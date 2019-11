Der Bundesrat stoppt mehrere Steuergesetze des Klimapakets. Andere Gesetzte wurden jedoch gebilligt.

Der Bundesrat stimmt über das Klimapaket der Bundesregierung ab.

Mehrere Steuergesetze wurden gestoppt.

Das Klimaschutzgesetz wurde gebilligt.

Update vom 29. November 2019, 11.40 Uhr:

Die Bundesregierung hat auf Forderungen der Länder reagiert und Nachbesserungen am Klimapaket zugesagt. Dabei geht es darum, Belastungen von energieintensiven Unternehmen bei einer CO2-Bepreisung zu vermeiden. In einer Protokollerklärung bekräftigt die Bundesregierung, dass sie für die Zeit ab 1. Januar 2022 im Wege einer Rechtsverordnung erforderliche Maßnahmen zum Erhalt der EU-weiten und internationalen Wettbewerbsfähigkeit betroffener Unternehmen regeln werde. Verhindert werden soll, dass Firmen wegen Belastungen abwandern und in anderen Ländern CO2 ausstoßen.

Die Protokollerklärung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Darin heißt es, die Bundesregierung werde alle relevanten Beteiligten, insbesondere die kleinen und mittelständischen Unternehmen, in den Prozess einbeziehen.

Bundesrat stoppt vorerst Gesetze des Klimapakets - Söder warnt: „Keine Blockade zulassen“

Erstmeldung vom 29. November 2019:

Berlin - Der Bundesrat hat mehrere Steuergesetze des Klimapakets derBundesregierung vorerst gestoppt. Die Länderkammer sprach sich am Freitag einstimmig dafür aus, dazu den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anzurufen.

Ein Gesetz mit Regeln für den künftigen Klimaschutz in Deutschland wurde jedoch gebilligt. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sieht feste Vorgaben vor, wie viel CO2 im Verkehr, bei Gebäuden und in der Landwirtschaft bis 2030 eingespart werden müssen. Das Klimaschutzgesetz ist ein wichtiges Vorhaben im Klimapaket der Bundesregierung.

Söder warnte vor grundsätzlicher Blockade des Klimapakets

Auch das Gesetz zur Einführung eines CO2-Preises im Verkehr und beim Heizen wurde gebilligt. Von 2021 an soll zunächst ein Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 eingeführt werden. Der Einstiegspreis von zunächst 10 Euro pro Tonne CO2 ist aber heftig umstritten, weil er aus Sicht vieler Experten zu niedrig ist und keine Lenkungswirkung hat.

Versuche von Ländern, zu dem Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel über Brennstoffemissionen den Vermittlungsausschuss einzuberufen, scheiterten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vor einer grundsätzlichen Blockade des Klimapakets der Bundesregierung gewarnt. Deutschland müsse beim Klimaschutz vorankommen, sagte Söder am Freitag im Bundesrat. „Wir sollten keine Blockade zulassen.“ Heute am 29. November startet auch das nächste Großereignis von „Fridays for Future“. In über 500 Orten allein in Deutschland wird für das Klima gestreikt.

EIL: Der @Bundesrat hat das Klimapaket gerade erst einmal abgeschmettert – das war das Mindeste. Auf den Straßen fordern wir deshalb heute den #NeustartKlima mit einer kompletten Neuauflage der Maßnahmen. Nur so können wir 1,5-Grad noch einhalten! #WeAreUnstoppable — #NeustartKlima | Fridays For Future Germany (@FridayForFuture) November 29, 2019

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Oliver Berg