heidekreis ist die elfjährige Tochter des Opfers spurlos verschwunden. Der Polizeisprecher kündigte an, die Menschen im ganzen Ort sollten befragt werden. Schon am Vortag seien rund 150 Haushalte besucht worden.

Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihres kleinen Sohnes wird die 11-jährige Tochter der Familie weiter vermisst. Nun hat die Polizei eine weitere Kinderleiche entdeckt.

Am Sonntagnachmittag (16.05.2021) wurde den Angaben zufolge im rund 20 Kilometer entfernten Schneverdingen ein dringend Tatverdächtiger festgenommen. Es handele sich um den Lebensgefährten der Getöteten. Der 34-jährige Deutsche befinde sich aktuell in Untersuchungshaft. Gegen den 34-Jährigen erging ein Haftbefehl wegen zweifachen Mordes, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Angaben zur Sache machte der Verdächtige bislang nicht. Auch das Umfeld des Tatverdächtigen werde im Rahmen der Ermittlungen befragt. Sein Motiv blieb zunächst unklar. (iwe mit dpa)