Kramp-Karrenbauer räumt große Fehler ein - Seehofer spricht von „Katastrophe“

Bei seinem letzten größeren öffentlichen Auftritt vor dem CDU-Parteitag wird Friedrich Merz gefeiert wie ein Popstar. Am Ende sind „Kanzler, Kanzler"-Rufe zu hören - kurz vor dem CDU-Parteitag.

Friedrich Merz sprach auf dem Landestag der Jungen Union Baden-Württemberg

Vor dem Bundesparteitag der CDU am 22. und 23. November in Leipzig wurde ihr besondere Brisanz beigemessen

Der frühere Unionsfraktionschef sichert Annegret Kramp-Karrenbauer aber seine Unterstützung zu und wird deutlich

Update von 14.06 Uhr: Kurz vor dem CDU-Parteitag räumt Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer eigene Fehler ein. Konkret bezieht sich ihre Aussage auf das Krisenmanagement in ihrem ersten Amtsjahr. „Das ist natürlich nicht spurlos an mir vorübergegangen. Das kann man an Umfragewerten sehen, das kann man natürlich auch an Diskussionen in der Partei sehen“, erklärt sie im Interview mit ARD.

Während CDU-Parteitag: Annegret Kramp-Karrenbauer räumt eigene Fehler ein

„Eine Partei, die CDU insbesondere, will natürlich immer eine Vorsitzende, von der sie weiß: Die steht da vorne, auf die kann ich mich verlassen, die macht keine Fehler“, sagte Kramp-Karrenbauer der ARD. „Und das war ein Fehler. Und das hat die Partei natürlich wahrgenommen“, sagte sie vor dem Hintergrund ihres Krisenmanagements.

Kramp-Karrenbauer lastete sich in der ARD Versäumnisse zunächst beim Europa-Wahlkampf im Frühjahr an. Sie habe die Umstrukturierungen in der Parteizentrale nach der Übernahme des Vorsitzes „nicht konsequent genug vorangetrieben“. Es habe ein altes und ein neues Team gegeben. „Das war kein Wahlkampf aus einem Guss.“

YouTuber Rezo - AKK mit Kritik, scharfes Urteil von Horst Seehofer

Selbstkritisch äußerte sie sich auch über die Reaktion auf ein kritisches Video des YouTubers Rezo. „Die Entscheidungen, wann reagieren wir, wie reagieren wir, sind in einer unglaublichen Hektik gefallen, wo jeder der Beteiligten immer zwischen zwei Wahlkampfauftritten gerade mal fünf Minuten Zeit hatte, um miteinander zu telefonieren. Das war grundlegend falsch.“ Die CDU hätte „von Anfang an sehr schnell eine Reaktion setzen müssen gegen das Video. Es wäre erst einmal egal gewesen, welche Reaktion. Sie hätte nur sehr schnell erfolgen müssen.“

Noch schärfer urteilte Innenminister Horst Seehofer (CSU) über das Krisenmanagement der CDU-Spitze auf das Video: „Die Reaktion war katastrophal, total unbeholfen. Später dann der Versuch, das mit einem Video zu beantworten, einmal aus der CDU, dann aus der CSU - das war einfach nicht gut.“

CDU-Parteitag: Friedrich Merz: „Ich bin bereit ...“ - doch er stellt eine Bedingung

Ursprungsartikel vom 19. November, 12.21 Uhr: Bad Waldsee - Es war ein denkwürdiger Auftritt, der sich am Samstag, den 16. November, auf dem Landestag der Jungen Union Baden-Württemberg ereignete. CDU-Politiker Friedrich Merz wird schon vor seiner Rede gefeiert wie ein Popstar. Tosender Applaus, Jubelchöre, dazu Pfiffe - der frühere Unionsfraktionschef hat viele Fans im Südwesten. Und sie wollen ihn anstelle von AKK als Kanzlerkandidaten, das wurde an diesem Samstag mehr als deutlich. Nach seinem Auftritt wird Friedrich Merz mit „Kanzler, Kanzler“-Rufen gefeiert. Doch der Vizepräsident des Wirtschaftsrats gibt sich selbst defensiv, verzichtet auf Attacken gegen Annegret Kramp-Karrenbauer sowie Angela Merkel und sichert den CDU-Spitzenpolitikerinnen sogar seine Unterstützung zu.

