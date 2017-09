Bundestagswahl: Alle Infos und Ergebnisse aus der Region

Wie wählt Nordhessen und Südniedersachsen? Am 24. September halten wir Sie hier über alle Wahlergebnisse der Bundestags-, Bürgermeister- und Landratswahlen auf dem Laufenden.

Hier finden Sie am Wahlabend die Deutschland-Prognose, die Sitzverteilung sowie die Ergebnisse aller Wahlkreise und Gemeinden.

Im Laufe des Wahlabends gibt es für ganz Deutschland immer wieder aktuelle Hochrechnungen. Beginnend mit der ersten Prognose um 18 Uhr werden sich unsere Diagramme immer wieder aktualisieren. In der Grafik ist dabei zu sehen, wann diese zuletzt aktualisiert wurde.

Am Sonntag, dem 24. September, sind insgesamt 61,5 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl über den 19. Deutschen Bundestag aufgerufen. Sie entscheiden auch auch über die Frage, welche Partei in den kommenden vier Jahren den Kanzler oder die Kanzlerin der Bundesrepublik stellt.

Bundestagswahl 2017: Was wir Ihnen bieten

Bei uns finden Sie am Wahlabend beispielsweise alle Wahlergebnisse aus den Wahlkreisen, Städten und Gemeinden in Echtzeit. Dazu beziehen wir die Daten automatisiert aus Gemeinden und Landkreisen.

Auf unserer Bundestagswahl-Übersichtsseite sammeln wir außerdem schon jetzt alle auf HNA.de veröffentlichten Wahl-Artikel aus Nordhessen und Südniedersachsen. Unsere bundespolitische Berichterstattung zur Bundestagswahl haben wir ebenfalls gebündelt.

+++ Bundestagswahl 2017 +++

+++ Bürgermeister und Landräte ++++

Allendorf (Eder), Bromskirchen, Diemelstadt, Frankenberg (Eder), Großalmerode, Haina, Körle, Knüllwald, Neuental, Rotenburg, Ronshausen, Schenklengsfeld, Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis

Wir berichten hier aktuell von allen Wahlen.

Bundestagswahl 2017: Alle Wahlkreise und Gemeinden

Klicken Sie sich durch! In unserer interaktiven Karte können Sie beliebige Wahlkreise und Gemeinden auswählen und sich jeweils Erst- und Zweitstimmen-Ergebnisse anzeigen lassen. Da zunächst nur deutschlandweite Zahlen ausgewiesen werden, kann es am Wahlabend etwas dauern, bis auch Wahlkreise und Gemeinden mit Ergebnissen feststehen.

Allgemeines zur Bundestagswahl

Am 24. September 2017 wählt Deutschland ein neues Parlament - und möglicherweise auch eine neue Regierung. Bei der vergangenen Bundestagswahl konnte in der Region überwiegend die SPD das Rennen machen. Generell gibt es in den 299 Wahlkreisen jeweils zwei Arten von Kandidaten: Direkt- und Listenkandidaten. Jeder Wähler konnte deshalb zweimal sein Kreuz machen: mit der Erststimme bei einem Direktkandidaten und mit der Zweitstimme bei einer Liste mit mehreren Kandidaten

Bundestagswahl 2017: Historische Wahlergebnisse

