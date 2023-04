Lulas Sicherheitschef muss gehen - nach verstörenden Bildern aus den Bolsonaro-Krawallen

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Im Januar 2023 waren Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva (rechts) und sein damaliger Sicherheitschef Goncalves Dias noch ein Herz und eine Seele. © SERGIO LIMA/afp

Neuen veröffentlichten Videos zufolge soll der Sicherheitschef Dias mit den Rechtsextremisten den Palast gestürmt haben. Nun hat er einen Nachfolger.

Brasília - Im Januar hatten mehrere Regierungsgebäude in Brasília gestürmt, 1.500 Fans des ehemaligen rechten Staatschefs Jair Bolsonaro wurden festgenommen. Nun wurde der Sicherheitschef der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, General Marco Edson Gonçalves Dias, wegen neuen veröffentlichten Videos zum Rücktritt gezwungen, weil die ihn während des rechtsextremen Angriffs auf die demokratischen Institutionen Brasiliens am 8. Januar im Präsidentenpalast zeigen.

In einem Interview mit dem Sender GloboNews versuchte der 73-jährige Minister, der während der Präsidentschaft von Lula von 2003 bis 2010 und während des turbulenten Wahlkampfs des vergangenen Jahres als Sicherheitsmann fungierte, die Aufnahmen zu erklären. „Ich betrat den Palast, nachdem er bereits gestürmt worden war, und evakuierte die Personen aus dem dritten und vierten Stock, damit sie im zweiten Stock verhaftet werden konnten“, so der Sicherheitschef. Der General, der ein Liebhaber von Harley-Davidson-Motorrädern ist, ist unter dem Spitznamen „G Dias“ bekannt.

Am 8. Januar hatten radikale Unterstützerinnen und Unterstützer von Jair Bolsonaro den Kongress, den Regierungssitz „Palácio do Planalto“ und den Obersten Gerichtshof in Brasília angegriffen und erhebliche Schäden verursacht. Präsident Lula beschuldigte Teile der Polizei und des Militärs, mit den Angreifern zusammenzuarbeiten.

Nachfolger von Gonçalves Dias als Leiter des Kabinetts für institutionelle Sicherheit (GSI) soll laut brasilianischer Regierung übergangsweise Ricardo Cappelli werden. Das GSI ist im größten Land in Lateinamerika auch für die Sicherheit des Präsidenten zuständig. (dpa/yec)

Zuletzt wurde Lula de Silva dafür kritisiert, dass er mit Putin kooperieren will.