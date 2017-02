Live-Ticker: Berlin bereitet sich auf Bundespräsidentenwahl vor

Frank-Walter Steinmeier (l, SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag im Bundestag bei der Unions-Fraktionssitzung.

München - Heute wird der Bundespräsident gewählt: Insgesamt fünf Kandidaten sind im Rennen um das höchste Amt in der Bundesrepublik. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts zum Wahlsonntag.

Heute wird der Nachfolger von Joachim Gauck gewählt.

Um 12.00 Uhr tritt die Bundesversammlung zusammen.

Gegen 14.00 Uhr wird das Ergebnis erwartet, sollte es bei einem Wahlgang bleiben.

+++ 10.17 Uhr: Wer sich fragt, welcher Film heute zur Wahl des Bundespräsidenten 2017 passt: „Stromberg der Film“. Gegen Ende des Films hat Frank-Walter Steinmeier einen Cameo-Auftritt.

+++ 10.15 Uhr: Veronica Ferres, CDU-Delegierte für die Bundesversammlung, ist ohne Ehemann Carsten Maschmeyer im Reichstag erschienen.

Bundespräsidentenwahl 2017: Dieser CDU-Politiker will nicht für Steinmeier stimmen

+++ 10.02 Uhr: Der erste Unionspolitiker tanzt offiziell aus der Reihe. Bundestagsabgeordneter Christian Baldauf, CDU-Landesvize von Rheinland-Pfalz, will Steinmeier heute nicht wählen.“Ich traue ihm keine wertegebundene Repräsentanz zu, die ich von einem Präsidenten erwarte“, betont er in der „Rheinpfalz am Sonntag“. „Seine Kandidatur ist für mich politische Postensicherung.“

+++ 9.54 Uhr: Großer Tag für alle Bundestags-Hinterbänkler: Heute dürfen Sie auf ihren Social-Media-Accounts Bilder von der Bundesversammlung posten.

+++ 9.50 Uhr: Der ökumenische Gottesdienst in der St. Hedwigs-Kathedrale findet ohne TV-Kameras statt. Aber im Reichstag, wo heute die Bundesversammlung stattfindet, brennen schon die Lichter.

+++ 9.18 Uhr: Frank-Walter Steinmeier (SPD), Kandidat bei der Wahl zum Bundespräsidenten, ist in Berlin zusammen mit seiner Frau Elke Büdenbender in die St. Hedwigs-Kathedrale zum Gottesdienst gekommen. Kanzlerin Merkel (CDU) zusammen mit Regierungssprecher Steffen Seibert. Der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck ist mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt erschienen.

+++ 8.31 Uhr: Noch ist alles ruhig im politischen Berlin. Um 9.00 Uhr treffen sich Politiker aller Fraktionen zu eine ökumenischen Andacht in der katholischen St.-Hedwigs-Kathedrale. Der Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix zeigt noch keine Live-Bilder zum Auftakt der Bundespräsidentenwahl 2017 sondern die Doku „Geheimnisvolle Orte“.

+++ Wie wird heute gewählt? Und wer wählt überhaupt? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur Bundespräsidentenwahl für Sie zusammengefasst. Auch einige Prominente haben heute das Stimmrecht - hier erfahren Sie, welche das sind. Und: Wir haben zusammengefasst, wie Sie die Bundespräsidentenwahl 2017 live im TV und im Live-Stream sehen können.

Bundespräsidentenwahl 2017: Fünf Kandidaten für das höchste Staaatamt

Überraschungen wird es bei der Bundespräsidentenwahl heute wohl nicht geben: Der Kandidat der großen Koalition, Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), kann auf eine satte Mehrheit in der 1260 Mitglieder starken Bundesversammlung zählen. Doch der einzige Bewerber für das höchste Staatsamt ist er keineswegs: Linke, Piraten, AfD und Freie Wähler warten mit Konkurrenz auf. Das Kandidatenfeld ist damit ungewöhnlich groß.

Frank-Walter Steinmeier: Der Kandidat von SPD und Union geht als haushoher Favorit ins Rennen. Er kann nicht nur auf die über 900 Stimmen von SPD, CDU und CSU hoffen, sondern auch auf die der FDP. Der frühere Außenminister war in Umfragen oft der beliebteste deutsche Politiker, was er wohl nicht zuletzt seinem bedächtigen Auftreten zu verdanken hat. Unter Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) war er Chef des Kanzleramtes, 2005 wurde er erstmals Außenminister. Vier Jahre später übernahm er den Fraktionsvorsitz der SPD, bevor er 2013 ins Auswärtige Amt zurückkehrte. Dieses gab er Ende Januar an Sigmar Gabriel (SPD) ab.

Christoph Butterwegge: Mit dem Kölner Armutsforscher schickt die Linkspartei einen Kandidaten ins Rennen, der als scharfer Kritiker der Agenda 2010 in Erscheinung getreten ist. Butterwegge soll so einen Kontrapunkt zu Steinmeier setzen, der als Mitarchitekt der Agenda-Politik von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) gilt. Bereits 2012 war der heute 66-jährige Politologe Butterwegge als Kandidat der Linken für das Bundespräsidentenamt im Gespräch, verzichtete dann aber auf die Kandidatur. Die Linkspartei stellte damals die Publizistin und "Nazi-Jägerin" Beate Klarsfeld auf.

Engelbert Sonneborn: Als Kandidat der Piratenpartei geht der Vater des EU-Abgeordneten und Satirikers Martin Sonneborn ins Rennen. Die Aktion soll das Vorgehen der etablierten Parteien aufs Korn nehmen. "Herrschende Parteien wickeln ihre Tauschgeschäfte ganz ungeniert in aller Öffentlichkeit ab", erklärt Piraten-Chef Patrick Schiffer. Der 78 Jahre alte Sonneborn habe "ausreichend Zeit für repräsentative Aufgaben", fügte er hinzu.

Albrecht Glaser: Der 75-jährige frühere CDU-Kommunalpolitiker tritt für die AfD an. Er ist Vizechef der Rechtspopulisten. Einst war er Stadtkämmerer in Frankfurt am Main, heute prägt er die islamfeindliche Ausrichtung der AfD: Die Grundwerte des Islam seien "antiwestlich" und "antidemokratisch", findet Glaser. Als Stadtkämmerer in Frankfurt soll er öffentliche Gelder in Fonds gesteckt und so herbe Verluste erzeugt haben.

Alexander Hold: Der als Fernsehrichter bekannt gewordene Jurist wird von den Freien Wählern ins Rennen um das höchste Staatsamt geschickt. Chancen hat er kaum. "Man sollte sich für ein demokratisches Amt nicht nur bewerben, wenn sicher ist, dass man es auch bekommt", bekundet der 54-Jährige trotzig. Mit Blick auf seine Bekanntheit durch seine seit 2001 bestehende Gerichtsshow fügt er jedoch selbstbewusst hinzu: "Wenn man in Deutschland den Bundespräsidenten direkt wählen könnte, dann hätte ich bessere Chancen."

pak/dpa