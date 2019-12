Letzte Umfrage vor Wahl in Großbritannien: Vorsprung für Johnson schrumpft

Jeremy Corbyn (l), Vorsitzender der Labour Partei in Großbritannien, und Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, stehen sich in einer TV-Debatte gegenüber.

Am Donnerstag (12. Dezember) wählen die Briten ein neues Parlament. Boris Johnson und seine Konservativen gehen als Favoriten ins Rennen - doch der Vorsprung schrumpft.

Am 12. Dezember 2019 wird in Großbritannien gewählt

gewählt Premierminister Boris Johnson geht als Favorit in die Wahl

geht als Favorit in die Wahl Herausforderer Jeremy Corbyn legt sich nicht auf einen Brexit-Termin fest

legt sich nicht auf einen Brexit-Termin fest Brexit ist wichtigstes Thema im Wahlkampf

ist wichtigstes Thema im Welche Rolle spielt Schottland?

Update, 11.12.2019, 6.25 Uhr: Kurz vor der Parlamentswahl in Großbritannien sieht eine letzte Umfrage einen schrumpfenden Vorsprung der konservativen Tory-Partei von Premierminister Johnson. In der Umfrage des Instituts YouGov sagten 43 Prozent der Teilnehmer, sie wollten für die Tories stimmen, 34 waren für die oppositionelle Labour-Partei. Dies würde 339 Mandate für die Konservativen bedeuten, 20 weniger als bei der vorherigen YouGov-Umfrage von Ende November. Auch laut der jüngsten Befragung hätte Johnson jedoch eine ausreichende Mehrheit, um den von ihm vorangetriebenen EU-Austritt umzusetzen.

Wahlkampf-Thema in Großbritannien: National Health Service

Update, 10.12.2019, 14.30 Uhr: Ein stundenlang auf dem Fußboden eines britischen Krankenhauses liegendes Kind hat die Debatte über den maroden Gesundheitsdienst NHS im Wahlkampf befeuert. Als ein Reporter des Fernsehsenders ITV Premierminister Boris Johnson ein Bild des Jungen zeigte und um eine Stellungnahme bat, kassierte Johnson kurzerhand das Handy ein. Erst auf Protest des Journalisten gab Johnson das Handy wieder zurück und sprach von einem „schrecklichen, schrecklichen Bild“. Der NHS (National Health Service) zählt - neben dem Brexit - zu den Topthemen des Wahlkampfs.

Der vierjährige Jack lag mehrere Stunden auf Jacken auf dem Boden der Klinik in Leeds, obwohl bei ihm Verdacht auf eine Lungenentzündung bestand. Johnson sagte nach dem Vorfall am Montag, er habe sich bei den Eltern entschuldigt. Der „Mirror“ berichtete am Dienstag von einem ähnlichen Fall eines Babys, das an Durchfall und einer Ohrenentzündung litt, in einem anderen Krankenhaus. Es gebe nicht genug Betten, Krankenschwestern und Geld, kritisierte die Mutter.

Der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sagte am Dienstag im BBC-Interview, dass es sich nicht um Einzelfälle handele. Auch viele Senioren müssten unter den Zuständen im Gesundheitsbereich leiden.

Brexit-Wahlkampf in Großbritannien: Boris Johnson setzt auf große Gefühle

Update, 10.12.2019, 14.00 Uhr: Boris Johnson hat kurz vor der Wahl in Großbritannien noch mal gepunktet - und zwar mit einem an den Liebesfilm „Tatsächlich... Liebe“ angelehnten Werbespot. In dem über Twitter verbreiteten Beitrag spielt Johnson eine Schlüsselszene nach: Im Original aus dem Jahr 2003 tauchte Schauspieler Andrew Lincoln in der Rolle des Mark vor der Haustür von Keira Knightley (Juliet) auf, um ihr auf Plakaten seine unsterbliche Liebe zu gestehen. In der neuen Version klingelt nun Johnson mit einem Berg Karten unterm Arm an der Tür einer Frau.