Friedrich Merz vor CDU-Parteitag: „Das ist kein Putschversuch“

Seine über 40-minütige Rede nutzt Friedrich Merz, um einige Dinge klarzustellen. Eine Woche vor dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig lässt er von Attacken gegen AKK ab. Stattdessen hebt er hervor, dass es in Sachsen um Sachthemen gehen müsse: „Ich habe Anmerkungen zu Sachfragen gemacht. Das war keine Personaldiskussion, das ist auch kein Putschversuch, lasst mal die Kirche im Dorf.“

Im Hinblick auf seine Kritik an der Bundesregierung, deren Erscheinungsbild er als „grottenschlecht“ bezeichnete, gab er sich reumütig. Er wisse selbst, dass „er nicht derjenige sein darf, der wir in der Union einen ähnlichen Umgang mit den gewählten Repräsentanten erreichen wie die Sozialdemokraten“.

Merz vor CDU-Parteitag in Leipzig zur Kanzlerfrage: „Ich bin bereit, daran mitzuwirken!“

Auch für Personalentscheidungen mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 fand Friedrich Merz klare Worte. Personelle Fragen müssten in einem Jahr beantwortet werden und nicht vorher. Falls es jedoch zu einem früheren Ende der großen Koalition komme, werde die CDU in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen. „Ich bin bereit, daran mitzuwirken. Aber ich bin es nur, wenn wir dann wirklich eine Mannschaft haben, ein Team haben. Das ist dann weder eine One-Man-Show noch eine One-Woman-Show, das ist dann eine Mannschaft, ein Team.“

Wer glaubt, in #Leipzig käme es zu einem großen Showdown, irrt gewaltig. Die @CDU muss sich wieder breiter aufstellen, als Ganzes Tritt fassen und eine Idee haben, wie sich #Deutschland in den nächsten 10 Jahren entwickelt. Diese Aufgabe zu lösen ist unser gemeinsamer Wille. (tm) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) 15. November 2019

Merz zeigt sich in diesen Tagen sehr loyal, auch wenn die konservative JU das natürlich gerne anders sehen würde. Der Nachwuchs der Union setzt sich für einen Mitgliederentscheid in der Kanzlerfrage ein. Viele Beobachter und Kenner gehen davon aus, dass Merz seine Niederlage bei der Wahl für den Parteivorsitz immer noch nicht überwunden hat. Daher stellen sich nicht wenige die Frage: Kommt es in Leipzig nun zur Attacke?

Auch wenn Merz in den letzten Tagen immer wieder betont, es gebe keinen Putsch, so lässt er mit dieser Aussage in einem Interview mit dem Sender n-tv aufhorchen.

CDU-Parteitag in Leipzig: WerteUnion stellt Kurs der Parteiführung in Frage

Auf dem Bundesparteitag am Wochenende wird es zudem zu Diskussionen über den Kurs der CDU kommen. Der Mitgliederanträge aus den Reihen der WerteUnion haben die nötige Quorum erreicht und stehen damit zur Abstimmung.

Hierbei geht es um die Themen Huawei-Beteiligung am 5G-Netz, illegale Migration und den EU-Beitritt der Türkei. Der Bundesvorsitzende der WerteUnion, Alexander Mitsch, bezieht Stellung zu den Anträgen: „Die innere und äußere Sicherheit Deutschlands ist seit jeher Kernkompetenz der CDU. Mit den Anträgen erinnern wir unsere Partei als Basismitglieder an derzeit sehr wichtige Fragen in diesem Bereich. Illegale Mitgration, die mögliche Beteiligung von Huawei am 5G-Netz sowie der Umgang mit dem Erdogan-Regime sind Themen, die die CDU unbedingt addressieren muss.“

Zudem unterstützt die WerteUnion den Antrag der Jungen Union auf eine Urwahl des Kanzlerkandidaten.

