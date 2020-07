Partei-Reform: CDU quält sich zu Frauenquoten-Kompromiss durch - endgültige Entscheidung steht noch aus

Die CDU-Kommission schlägt eine paritätische Besetzung der Vorstände mit Frauen vor - es gab Widerstand und langwierige Verhandlungen.

Die CDU-Spitze will in den kommenden drei Jahren eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent erreichen.

Zunächst hatten Medien davon berichtet, nun wurde auch ein dementsprechender Entwurf eines Parteigremiums öffentlich.

Auch für Homosexuelle soll es in der Partei künftig Änderungen geben.

Update vom 8. Juli, 8.29 Uhr: Gute elf Stunden musste verhandelt werden, bis sich die CDU-Spitze auf eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent ab dem Jahr 2025 geeinigt hat. Die zähen Beratungen der Struktur- und Satzungskommission der Partei fanden in Berlin statt.

Der Kompromiss sieht vor, dass es eine schrittweise Anhebung der Quote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene gibt. Das Gremium einigte sich auch darauf, die Parteiarbeit an die Digitalisierung anzupassen. Demnach soll den Delegierten des Bundesparteitages unter anderem vorgeschlagen werden, Online-Parteitage rechtssicher zu verankern und digitale Gremiensitzungen zu ermöglichen.

Die endgültige Entscheidung über die verbindliche Quote muss der für Anfang Dezember geplante Bundesparteitag in Stuttgart treffen. Nichtsdestotrotz trendete der Hashtag #Frauenquote am Morgen auf Twitter. Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz zum Beispiel postete: „Es wehren sich Männer gegen die Einführung einer Frauenquote in der CDU, die sonst akribisch nachzählen, ob alle sieben Bezirke im Landesvorstand vertreten sind.“

Große CDU-Reform: Frauenquote von 50 Prozent und Homosexuellen-Organisation sollen kommen

Erstmeldung vom 7. Juli: Berlin - Innerhalb der nächsten drei Jahre will die CDU-Spitze eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent erreichen. „Wir wollen den Anteil weiblicher Amts- und Mandatsträger bis zur Parität steigern“, heißt es in einem Entwurf der Spitze der Struktur- und Satzungskommission der Partei, zu der auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gehört. Das Gremium wollte an diesem Dienstag voraussichtlich ab 14.00 Uhr zu abschließenden Beratungen in Berlin zusammenkommen. In dem 16-seitigen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es zudem, die „Lesben und Schwulen in der Union“ (LSU) sollten als Sonderorganisation einen klaren Status in der CDU erhalten. Die Sitzung der Struktur- und Satzungskommission kündigte die CDU auch auf ihrem Twitter-Account an.

Verbindliche Frauenquote in der CDU-Spitze: Wann die Entscheidung fällt, ist unklar

Das Nachrichtenportal The Pioneer und die Rheinische Post hatten zuvor über den Beschlussvorschlag berichtet. Ob es noch im Laufe des Tages eine Entscheidung geben würde, war unklar. Ebenso war bislang nicht bekannt ob es tatsächlich zu einer verbindlichen Parität von Frauen und Männern kommt. In der Partei gibt es dagegen auch erhebliche Widerstände. Die Kommission kann zudem nur einen Vorschlag für den Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart beschließen - über die notwendigen Satzungsänderungen müssen endgültig dort die Delegierten entscheiden.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer* hatte angekündigt, sie wolle der Kommission keine Vorgaben machen. Das Gremium solle unabhängig arbeiten können, hatte sie am Sonntag in der ARD gesagt. Kramp-Karrenbauer hatte aber eine Präferenz erkennen lassen und erklärt, sie sei für eine paritätische Listenbesetzung wie etwa bei der Landtagswahl in Sachsen im vergangenen Jahr.

Frauenquote in der CDU-Spitze: AKK spricht sich klar dafür aus, will aber nichts vorgeben

Die Situation der Frauen in der Partei sei nicht befriedigend, sagte Kramp-Karrenbauer. Die CDU habe zwar Frauen in höchste Ämter gebracht wie Kanzlerin Angela Merkel und sie selbst als Verteidigungsministerin. Aber es gebe zu wenige Frauen in Bundestag und Landtagen. Man wolle Frauen nun mit schärferen Vorgaben und auch verbindlicher in Funktionen und Mandate bekommen.

Übrigens: Bundeskanzlerin Merkel und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer galten lange als weibliches Power-Duo in der deutschen Politik. Kramp-Karrenbauer ist nach einem Wahl-Eklat der Thüringer Landes-CDU jedoch zurückgetreten. Derzeit läuft die Debatte, wer wohl ihr Nachfolger wird, auf Hochtouren. Merkel hat sich im Gegensatz dazu während der Corona*-Pandemie wieder einmal als Krisenmanagerin bewährt.