Johnson macht sich die Szene zu eigen: Er klingelt in dem Beitrag zur Weihnachtszeit an der Haustür einer Frau und bittet sie mit Hilfe von Botschaften auf Schildern, seine Konservative Partei zu wählen. „Mit ein bisschen Glück werden wir im neuen Jahr den Brexit erledigt haben (falls das Parlament ihn nicht wieder blockiert)“, steht da etwa. Oder: „Ihre Stimme war nie wichtiger. Der andere Typ könnte gewinnen. Sie müssen sich also entscheiden zwischen einer arbeitenden Mehrheit oder einem anderen festgefahrenen Stau-Parlament.“

Der Beitrag mit Weihnachtsflair, Bezug zum Kinofilm und einem Seitenhieb auf Hugh Grant, der im Original eine der Hauptrollen spielt, fand viel Lob in Großbritannien. Grant selbst, der in „Tatsächlich... Liebe“ den Premierminister spielt und im derzeitigen Wahlkampf offen für die Liberaldemokraten Stellung bezog, äußerte sich im BBC-Radio dagegen äußerst pikiert über Johnsons Spot. Dieser sei zwar „ziemlich gut gemacht“, zeige aber gerade deshalb, dass die Konservativen für ihren Wahlkampf „schrecklich viel Geld“ zur Verfügung hätten. Zudem merkte er an, dass Andrew Lincoln im Original eine Karte mit der Aufschrift „Wegen Weihnachten sagst du die Wahrheit“ in die Höhe hält. Johnsons Wahlkampf-Leute hätten wohl gedacht, dass das bei Johnson „nicht so großartig aussehen würde“.

Kurz nachdem Johnson seinen Beitrag getwittert hatte, meldete sich die Labour-Kandidatin Rosena Allin-Khan zu Wort und warf Johnson vor, ihre Idee für die Wahlwerbung geklaut zu haben. Auch sie hatte die Schlüsselszene des Liebesfilms nachgeahmt - aber für Labour damit geworben. Sie hatte ihren Beitrag am 22. November veröffentlicht.

Brexit-Wahlkampf: Schlechte Chancen für Jeremy Corbyn

Update, 10.12.2019, 10.30 Uhr: „Derzeit sieht es so aus, als würde Johnson seine Mehrheit im Parlament bekommen“, sagt der Polit-Ökonom Iain Begg von der London School of Economics. „Die andere Möglichkeit wäre eine Regenbogen-Koalition aus Labour, den pro-europäischen Liberaldemokraten und der Scottish National Party (SNP).“ Die würde dann wohl ein zweites Brexit-Referendum ansetzen.

Die Zahlen sprechen zwei Tage vor der Wahl jedenfalls für Boris Johnson. Im Durchschnitt der Umfragen liegen die Konservativen derzeit mit knapp 10 Prozentpunkten vor der Labour-Partei von Jeremy Corbyn.

Das britische Wahlsystem macht Vorhersagen aber schwierig: Die Direktwahl der Abgeordneten in den Wahlkreisen sorgt dafür, dass der jeweilige Gewinner nur eine Stimme mehr benötigt als der zweitplatzierte Kandidat. „Es ist möglich, dass ein Kandidat mit 30 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis gewinnt“, sagt Begg. „Es ist auch möglich, dass eine Partei mit 25 Prozent der Stimmen landesweit keinen einzigen Sitz gewinnt.“

Am 12.12.2019 wird in Großbritannien gewählt

Premierminister Boris Johnson hofft mit seinen Konservativen auf eine satte Mehrheit, um seinen Brexit-Deal durchs Parlament zu bringen und das Land am 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union zu führen. Die oppositionelle Labour-Partei hat dagegen so gut wie keine Chancen auf eine eigene Mehrheit, sondern müsste auf die Unterstützung kleinerer Parteien hoffen. Labour-Chef Jeremy Corbyn will ein eigenes Brexit-Abkommen aushandeln und es den Briten danach in einem zweiten Referendum vorlegen.

Die Wahl in Großbritannien: Wann wird das Ergebnis bekannt gegeben?

Die Wahllokale sind von 8 Uhr (MEZ) bis 23 Uhr (MEZ) geöffnet. Unmittelbar danach wird eine Prognose im Auftrag der Fernsehsender BBC, ITV und Sky News veröffentlicht. Bei vier von fünf Wahlen seit der Jahrtausendwende lagen die Prognosen grundsätzlich richtig. Kleinere Abweichungen zum Auszählungsergebnis sind aber üblich. Sollte das Rennen sehr knapp ausgehen, könnte es sein, dass bis zur Auszählung eines Großteils der Stimmen keine Klarheit herrscht. Die Ergebnisse werden für jeden Wahlkreis einzeln bekanntgegeben, die Auszählung dürfte sich bis in die Morgenstunden hinziehen. Mit einem offiziellen Endergebnis ist erst im Laufe des Freitags zu rechnen.

