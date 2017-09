„Wahlarena“ im Live-Ticker: Merkel spricht im TV mit Wählern

Kann vor der Bundestagswahl noch etwas schiefgehen? Angela Merkel geht am Montagabend jedenfalls ein Risiko ein: Im Ersten spricht sie live mit Wählern. Hier geht‘s zum Live-Ticker.

Die Wahlarena startet in der ARD um 20.15 Uhr.

Angela Merkel stellt sich den Fragen von 150 Wahlberechtigten im Publikum.

Die Sendung ist live.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

20.45 Uhr: Eine Frau mit Down-Syndrom kritisiert, dass viele Kinder mit Down-Syndrom abgetrieben werden und dass auch Spätabbrüche möglich sind.

„Viele Eltern haben wahrscheinlich Angst davor“, ein Kind mit Behinderungen aufzuziehen, sagt Merkel. Sie verweist darauf, dass die Union eine verpflichtende Beratung bei Spätabtreibungen eingeführt hat. „Es steckt so viel an Fähigkeiten und Möglichkeiten in jedem Menschen“ sagte Merkel, an die junge Frau gewandt. Deshalb sei es gut, dass sie sich so deutlich zu Wort melde. Was Merkel konkret in Zukunft tun will, sagte sie allerdings nicht.

20.36 Uhr: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, zitiert ein junger Pfleger und erzählt aus seiner Erfahrung in der Pflege. Die Situation für die Patienten sei allerdings ganz anders. Die Antwort von Angela Merkel ist die „Neuausrichtung“ der Betreuungsschlüssel und Mindestpflegestandards, die gerade mit den Kassen verhandelt werden.

20.30 Uhr: Eine Mutter fragt nach den Kita-Gebühren, die abhängig sind vom Einkommen. Merkel räumt ein, dass das bundesdeutsche Kita-System ein „Fleckenteppich“ sei. Die Kanzlerin sagt aber auch, es gebe eine „Tendenz“, die Beiträge perspektivisch abzuschaffen.

20.22 Uhr: Eine Frau fragt nach der Gefahr von Altersarmut. Merkel dazu: „Wir wollen das Renteneintrittsalter nicht erhöhen“. Und die Kanzlerin wirbt dafür, die Vorsorge selbst in die Hand zu nehmen: „Ich rate Ihnen dazu, eine zweite Säule aufzubauen.“

20.19 Uhr: Die erste Frage kommt von einem 18-jährigen Jungwähler aus Bayern. Er sagt, dass er Merkels Arbeit gut findet, aber mit dem Wahlprogramm der CSU nicht einverstanden ist, vor allem wegen der Obergrenze.

Merkel bekräftigt, dass sie die Obergrenze nicht will. Wörtlich: „Meine Haltung zu der Obergrenze ist ja bekannt, dass ich sie nicht will. Ich möchte sie nicht. Garantiert. Ich halte sie auch nicht für praktikabel.“

Der Bundestagswahlkampf plätschert dahin, sogar das TV-Duell war eine müde Nummer, die Umfrageergebnisse scheinen mehr als eindeutig. Kann Angela Merkel (CDU) vor der dritten Wiederwahl zur Bundeskanzlerin tatsächlich noch etwas dazwischenkommen?

Wenn, dann wohl nur der Wähler. Und genau dem wird die Kanzlerin am Montag Auge in Auge gegenübertreten. In der ARD-Sendung „Wahlarena“ stellt sich Merkel am Montagabend um 20.15 Uhr den Fragen der Bürger.

„Wahlarena“ im Ticker: Merkels verletzlichster Moment?

Potenziell heikel für die deutsche Regierungschefin dabei: Die Sendung wird live übertragen. Kritische Nachfragen und peinliche Situationen scheinen damit sogar wahrscheinlicher als beim minutiös durchorganisierten Duell mit Schulz - die bislang letzte Ausgabe der „Wahlarena“ im Jahr 2013 nannte die Zeit damals „Merkels verletzlichsten Wahlkampf-Moment“.

+ Aufbauarbeiten: Hier soll sich Angela Merkel am Montagabend den Wählerfragen stellen © dpa

Nach Angaben des Senders werden diesmal 150 Wahlberechtigte bei der Übertragung aus Lübeck im Publikum sitzen. Sie spiegeln, so heißt es, einen Querschnitt durch die Wahlbevölkerung wieder. 75 Minuten lang soll Merkel Rede und Antwort stehen - dann sollte auch der letzte brenzlige Moment im Wahlkampf 2017 für die Bundeskanzlerin Geschichte sein.

Allerdings wird Herausforderer Martin Schulz in dem - nach amerikanischem Vorbild - auch „Townhall-Meeting“ genannten TV-Format ebenfalls noch zu seinem Recht kommen. Er soll in genau einer Woche, am 18. September, für die Livesendung nach Lübeck reisen.

Genau hinhören: Mit diesen rhetorischen Tricks gewann Angela Merkel das TV-Duell.

fn