CDU ätzt gegen „grammatikalisch falsche Gender-Sprache“ – Partei-Vize: „Nebenkriegsschauplätze“

Von: Christoph Gschoßmann

Die CDU positioniert sich gegen das Gendern. Doch nicht alle sehen die Diskussion so eindeutig. Selbst die Partei-Vize spricht von „Nebenkriegsschauplätzen“.

Berlin - Die CDU kämpft gegen das Gendern: Die Partei macht sich gegen das Verwenden der Gender-Sprache in Behörden, Schulen, Universitäten sowie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stark. Man wolle etwa „auch nicht, dass jemand an der Universität dafür bestraft wird, dass er die Sprache verwendet, die ohne Gendersternchen funktioniert“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Freitag kurz vor Beginn eines Kleinen Parteitags in Berlin.

Die Partei spricht von Ausgrenzung der Menschen, die nicht gendern. In einem von der Antragskommission der Partei veränderten Antrag des CDU-Verbandes Braunschweig, der von den gut 160 Delegierten diskutiert und schließlich verabschiedet wurde, heißt es: „Die CDU Deutschlands spricht sich gegen jede Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen aus, die keine Gender-Sprache verwenden möchten.“

CDU-Vize Karin Prien: „Union sollte sich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen verkämpfen“

Die Christdemokraten seien dafür, „dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen sowie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk keine grammatikalisch falsche Gender-Sprache“ verwendet werde. Zudem lehne man „negative Folgen einer korrekten, den Vorgaben des Rates für deutsche Rechtschreibung entsprechenden Schreibweise bei Prüfungsleistungen oder Förderanträgen ab“.

Nicht alle CDU-Führungspersönlichkeiten sehen dies so. CDU-Vize Karin Prien, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, formuliert ihre Kritik so: „Die Union sollte sich nicht auf Nebenkriegsschauplätzen verkämpfen.“ Weiter sagt sie: „Kulturkampf hat noch nie zum Zusammenhalt der Gesellschaft beigetragen.“ Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Whittaker äußert sich zurückhaltend. Der „Frust über fehlende Konzepte für soziale und öffentliche Sicherheit entlädt sich in der Genderdebatte“, sagt er, und mahnt: „Die CDU muss sich viel mehr auf diese Alltagsprobleme konzentrieren, anstatt den Moralisten mit ihrem Gender-Geschrei eine Bühne zu bieten.“

Gender-Streit in der CDU? Czaja weicht aus

Dass es innerhalb der CDU wegen der Gender-Sprache Streit gebe, wies Czaja zurück. „Wir wollen uns mit den Sorgen der Menschen in der Mitte beschäftigen“, sagte er vor dem Hintergrund des Mottos des Kleinen Parteitages. Der eine „formuliert es etwas pointierter, (...) Der andere formuliert es etwas weicher.“ Gemeint sei das Gleiche.

Angesichts der hohen Umfragewerte für die AfD hatte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, was er der CDU nun empfehle, gesagt: „Kurs der Mitte, sprachlich sauber bleiben, keine Debatten über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen - den Leuten halt keinen Scheiß erzählen.“ Populistisches Draufhauen helfe der CDU nicht, „die Leute gehen nahtlos zur AfD“. Parteichef Friedrich Merz hatte Anfang Juni auf Twitter unter anderem zum Thema Gendern geschrieben: „Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Gegenderte Sprache und identitäre Ideologie werden von einer großen Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr nur im Stillen abgelehnt. Sie werden als übergriffig empfunden – und wieder hat die AfD ihre klammheimliche Freude daran.“ Merz hatte jüngst eine Kooperation mit der AfD erneut ausgeschlossen. (cgsc mit dpa)