Das britische Wahlsystem und seine Besonderheiten

Großbritannien hat ein relatives Mehrheitswahlrecht. Ins Parlament zieht nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in seinem Wahlkreis ein. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen. Das führt dazu, dass die beiden großen Parteien - also Konservative und Labour - bevorzugt werden und bringt in der Regel klare Mehrheitsverhältnisse.

In der jüngeren Vergangenheit kam es aber immer wieder zu einem „hung parliament“ - das bedeutet, dass weder Labour noch Konservative eine absolute Mehrheit der Mandate im Unterhaus erreichen konnten.

Von den 650 Wahlkreisen in Großbritannien liegen 533 in England, 59 in Schottland, 40 in Wales und 18 in Nordirland. Theoretisch liegt die Mehrheit bei 326 Sitzen. Weil aber der Parlamentspräsident und seine Stellvertreter nicht abstimmen und die nordirisch-katholische Partei Sinn Fein ihre Sitze traditionell nicht einnimmt, liegt die Mehrheit faktisch bei etwa 320 Mandaten.

Wahl in Großbritannien: Wer darf wählen?

Zur Wahl aufgerufen sind alle Briten, die mindestens 18 Jahre alt sind, sich für die Wahl registriert und ihr Wahlrecht nicht verwirkt haben, beispielsweise wegen einer Haftstrafe. Abstimmen dürfen auch Bürger der Republik Irland und von Commonwealth-Staaten, die ihren Wohnsitz in Großbritannien haben. Briten im Ausland dürfen nur an der Wahl teilnehmen, wenn sie innerhalb der vergangenen 15 Jahre für eine Wahl registriert waren. 2018 gab es 45,7 Millionen Wahlberechtigte.

Wie wird die Regierung gebildet?

Bei klaren Mehrheitsverhältnissen beauftragt Königin Elizabeth II. den Wahlsieger mit der Bildung einer Regierung. Sollte es zu einem „hung parliament“ kommen, müssen zuvor Verhandlungen über eine Koalition oder die Duldung einer Minderheitsregierung stattfinden. Die Konservativen von Premierminister Boris Johnson haben derzeit kaum Aussicht auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen. Mit der nordirisch-protestantischen DUP, die Johnsons Vorgängerin Theresa May nach der Wahl 2017 stützte, hat sich Johnson im Streit über seinen Brexit-Deal überworfen. Die Umfragen sehen ihn jedoch auf dem Kurs zu einer eigenen Mehrheit.

Die Chancen der Labour-Partei für eine eigene Mehrheit gehen dem renommierten Wahlforscher John Curtice zufolge „gegen null“. Parteichef Jeremy Corbyn könnte aber auf die Hilfe der Schottischen Nationalpartei SNP hoffen. Der Preis wäre jedoch ein baldiges Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands, wie Parteichefin Nicola Sturgeon deutlich machte. Auch die Liberaldemokraten könnten Zünglein an der Waage spielen. Ihr Ziel ist es, den Brexit abzuwenden. Daher wäre eine Zusammenarbeit mit Johnsons Tories nur schwer vorstellbar - mit Labour schon eher.

Brexit: Was bedeutet das Wahlergebnis für den EU-Austritt Großbritanniens?

Sollte Boris Johnson eine klare Mehrheit erreichen, könnte er schon bald mit der Ratifizierung seines Brexit-Abkommens beginnen. Zusammentreten soll das Parlament erstmals wieder am 17. Dezember. Johnson kündigte bereits an, noch vor Weihnachten über seinen Austrittsdeal abstimmen zu lassen. Der EU-Austritt soll dann am 31. Januar vollzogen werden.

Anschließend würden die komplizierten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Brüssel beginnen, das bis spätestens Ende des Jahres 2020 in Kraft treten muss. Dann endet die im Brexit-Deal vereinbarte Übergangsfrist. Eine Verlängerung wäre zwar bis Ende Juni noch möglich, doch das hat Johnson bereits ausgeschlossen.

Corbyn will innerhalb von drei Monaten einen neuen Brexit-Deal mit enger Anbindung an die EU aushandeln und sechs Monate später den Briten in einem Referendum vorlegen, die Alternative wäre ein Verbleib in der Staatengemeinschaft.

Boris Johnson: Der Machtmensch

Mit dem Dauerbrenner Brexit hat Boris Johnson* es im Juli in die Downing Street geschafft, mit der Parole „Get Brexit Done“ will er diese Bastion nun verteidigen. Vor der Parlamentswahl am Donnerstag ist der britische Premierminister vollkommen darauf fixiert, dass unter den Austritt Großbritanniens aus der EU nun umgehend ein Haken gemacht werden kann.

