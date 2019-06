Bizarrer Moment: Trump wirft Stabschef vor laufender Kamera raus

Für irre Aktionen ist US-Präsident Donald Trump bekannt. Doch nun warf er einfach während eines Interviews einen hochrangigen Mitarbeiter hinaus.

Donald Trump sorgt regelmäßig für Aktionen, die nicht nur für Beobachter verstörend wirken. Ob es Lob ist für Boris Johnson, das Herbeifantasieren von Zuschauerrekorden oder die Beleidigung politischer Gegner. Ebenso ist das Oval Office unter der Ägide Trumps bekannt für seine extrem hohe Fluktuation von Mitarbeitern.

Selbst Insider tun sich schwer, den Überblick über die Personalpolitik von Donald Trump zu behalten. Und jetzt ist der US-Präsident erneut sein Personal angegangen - zur Abwechslung während eines TV-Interviews mit dem US-Sender ABC. Der bizarre Vorfall ereignete sich am Sonntagabend.

Donald Trump kommt während des Interviews ins Straucheln

Der Interviewer George Stephanopoulos erkundigte sich im Interview bei Donald Trump nach den langanhaltenden Bestrebungen der Demokraten, die Steuerunterlagen von ihm zu erhalten. Um die Steuererklärungen gibt es schon länger Streit, weil Trump diese - anders als seine Vorgänger - bislang nicht herausgegeben hat.

Also redete Trump von seinen Bemühungen. „Es ist ein fantastischer Finanzbericht“ hob er an - um dann jäh zu unterbrechen: „Machen wir das noch mal, er hustet mitten während meiner Antwort“, sagte der US-Präsident in Richtung des im Hintergrund anwesenden US-Stabschefs Mick Mulvaney. Er war sichtlich aus dem Konzept gebracht.

Video: US-Sender TYT regt sich über Trumps Diva-Moment auf

Das US-Fernsehen hat den Diva-Moment von Präsident Trump auch schon längst entdeckt. Der US-Sender TYT etwa, der auch den Video-Mitschnitt zeigt (ab Sekunde 36):

US-Präsident Trump will Steuerunterlagen veröffentlichen - irgendwann

„Das mag ich nicht, weißt du, das mag ich nicht“, sagte Trump. Und sprach Mulvaney direkt an. Er könne doch nicht einfach husten. Dann solle er doch den Raum verlassen. Ob dieser der Forderung tatsächlich nachkam, ist unklar. Anschließend führte Trump das Interview jedenfalls ungerührt fort. Er kündigte an, in Zukunft seine Steuerunterlagen tatsächlich zu veröffentlichen. Allerdings nannte er erneut kein Datum - und lud die Verantwortung über den Zeitpunkt bei seinen Anwälten ab.

