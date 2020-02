CDU-Hammer: Norbert Röttgen will für den CDU-Vorsitz kandidieren

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angemeldet.

Nach dem Wahldebakel in Thüringen hatte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur der Union erklärt.

Das hat innerhalb der CDU einen Machtkampf um ihren Nachfolger entfacht.

Überraschend meldet sich jetzt auch Norbert Röttgen.

9.50 Uhr: Zu seiner überraschenden Kandidatur um den Parteivorsitz will Norbert Röttgen um 11 Uhr in einer Pressekonferenz öffentlich Stellung nehmen. Einen Tag zuvor hatte die bayerische Schwesterpartei CSU deutlich gemacht, dass sich die CDU wohl mit ihrem neuen Vorsitzenden befassen solle, aber nicht zugleich den neuen Kanzlerkandidaten küren könnte. Die Entscheidung, wer für die Union antritt, falle „nicht ohne die CSU“, hatte Ministerpräsident Markus Söder deutlich gemacht und vorgeschlagen die Suche nach dem Kanzlerkandidaten noch ein paar Monate ruhen zu lassen. Vielleicht hat Röttgen sich deshalb aus der Deckung gewagt.

Als mögliche Nachfolger der CDU-Chefin* Annegret Kramp-Karrenbauer gelten aktuell Friedrich Merz, der nordhrein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet*, Gesundheitsminister Jens Spahn und Söder.

Erstmeldung 18. Februar 2020: Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen (54) hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angemeldet. Das meldet die Düsseldorfer Rheinische Post unter Berufung auf ein Schreiben Röttgens an Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer*.

Er sei der festen Überzeugung, dass es um weit mehr gehe als den Parteivorsitz und schon gar nicht um die Interessen Einzelner, argumentiert Röttgen. „Die Lage ist so ernst, dass es um die Zukunft der CDU geht und darum, was sie für die Stabilität Deutschlands bedeutet“, erklärte Röttgen. Dies wolle er in einem offenen Prozess in die CDU einbringen.

Röttgen war von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister und setzte sich 2010 in einer Mitgliederbefragung um den NRW-Landesvorsitz gegen Armin Laschet durch. Die Landtagswahlen 2012 verlor er, woraufhin Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn aus dem Kabinett entließ. Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages konnte er sich danach international neu profilieren.

Bei den Bürgern kommt diese überraschende Nachricht unterschiedlich an. So schreibt etwa eine Nutzerin auf Twitter sarkastisch: „Erst Merz, dann Röttgen - ist das die neue Staffel von The Walking Dead“