Johnson bleibt im Wahlkampf seiner ungestümen und undiplomatischen Art treu, die viele als polarisierend empfinden. Verschleierte muslimische Frauen erinnern ihn an „Briefkästen“, einfache Arbeiter und alleinerziehende Mütter kommen ihm „nutzlos“ vor. Seine Anhänger mögen solche Aussprüche, für sie ist es „einfach Boris“.

Das endlos lange und erfolglose Lavieren seiner Vorgängerin Theresa May in der Brexit-Frage hat Johnson im Sommer den Durchmarsch an die Partei- und Regierungsspitze ermöglicht. Das Parlament konnte ihm zwar abnötigen, dass der Brexit noch einmal verschoben werden musste, aber dann ging Johnson in die Offensive und erwirkte vorgezogene Neuwahlen. Mit einem Vorsprung von zehn Prozentpunkten vor der Labour-Partei in der Wählergunst erhofft sich Johnson nun, verstärkt durch die Effekte des Mehrheitswahlrechts, einen triumphalen Wahlsieg.

Vor wenigen Wochen machte Johnson dann auch noch mit seinem Privatleben Schlagzeilen. Ein nächtlicher Streit mit seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds rief die Polizei auf den Plan und dominierte alle Titelseiten. Unbeschadet dessen wurde Ende Juli mitgeteilt, dass Johnson und Symonds gemeinsam ihren Wohnsitz in die Downing Street verlegten - als erstes unverheiratetes Paar.

Jeremy Corbyn: Der Herausforderer

Seit mehr als drei Jahren streitet ganz Großbritannien über den Brexit, doch Oppositionsführer Jeremy Corbyn* hat sich noch immer nicht endgültig festgelegt. Bei der Parlamentswahl am Donnerstag wird sich zeigen, ob der polternde Pro-Brexit-Premierminister Boris Johnson die Wählerschaft stärker elektrisiert oder der 70-jährige, in EU-Fragen wankelmütig wirkende Labour-Chef - dem es viel wichtiger ist, sein entschieden linkes Programm durchzuziehen.

Corbyn nimmt dabei die gewohnheitsmäßige Rolle des Underdogs ein, des Außenseiters, dessen wichtigste Chance darin liegt, dass der Gegner ihn unterschätzt.

Corbyns Vorschlag zum Brexit lautet so: Nach einem Wahlsieg will er das Brexit-Abkommen mit der EU ein weiteres Mal nachverhandeln und dabei erreichen, dass die Rechte der britischen Arbeitnehmer gestärkt werden. Über dieses Abkommen soll es dann eine neue Volksabstimmung geben. Und bei diesem Referendum will Corbyn „neutral“ bleiben. Das würde also bedeuten, dass der Regierungschef in der Frage, die das Land seit Jahren spaltet, lediglich ein Mehrheitsvotum herbeiführt und dessen Ausgang exekutiert.

Seit Corbyn 2015 an die Spitze der Labour-Partei gelangte, hat er die Partei entschlossen nach links geführt - weg von den sozialdemokratischen Zeiten eines Tony Blair und Gordon Brown, die von 1997 bis 2010 an der Spitze von Labour-Regierungen standen.

Eindeutig unterschätzt wurde Corbyn von der konservativen Regierungschefin Theresa May, die 2017 vorgezogene Neuwahlen einberief. Obwohl die Tories damals in den Umfragen mit 20 Prozent vorne lagen, war der Abstand am Ende auf 2,4 Prozent geschrumpft. So gewann Labour bei der damaligen Wahl 29 Sitze im Unterhaus hinzu.

Dass er für Überraschungen gut ist, hatte Corbyn bereits mit seiner Wahl zum Labour-Vorsitzenden 2015 gezeigt: Bei der Urwahl erzielte er knapp 60 Prozent der Stimmen - zum Entsetzen des noch unter Blair geprägten Partei-Establishments.

Bei aller Euphorie an der Basis für Corbyn - nach dem Brexit-Votum 2016 rumorte es in der Labour-Fraktion gewaltig: Viele Abgeordnete warfen Corbyn vor, sich nicht entschieden genug für einen Verbleib Großbritanniens in der EU eingesetzt zu haben. Mehr als 80 Prozent der Fraktionsmitglieder entzogen ihm das Vertrauen, doch Corbyn lehnte einen Rücktritt ab. Dass seine Beliebtheit an der Basis ungebrochen war, zeigte die zweite Urwahl im September 2016 - knapp 62 Prozent der Parteimitglieder stimmten für ihn. (mit Agenturen)

