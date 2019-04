Wahlplakat-Panne: Ausgerechnet beim Thema Bildung passiert CDU peinlicher Fehler

Ausgerechnet auf einem Plakat, das für gute Bildung wirbt, passierte der CDU in Eberswalde eine peinliche Panne. Der Spott im Netz ließ nicht lange auf sich warten.

Eberswalde - Ein Wahlplakat der CDU-Stadtverband Eberswalde verspricht „Gute Bildung für die Zukunft. Gemeinsam zum Erfolg.“ Dazu sind passend zwei Kinder abgebildet, die ein Buch lesen, und daneben steht ein Globus. Ein stimmiges Bild, passend zum Slogan - möchte man meinen. Dumm nur, dass der Globus spiegelverkehrt abgebildet ist! Denn bei genauerer Betrachtung fällt ein peinlicher Fehler auf: Auf dem Globus sind beispielsweise die Anden nicht an der Westküste, sondern an der Ostküste Südamerikas gelegen.

Spiegelverkehrter Globus auf CDU-Wahlplakat: So spottet die Netzgemeinde

Auf Twitter ging das Foto des Wahlplakats viral und User veröffentlichten zahlreiche spottende Tweets. Ein Nutzer twitterte den CDU-Fauxpas mit den Worten „Liebe Kinder, lernt lieber nicht von der CDU!“ und wurde daraufhin vielmals retweetet.

Die Anden liegen an der Ostküste Südamerikas!?

Liebe Kinder, lernt lieber nicht von der CDU!#BildungIstAlles pic.twitter.com/RiJPw0edvT — Holefleisch (@Holefleisch) 7. April 2019

Auch der Bundesvorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und stichelte gegen die Kritik der Union an der Schulstreik-Bewegung „Fridays for Future“. Die CDU wisse nicht, wo bei einem Globus oben und unten ist, obwohl sie „freitags immer brav zur Schule gegangen“ sei, so Kühnert. Unter anderem hatte sich die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kritisch über die Schülerbewegung geäußert und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte auf Twitter über Klimaaktivistin Greta Thunberg gespottet.

#CDU ist, wenn Du freitags zwar immer brav zur Schule gegangen bist, aber am Ende trotzdem nicht weißt, wo beim Globus oben und unten ist. https://t.co/0u2dgBP4GB — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 8. April 2019

CDU: Fehlerhaftes Plakat nicht bundesweit verwendet

Wie Focus berichtet, sagte CDU-Parteisprecher Gordon Hoffmann, das Plakat der CDU sei keines, das landesweit verwendet werde, sondern lediglich ein Plakat der CDU in Eberswalde. Darüber hinaus wollte er sich nicht zu der Panne äußern. Auch die CDU Kreisgeschäftsstelle Barnim bezog dazu zunächst keine Stellung.

