Brics-Gipfel: Gegenentwurf zum Westen – aber ohne Putin

Von: Bettina Menzel

Die Brics-Länder stemmen sich gegen die Weltordnung des Westens. Russland ist Teil dieser Allianz, doch Präsident Putin ist beim kommenden Gipfel nur per Videoschalte dabei.

Johannesburg – Die Brics-Gruppe aus den Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen wie den sogenannten G7. Kremlchef Wladimir Putin reist wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshof gegen ihn allerdings nicht selbst zum kommenden Gipfeltreffen in der südafrikanischen Wirtschaftsmetropole Johannesburg – und erfährt damit nun selbst eine unmittelbare Auswirkung des von ihm angezettelten Ukraine-Kriegs.

Russlands Isolation: Sergej Lawrow vertritt Kreml-Chef Putin auf Brics-Gipfel in Südarfrika

Der Haftbefehl des Internationalen Gerichtshofs gegen den Kremlchef erging wegen der Verschleppung von Kindern von ukrainischem auf russisches Staatsgebiet. Sergej Lawrow, der Außenminister Russlands, wird den russischen Präsidenten bei dem Treffen vom 22. bis 24. August vertreten. Dass Putins sich nun aufgrund der Gefahr, festgenommen zu werden, selbst eine Reisebeschränkung auferlegen muss, spricht Bände. Die internationale Isolierung war bereits Anfang des Jahres bei der UN-Vollversammlung deutlich geworden.

Die Staaten China, Indien und Südafrika hatten sich bei der Abstimmung enthalten, Brasilien hatte indes für einen Rückzug Russlands aus der Ukraine gestimmt. Dennoch arbeiten die fünf Brics-Länder – das Akronym setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der teilnehmenden Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammen – nun gemeinsam daran, den Westen zu schwächen und den Welthandel neu zu gewichten. Für Russland ist das auch ein Weg aus der Isolation. Die fünf Länder repräsentieren derzeit 42 Prozent der Weltbevölkerung und rund ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung.

Brics-Gruppe will Gegengewicht zu G7 sein

Trotz des Fehlens des Kremlchefs vor Ort in Südafrika ist der Brics-Gipfel hochrangig besetzt: Chinas Präsident Xi Jinping ist chinesischen Staatsmedien zufolge am Montag zu dem Treffen in Südafrika aufgebrochen. Erwartet werden auch Brasiliens Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sowie der Regierungschef des zweitbevölkerungsreichsten Landes der Erde, der indische Präsident Narendra Modi. Putin nimmt per Videoschalte teil. Außerdem sind Berichten zufolge Vertreter von 34 weiteren Staaten sowie zahlreiche Führungspersönlichkeiten aus Afrika und dem Globalen Süden beim Gipfel dabei. Die Brics-Gruppe versucht, ihren internationalen Einfluss zu stärken und versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen wie den G7 oder der Nato.

Ein Werbebanner für den BRICS-Gipfel 2023 hängt an der Seite des Sandton Convention Center in der südafrikanischen Stadt Johannesburg (Aufnahme vom 20. August 2023). © IMAGO/JEMAL COUNTESS/UPI Photo

Die Staaten sprechen sich gegen eine Weltordnung aus, die ihrer Ansicht nach den Interessen der reichen westlichen Mächte dient, insbesondere denen der USA. Auf der Agenda des Gipfels steht eine mögliche künftige Erweiterung, für die sich die Gruppe zuvor offen gezeigt hatte. Mindestens 40 Länder, darunter afrikanische Staaten wie Algerien, Ägypten und Äthiopien, haben ihr Interesse an einer Aufnahme in die Gruppe bekundet. Insgesamt wurden über 60 Nationen zum Gipfel eingeladen, darunter alle afrikanischen Länder. Nur eine Nation wies man zurück: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Interesse bekundet, am Gipfel teilzunehmen – erhielt aber keine Einladung. Ehemalige Kolonialherren und westliche Industriemächte sind offenbar nicht erwünscht (bme mit AFP/dpa).