Gericht trifft Entscheidung: Salafistischer Verein Ansaar bleibt verboten

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. © Jan Woitas/dpa/Archiv

Der islamistisch-salafistische Verein Ansaar International wurde 2021 verboten. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung als rechtmäßig.

Leipzig – Das Verbot gegen den islamistischen Verein Ansaar International, das im Jahr 2021 verkündet wurde, ist rechtmäßig. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht am Montag (21. August). „Das mit Verfügung des Bundesministeriums des Innern (BMI) vom 22. März 2021 ausgesprochene Verbot von Ansaar International e. V. ist rechtmäßig“, hieß es in einer Pressemitteilung auf der Homepage des Gerichts.

Bundesverwaltungsgericht bestätigt Verbot von Ansaar International

Das Bundesinnenministerium hatte den Verein und acht Teilorganisationen im Mai 2021 verboten. Der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) begründete dies damit, dass das Netzwerk unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe mit Spenden weltweit den Terrorismus finanziere und sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte. Dem Verein wurden die Verwendung seiner Kennzeichen sowie Internetauftritte untersagt, sein Vermögen wurde beschlagnahmt.

Dagegen klagten der Verein Ansaar International sowie zwei als dessen Teilorganisationen eingestufte Vereine vor dem Bundesverwaltungsgericht. Im Fall der Teilorganisationen fielen bereits im Juli Entscheidungen. In einem Fall wurde das Verbot bestätigt, im zweiten Fall als rechtswidrig eingestuft. Im aktuellen Verfahren (BVerwG 6 A 3.21) macht Ansaar geltend, lediglich vier der in der Verbotsverfügung genannten Vereine seien seine Teilorganisationen, nicht aber die anderen Organisationen. Es lägen daher keine Verbotsgründe vor.

Wegen Unterstützung von Terrorgruppen: Ansaar International bleibt verboten

Vom Bundesverwaltungsgericht hieß es nun unter Berufung auf das Innenministerium, der Verein verwirkliche mit Spendengeldern „humanitäre Projekte in den Herrschafts- und Einflussbereichen der Jabhat al-Nusra (al-Nusra) bzw. Hai´at Tahrir al-Sham (HTS) in Syrien, der HAMAS im Gazastreifen und der Al-Shabab in Somalia“. Das sei allerdings nur mit Zahlung und Ablieferung von Hilfsgütern an diese Gruppen möglich. Ferner ermögliche dieses Geld auch Waffeneinkäufe der als terroristisch eingestuften Gruppen.

„Die Klage, über die das Bundesverwaltungsgericht erst- und letztinstanzlich entscheidet, hat keinen Erfolg“, schreibt das Gericht mit Blick auf den Einspruch von Ansaar International. „Der Verbotsgrund der Strafgesetzwidrigkeit ist gegeben, weil der Kläger terroristische Vereinigungen unterstützt hat. Neutralität und Unparteilichkeit der Hilfeleistungen fehlen jedenfalls dann, wenn sich die Hilfsorganisation mit den Zielen der in dem Krisengebiet herrschenden Terrororganisation identifiziert. Das ist beim Kläger der Fall“, hieß es weiter. (dpa/afp)