Ministerpräsident Bouffier an Krebs erkrankt, arbeitet aber weiter

Er macht eine ambulante Therapie

+ © Arne Dedert/dpa Ministerpräsident Volker Bouffier © Arne Dedert/dpa

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist an Krebs erkrankt. Er muss sich nach der Diagnose ambulant behandeln lassen. Sein Amt will er in der Zeit ohne Pause weiterführen.