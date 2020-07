Streitthema Frauenquote: CDU plant historischen Schritt durch Geschlechterparität

Es ist seit Jahren einer der meist diskutierten Streitpunkte innerhalb der CDU: Die Frauenquote. Jetzt soll sie in der CDU kommen. Doch es gibt viele kritische Stimmen.

CDU -Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bringt einen Antrag einer verbindlichen Frauenquote von 50 Prozent ein.

-Vorsitzende bringt einen Antrag einer verbindlichen von 50 Prozent ein. Mit der etappenweise Einführung einer verbindlichen Frauenquote stimmt die Struktur- und Satzungskommission der CDU für einen Kompromiss.

stimmt die Struktur- und Satzungskommission der CDU für einen Kompromiss. Es gibt kritische Stimmen quer durch die CDU. Der Parteitag im Dezember 2020 muss noch zustimmen.

Am Mittwochmorgen, nach einer langen Sitzungsnacht dann der Kompromiss der Struktur- und Satzungskommission der CDU, die die Erneuerung der Partei zum Auftrag hat: Eine schrittweise Einführung einer verbindlichen Frauenquote soll kommen. Durch Etappen im Zwei-Jahres-Rhythmus soll ein verbindlicher Frauenanteil in allen Parteiämtern und Vorstandswahlen ab den Kreisämtern eingeführt werden:

Frauenquote von 25 Prozent ab 2025:

2021 eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent

Ab 2023 eine verbindliche Frauenquote von 40 Prozent

Ab 2025 eine verbindliche Frauenquote von 50 Prozent

Werden in den Vorständen und Gremien trotz der verbindlichen Vorgaben nicht genügend Frauen gewählt, sollen die Posten unbesetzt bleiben.

Der Antrag einer verbindlichen Frauenquote von 50 Prozent wurde von der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer eingebracht. Bereits ab Dienstag, den 07.07.2020, in der Struktur- und Satzungskommission, dessen Vorsitz CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak inne hat, wurde der Antrag beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stimmten 34 Stimmen für Ja, 7 für Nein und 5 Stimmen enthielten sich. Nun muss der verbindlichen Frauenquote in Etappen noch der in Stuttgart geplante CDU-Parteitag im Oktober 2020 zustimmen.

Ich freue mich auf die Sitzung unserer Struktur- und Satzungskommission – heute mit Abstand und persönlich im #KAH. Mit unseren Vorschlägen stellen wir die Weichen für die Zukunft unserer Volkspartei: digital, modern, erfolgreich. Mehr Infos: https://t.co/EhIVhnvqkV pic.twitter.com/g78q3aqf9P — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) July 7, 2020

Frauenanteil in der CDU in Zahlen:

Die CDU stellt aktuell die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die Präsidentin des EU-Parlamentes Ursula Von der Leyen. Trotzdem ist der Frauenanteil innerhalb der CDU gering:

- Insgesamt beträgt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag nur 31 Prozent (Quelle: Deutscher Bundestag)

- Der Frauenanteil der Abgeordneten der CDU liegt bei 20, 7 Prozent (Quelle: ZDF)

- Der Frauenanteil in der CDU liegt bei 26 Prozent (Quelle: Tagesspiegel)

- Die CDU liegt damit im Vergleich zu anderen Parteien auf den letzten Plätzen.

Frauenquote: Kritik in der CDU werden laut:

Der CDU-Abgeordnete Christoph de Vries aus Hamburg sagte gegenüber dem SPIEGEL: „ Als Partei, der das Leistungsprinzip am Herzen liegt, sollte man genau überlegen, ob man aktive, fleißige Amtsträger aus Quotengründen künftig verprellen will.“

„So wie keine Führungspositionen in den Betrieben von oben angeordnet werden könnten, so verhalte es sich auch mit Kandidaten in einer Partei.“, sagte die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates Astrid Hamker der „Passauer Neuen Presse“. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, hat zwar für den Antrag gestimmt, muss dies aber nun vor der Jungen Union rechtfertigen, die gegen eine Frauenquote ist. Kuban fände es besser, „konstruktiv mitzugestalten, als sich durch eine pauschale Ablehnung ins Abseits zu stellen.“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Donnerstag.

BefürworterInnen der Frauenquote führen die besonderen Bedingungen für Frauen in der Corona-Zeit an. Die Entscheidung über die verbindliche Frauenquote wird auf dem CDU-Parteitag, der im Dezember in Stuttgart stattfindet, gefällt. Dort wird auch der neue CDU-Parteivorsitzende gewählt. Von den Kandidaten für den CDU-Vorsitz hielten sich Armin Laschet und Friedrich Merz mit einer Äußerung zurück, Norbert Röttgen unterstütze den Kompromiss, sagte er der Rheinischen Post. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) befürwortet die Pläne der CDU.