„Überzeugend“, „Klare Ansagen“, „Belanglosigkeiten“: Die Reaktionen zum TV-Duell

Beim TV-Duell sahen sich die beteiligten Parteien wenig überraschend selber als Sieger. Von der AfD kam dagegen nur Lob für eine Seite. Die Reaktionen der Politik.

Berlin - Das Fernsehduell zur Bundestagswahl hat nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eindeutig gegen ihren Herausforderer Martin Schulz (SPD) gewonnen. „Angela Merkel war stark und überzeugend“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Ich fand sie deutlich souveräner als ihn.“ Schulz sei nach seinem Eindruck sehr aggressiv aufgetreten.

Merkel habe auf alle Fragen gut reagiert und sich nicht überraschen lassen, auch nicht, als Schulz in der Türkei-Frage eine überraschende Position bezogen habe, sagte Günther. Dies bezog sich auf das Plädoyer von Schulz für einen Stopp der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara. „Ich fand ihn erstaunlich nervös“, sagte der Kieler Regierungschef über den SPD-Kanzlerkandidaten. Die Chance, die ein solches TV-Duell biete, habe er nicht genutzt. In der Sendung seien die Probleme in Deutschland zu kurz gekommen, sagte Günther. Es sei nicht langweilig gewesen, sondern es hätten sich durchaus Unterschiede offenbart.

Nach dem TV-Duell fühlt sich die Berliner CDU im Bundestagswahlkampf bestätigt. „Die Bundeskanzlerin hat wieder einmal gezeigt, warum die überwiegende Mehrheit der Deutschen ihr vertraut und die Zukunft unseres Landes in bewährten Händen lassen will“, sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Ihre Kompetenz, ihre Verlässlichkeit und ihre Souveränität, Eigenschaften, die sie auch in der Diskussion mit ihrem Herausforderer unter Beweis gestellt hat, machen Sie zu der besten Kanzlerin für unser Land“, fügte Graf hinzu.

Für den CDU-Landesvorsitzenden Vincent Kokert ist Merkel als klare Siegerin aus dem TV-Duell hervorgegangen. „Merkel hat mit ihren Argumenten klar gewonnen und sicher viele Menschen überzeugt“, sagte Kokert. Schulz sei bei vielen Themen nicht sattelfest gewesen und habe keine ernsthaften Alternativen aufgezeigt. Kokert warnte seine Partei davor, sich siegesgewiss zurückzulehnen. „Wir wissen: Diese Wahl ist noch nicht entschieden“, sagte er. „Darum werden wir die nächsten drei Wochen intensiv nutzen und für jede Stimme kämpfen.“

Der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner twitterte, „bei Erdogan und der Türkei ist Martin Schulz mit klaren Worten, Frau Merkel mit abwiegelnden Formulierungen unterwegs“. Das TV-Duell zeige glasklar: „Merkel will wenig anders, nichts besser und das meiste am liebsten gar nicht machen“, fügte Stegner hinzu. „Klare Ansagen von Martin Schulz zum Thema soziale Gerechtigkeit bei Arbeit, Bildung, Familie, Mieten, Rente. Merkel schwurbelt.“

@MartinSchulz war klar in Haltung und Inhalt! Das braucht das Land und Europa. #tvDuell — T. Schäfer-Gümbel (@tsghessen) 3. September 2017

Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat dem Kanzlerkandidaten seiner Partei, Martin Schulz, nach dem TV-Duell am Sonntagabend ein gutes Zeugnis ausgestellt. Schulz habe kompetent, präzise und überlegt deutlich gemacht, vor welchen Herausforderungen Deutschland stehe, und wie er sie angehen wolle, sagte Scholz. „Deutschland muss gerechter werden und gleichzeitig auf dem Wachstumspfad bleiben. Wir brauchen höhere Löhne und eine auskömmliche Rente.“

Dreyer erwartet Schub für die SPD

Einen kräftigen Schub für den Endspurt im SPD-Wahlkampf erwartet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach dem TV-Duell vom Sonntagabend. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Spitzenkandidaten Martin Schulz, er war sehr klar in allen Fragen“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur. „Die Bürger konnten so den Eindruck gewinnen, dass Martin Schulz die Durchsetzungskraft und die Kompetenzen hat, Kanzler zu werden.“ Dreyer hatte im vergangenen Jahr einen monatelangen CDU-Vorsprung in den Umfragen in den letzten Tagen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz noch umkehren können.

Dreyer hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, sich im TV-Duell zwei Mal von Ministern der eigenen Partei distanziert zu haben - bei der Rente mit 70 von Finanzminister Wolfgang Schäuble und beim Familiennachzug für Flüchtlinge von Innenminister Thomas de Maizière. Schulz habe deutlich gemacht, „dass wir eine humane Flüchtlingspolitik und das Menschliche im Blick behalten müssen“.

Auf die Frage, warum Schulz bei der Frage nach einer Koalition mit der Linken so ausweichend gewesen sei, antwortete Dreyer: „Ich kann gut verstehen, dass er sich nicht reduzieren lassen will auf die Koalitionsfrage“, antwortete Dreyer. „Er kämpft darum, dass die SPD stärkste Partei wird, alles andere kommt danach.“

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat den Auftritt von Schulz im TV-Duell gelobt. „Martin Schulz hat seine Chance genutzt“, urteilte sie am Sonntagabend. Er habe Klartext geredet und konkret gesagt, wofür die SPD stehe: für Investitionen in Bildung und kostenlose Kitas, für mehr Gerechtigkeit und für europäische Solidarität. Schwesigs Fazit des eineinhalbstündigen TV-Duells mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): „Martin Schulz hat gezeigt, dass er Kanzler kann.“

Petry: „Viel Oberflächliches und Belangloses“ im TV-Duell

AfD-Chefin Frauke Petry hat das TV-Duell der Kanzlerkandidaten als belanglos kritisiert. „Ich habe trotz überraschend kritischer Fragen der Journalisten noch nie in 90 Minuten so viele Plattitüden und Phrasen auf einen Haufen gehört, so viel Oberflächliches und Belangloses am Stück“, sagte die Bundes- und sächsische Landesvorsitzende am Sonntagabend nach dem Aufeinandertreffen von Amtsinhaberin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz. „Für Deutschlands Zukunft verheißt das nichts Gutes. Am besten gefiel mir Merkels Satz - ausgerechnet von ihr zu hören: „Es zählt nur, was Parteien als Ganzes beschließen“.“

Vertreter kleinerer Parteien haben sich enttäuscht vom TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (CDU) geäußert. Man habe „ein Trauerspiel gemeinsamer Ideenlosigkeit gesehen“, sagte Linke-Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn am Sonntagabend im ZDF. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner sprach von „zwei Umweltversagern“. Auch „völkischer Hass“ in der Gesellschaft, der zum Teil von einer Partei rechtsaußen geprägt werde, sei nicht thematisiert worden, sagte er mit Blick auf die AfD.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer kritisierte, über Digitalisierung und Bildung sei nicht gesprochen worden. AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski sagte, es seien keine Lösungen für Probleme angeboten worden.