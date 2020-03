CDU im Chaos: Diesen Chef wünschen sich die Wähler - Waigel warnt schon vor „konservativer Revolution“

Die Frage harrt weiter ihrer Auflösung: Wer wird CDU-Chef? Die Parteianhänger haben offenbar eine Präferenz - doch es gibt Warnungen von prominenter Stelle.

Die Führungskrise der CDU schwelt auch nach der Krise in Thüringen weiter.

Ein Sonderparteitag soll klären, wer Annegret Kramp-Karrenbauers Nachfolger wird.

Eine Umfrage scheint Friedrich Merz zu stärken - doch ein Minister a.D. warnt vor einem allzu konservativen Kurs.

Berlin/Frankfurt am Main - Über die krisenhafte Situation an der türkisch-griechischen Grenze, das Thüringer Wahl-Chaos und die Aufregung um das Coronavirus konnte es fast in Vergessenheit geraten: Auch die CDU ringt immer noch um ihre Ausrichtung - und sucht nach einem neuen Parteichef.

Dabei bewegt das Thema weiter die Gemüter: Eine neue Umfrage zeigt eine - wenn auch knappe - Präferenz der CDU-Anhänger für einen der Bewerber um die Nachfolge Annegret Kramp-Karrenbauers. Der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel warnt die Union unterdessen eindringlich vor einem Rutschen nach rechts.

CDU: Friedrich Merz Wunschkandidat der Parteianhänger - und der Gesamtbevölkerung?

Zunächst die Lage bei den potenziellen CDU-Wählern: In ihrer Gunst liegt offenbar Friedrich Merz vorne. Auf die Frage, wer den CDU-Spitzenposten übernehmen solle, nannten im neuen ARD-"Deutschlandtrend" 40 Prozent den früheren Unionsfraktionschef, wie der WDR am Donnerstag mitteilte.

32 Prozent der CDU-Anhänger sprachen sich den Angaben zufolge für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet aus. Nur 13 Prozent votierten in der Befragung für Ex-Umweltminister Norbert Röttgen.

Auch bei den Bürgern insgesamt hat der Erhebung zufolge Merz die Nase vorn. 35 Prozent der Befragten halten ihn für die beste Wahl für den CDU-Vorsitz, 24 Prozent nannten Laschet und zwölf Prozent Röttgen. 13 Prozent gaben an, sie hielten keinen der drei für geeignet oder würden sich für jemand anderes entscheiden. Über den neuen Parteichef entscheidet ein Parteitag am 25. April.

CDU: Theo Waigel warnt vor „konservativer Revolution“ - und vor Kooperation mit AfD und Linke

Als der konservativste der Bewerber gilt Friedrich Merz. Der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel hält allerdings eine Offenheit für allzu rechte Positionen für falsch: „CDU und CSU waren dann am erfolgreichsten, wenn sie einem geläuterten Nationaldenken Raum gaben und sich gleichzeitig entschieden gegen nationalistische, restaurative Tendenzen gewandt haben“, warnt er in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Anders als in den Anfangsjahren der Bundesrepublik sei es den „C-Parteien“ zweitweise gelungen, auch Metropolen gegen die SPD zu erobern - mittlerweile machten Grüne der Union und den Sozialdemokraten „nicht nur die urbanen Räume streitig“, schreibt Waigel. „Mit Konservatismus oder gar konservativer Revolution kann diese Auseinandersetzung nicht bestritten werden“, warnt er. Waigel hatte sich bereits 2019 für „notwendige Bündnisse“ mit den Grünen ausgesprochen.

„In den östlichen Bundesländern muss die Scheidung der Geister gegen Links und Rechts konsequent vollzogen werden“, heißt es nun im neuen Beitrag des 80-Jährigen weiter - die AfD habe „weder den Nationalsozialismus noch den Kommunismus begriffen und bewältigt“, die Linke verharre „im Erbe der SED“. „Da hilft nur konsequente Ablehnung und Auseinandersetzung mit allen demokratisch-legitimen Mitteln“, konstatiert Waigel.

CDU und der Unvereinbarkeitsbeschluss: Mehrheit der Deutschen für mögliche Zusammenarbeit mit der Linken

Viele Diskussionen gibt es, passend zu Waigels Intervention, in der CDU derzeit auch über den Unvereinbarkeitsbeschluss eines Parteitags von 2018. Dieser schließt eine Zusammenarbeit der CDU sowohl mit der AfD als auch mit der Linken aus. Gerade das Thema einer Zusammenarbeit mit der Linke war angesichts der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zuletzt wieder virulent.

Dem "Deutschlandtrend" zufolge halten 73 Prozent diese Abgrenzung der CDU zur AfD für richtig, 25 Prozent für falsch. Bei der Linken sieht es ganz anders aus: Den CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss in Bezug auf diese Partei halten 55 Prozent für falsch und 40 Prozent für richtig.

CDU in der Krise: Die besten Werte gibt es weiterhin für Kanzlerin Angela Merkel

Eine durchaus bemerkenswerte Erkenntnis am Rande hat die Umfrage auch noch parat: Am zufriedensten sind die Deutschen aktuell mit der Leistung einer CDU-Politikerin. Sie wird allerdings nicht (mehr) um den CDU-Vorsitz kandidieren. Kanzlerin Angela Merkels Wirken stieß bei 53 Prozent der Befragten auf Zustimmung - der beste Wert aller Politiker im Deutschlandtrend. Auf den Plätzen folgen Gesundheitsminister Jens Spahn und Vizekanzler Olaf Scholz.

Für die Erhebung hatte das Meinungsforschungsunternehmen Infratest dimap am Montag und Dienstag dieser Woche 1002 Wahlberechtigte gefragt. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit 1,4 bis 3,1 Prozentpunkten angegeben.

