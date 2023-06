„Deutliches Kontrastprogramm“: Experte erklärt, warum Pistorius beliebtester deutscher Politiker ist

Von: Stephanie Munk

Teilen

Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker bei den Deutschen, liegt weit vor Scholz und anderen Ampel-Minister. Ein Experte erklärt, was er richtig macht.

Berlin - Seit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ihn vor fünf Monaten zum Verteidigungsminister ernannte, erlebt Boris Pistorius (SPD) einen bemerkenswerten Aufstieg. Schon fast von Beginn seiner Amtszeit an gilt er als der beliebteste Politiker Deutschlands: Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage sind 59 Prozent der Deutschen der Meinung, dass das Land in den Händen des 63-Jährigen gut aufgehoben ist. Nur 40 Prozent haben diese Ansicht von Olaf Scholz, und sogar nur 34 Prozent von CDU-Chef Friedrich Merz.

Was macht Pistorius richtig - und besser als andere Ampel-Minister oder Scholz? Dr. Joachim Weber, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität Bonn, verfolgt Pistorius‘ Weg seit Amtsantritt und hat darauf eine Antwort: „Der Mann redet Klartext, meint, was er sagt, und vor allem tut er auch sehr häufig, was er sagt“, lobt der Sicherheitsexperte den Verteidigungsminister gegenüber hna.de von IPPEN.MEDIA. „Das ist ein deutliches Kontrastprogramm zu dem, was man von vielen anderen Politikern regelmäßig geboten bekommt.“

Boris Pistorius ist seit Februar deutscher Verteidigungsminister. © IMAGO/Thomas Imo/photothek.net

Experte bei Pistorius‘ Amtsantritt skeptisch - Fauxpas bei erster Rede

Dabei war Dr. Joachim Weber bei Pistorius‘ Amtsantritt nicht restlos überzeugt, ob er der richtige Mann ist: „Jeder, der den Lebenslauf von Pistorius liest, weiß, dass er bisher mit internationalen Sicherheitsfragen nichts zu tun hatte“, sagte er damals zu Merkur.de von IPPEN.MEDIA. Dem Sicherheitsexperten fiel in Pistorius‘ allererster Rede zudem „ein brandgefährlicher Fauxpas“ in auf: Pistorius sprach davon, dass Deutschland indirekt an einem Krieg beteiligt sei.

Doch obwohl das Amt inmitten des Ukraine-Konflikts umso komplexer und mit vielen Fallstricken versehen ist, scheint Pistorius seitdem fast alles richtigzumachen. Der 63-Jährige hebt damit eine bisher ungeschriebene Regel auf, die seit langem als gültig galt. Nämlich die Tatsache, dass das Verteidigungsministerium ein wackliger Posten ist. Eine Vielzahl von Personen ist bereits an dieser Aufgabe gescheitert. Karl-Theodor zu Guttenberg, Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer und zuletzt Christine Lambrecht hatten wenig Glück in diesem anspruchsvollen Amt.

Schleudersitz im Verteidigungsministerium: Von Scharping über Guttenberg zu Lambrecht Fotostrecke ansehen

Pistorius bei Deutschen beliebt: Was ist sein Erfolgsrezept als Verteidigungsminister?

Pistorius konnte seine komplexen Aufgaben als Verteidigungsminister bisher wohl auch dank seiner langjährigen Erfahrung in der Politik erfolgreich bewältigen: Zuvor war er zehn Jahre lang Innenminister von Niedersachsen und sieben Jahre lang Oberbürgermeister von Osnabrück. Er hat also von der Basis an Politik gelernt, was möglicherweise der Grund dafür ist, dass er seinen Job jetzt erfolgreich meistert.

Aber es liegt wohl auch an seiner Art: Von Anfang an strahlte Pistorius aus, dass er die Herausforderungen des Ukraine-Konflikts und die internen Angelegenheiten der Bundeswehr aktiv angeht - und dass er dafür extrem motiviert ist. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Christine Lambrecht, die teils überfordert und deplatziert wirkte, war Pistorius bisher nie in dieser Weise zu sehen.

Pistorius diente einst bei der Bundeswehr und hat keine Berührungsängste

Als ehemaliger Wehrpflichtiger scheint Pistorius es regelrecht zu genießen, jetzt wieder regelmäßig unter Soldaten und Generälen zu sein. Der 63-Jährige zögerte aber auch nicht, Personal auszutauschen, bis hin zum Generalinspekteur Eberhard Zorn. Sein Bemühen, bürokratische Prozesse zu entlasten, wurde von den Ampel-Parteien, aber auch der Opposition, gelobt.

Auch in anderen Angelegenheiten zögert Pistorius nicht lange: Bereits drei Wochen nach seiner Vereidigung besuchte er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine. Im Gegensatz zum Kanzler betont Pistorius außerdem unverblümt, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen müsse. Eine Aussage, um die Olaf Scholz gerne herumlaviert.

Pistorius sogar ein potenzieller Kanzlerkandidat für die SPD?

Bei den Deutschen kommt dies offensichtlich gut an: Bereits seit mehreren Monaten steht Pistorius an erster Stelle im Ranking der beliebtesten Politiker. Könnte er sogar ein geeigneter Kanzlerkandidat für die nächsten Bundestagswahlen im Jahr 2025 sein? Angesichts der schlechten Umfragewerte könnte die SPD sicherlich einen beim Volk beliebten Kandidaten gebrauchen, der sie aus dem Umfragetief zieht.

Darauf wurde Pistorius kürzlich in einem Interview mit t-online.de angesprochen. Seine knappe Antwort lautete: „Come on.“ Er höre keine Stimmen, auch nicht aus der SPD, die sagen würden, dass er der bessere Kanzlerkandidat wäre. Pistorius fügte hinzu: „Umfragewerte sind Momentaufnahmen. Es wäre töricht, solche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich beschäftige mich damit nicht.“

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Stephanie Munk sorgfältig überprüft.