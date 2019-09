Verfassungswidrig? - Richter will Cannabisverbot in Karlsruhe prüfen lassen

Zweifel an Rechtmäßigkeit von Strafverfolgung

Richter Andreas Müller sieht das Cannabisverbot kritisch.

Ist das Cannabisverbot in Deutschland verfassungswidrig? Das will ein Richter vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüfen lassen.