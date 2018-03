CDU-Politiker fordert: Merkel soll 2020 als CDU-Chefin abtreten

Erst vergangene Woche war Angela Merkel als Regierungschefin wiedergewählt worden, doch schon jetzt werden innerhalb ihrer Partei Stimmen laut, die ihren baldigen Rückzug fordern.

Berlin - Der Chef der Arbeitnehmergruppe der Union im Bundestag, Uwe Schummer, hat sich dafür ausgesprochen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel 2020 den CDU-Vorsitz abgibt. Stattdessen solle dann ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl die jetzige Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer an die Parteispitze treten, sagte Schummer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Er erwarte, dass Merkel selbst dann ein Signal des Übergangs geben werde.

Lesen Sie auch: Maas ins Außenamt? Diese Ministerposten im GroKo-Kabinett stehen fest

"Annegret Kramp-Karrenbauer bringt eine Aufbruchsstimmung in die CDU wie früher einmal Heiner Geißler", begründete Schummer seine Haltung. Bis dahin werde Angela Merkel ganz sicher "in ihrer preußischen Art" ihre Pflicht in der Doppelfunktion als Kanzlerin und Parteichefin erfüllen.

Merkel war vergangene Woche als Regierungschefin wiedergewählt worden. An diesem Mittwoch gibt sie ihre erste Regierungserklärung seither im Bundestag ab.

AFP