Bürger sollen von Windkraft profitieren – auch in Südniedersachsen

Von erneuerbare Energien sollen Bürgerinnen und Bürger finanziell profitieren – auch in Südniedersachsen. Das sieht ein neuer Entwurf der Landesregierung vor.

Hannover/Göttingen – Bürger in Niedersachsen und auch in der Region sollen künftig finanziell direkt von neuen Windrädern und Sonnenenergie-Freiflächen profitieren. Die Betreiber solcher Anlagen müssen allen Anwohnern in einem Umkreis von fünf Kilometern einen Sparbrief mit einer attraktiven Verzinsung, die sich nach dem Ertrag richtet, anbieten.

Alternativ können sie auch eine direkte Beteiligung an dem Projekt offerieren.

Entwurf des Landeskabinetts

Das sieht der vom rot-grünen Landeskabinett freigegebene Entwurf des Gesetzespakets zur Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien vor. „Dann können die Bürger sagen, das ist mein Windrad“, begründete Umweltminister Christian Meyer (Grüne) die Idee, auch auf diese Weise den Menschen die Energiewende schmackhaft zu machen.

Dazu zählt auch die „Akzeptanzabgabe“, die Vorhabenträger für Anlagen mit einer Leistung von mehr als einem Megawatt laut Gesetzentwurf künftig zwingend an die betroffenen Gemeinden zahlen müssen. Diese beträgt 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde.

Zusätzliche Einnahmen für Kommunen

Bei einem Fünf-Megawatt-Windrad seien das rund 20.000 Euro zusätzliche Einnahmen pro Jahr, rechnete Ressortchef Meyer vor. „Bei einem großen Windpark kann das auch schon mal eine Million zusammenkommen.“ Die dadurch entstehenden Mehrkosten bekämen die Betreiber über die inzwischen steuerfinanzierte Umlage zurück, erklärte der Minister.

Dann können die Bürger sagen, das ist mein Windrad.

Die Einkünfte aus dieser Art Ablasshandel müssen die Kommunen zweckgebunden verwenden, sie dürfen also nicht für Pflichtaufgaben wie Schulen oder Straßen ausgeben. Der Gesetzentwurf zählt vielmehr Natur- und Artenschutz, kulturelle und soziale Projekte sowie Energieeffizienz und Begrünung des Ortsbildes auf.

Zahlreiche Möglichkeiten

„Das kann den Tafeln oder der Förderung für private Solaranlagen auf dem Balkon zugutekommen“, zählte Meyer als Beispiel auf. Statt der Sparbriefe oder der Akzeptanzabgaben können die Betreiber der Anlagen Bürgern und Kommunen auch eine direkte Beteiligung an den Windrädern und Solarparks von mindestens 20 Prozent anbieten. Das sei ein Modell etwa für Bürgerenergiegenossenschaften.

Zweiter Kernpunkt des Gesetzespakets ist die Umsetzung der einzelnen Ausbauziele für die Landkreise. Niedersachsen muss nach den Bundesvorgaben 2,2 Prozent seines Landesgebiets für Windenergie ausweisen. Angerechnet werden aber nur Anlagenflächen ohne Höhenbegrenzung.

Thema Windparks

Viele bereits bestehende Windparks dürfen also nicht berücksichtigt werden. Neue, leistungsstarke Windräder mit Höhen bis zu 300 Meter wiederum sind in der Nähe insbesondere von militärischen Fluganlagen tabu. So fallen fast zehn Prozent des gesamten Landesgebiets allein durch Hubschrauber-Tiefflugkorridore aus. „Die Bundeswehr ist der größte Flächenblockierer, nicht der Naturschutz“, betonte Minister Meyer.

Gut sichtbar wird dieses Problem an der Liste mit den regionalen Vorgaben für den Windausbau. So verfügt der Landkreis Schaumburg lediglich über 0,18 Prozent potenzieller Flächen und muss lediglich 0,07 Prozent ausweisen. Neben geschützten Waldgebieten ist vor allem der dortige Helikopter-Standort dafür verantwortlich.

Flächenvorgabe für die Landkreise

Auch der relativ dünn besiedelte Kreis Celle kommt wegen des Militärflughafens und der Rüstungsfirmen mit einem Ausbauziel von 0,21 Prozent recht günstig davon. Zum Vergleich: Im Landkreis Göttingen beträgt das neue Ziel nun 1,13 Prozent gegenüber zunächst genannten 0,98 Prozent, also 0,15 Prozent mehr, wie die Göttinger Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott sagt. In Northeim sind es insgesamt 1,01 Prozent der Kreis-Fläche, die für Windkraftanlagen geeignet wäre. In der Stadt Göttingen sind es nun 0,44 Prozent. Im Februar waren 0,32 Prozent genannt worden.

Die Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott (Grüne) macht aber auch klar: „Im Sinne unserer Verantwortung zur Bekämpfung der Klimakrise sollten wir freiwillig höhere Ziele anvisieren.“

Landesweites Ausbauziel

Über den größten Anteil geeigneter Flächen verfügen die Kreise Rotenburg mit 15,2 Prozent, Uelzen (13,0 Prozent) und Lüneburg (12,8 Prozent). Rund ein Drittel davon hätten die drei Kreise nach den ursprünglichen Plänen eigentlich auch tatsächlich ausweisen müssen. Nach heftigen Protesten dort einigten sich der Niedersächsische Landkreistag (NLT) und das Umweltministerium jedoch auf einen Deckel von jeweils 4,0 Prozent. Um trotzdem das landesweite Ausbauziel von 2,2 Prozent zu erreichen, hatten sich andere Kreise unter Vermittlung des NLT zu höheren Vorgaben verpflichtet. Dies sei ein „großer Akt der Solidarität“, lobte Ressortchef Meyer.

Das Gesetzespaket, das jetzt in die Verbandsanhörung geht und dann vom Landtag verabschiedet werden soll, sieht schließlich eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren vor. So soll es keine doppelten Umweltverträglichkeitsprüfungen mehr geben. Außerdem werden Teilklagen gegen Raumordnungspläne möglich. Erfolgreiche Rechtsmittel gegen einen bestimmten Windpark sollen nicht mehr zwölf weitere Projekte stoppen können. (Peter Mlodoch und Thomas Kopietz)