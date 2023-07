Merz fordert ungehinderten Zugang der Bundeswehr zu Schulen

Von: Stefan Krieger

Teilen

CDU-Boss Friedrich Merz nennt Zivilklauseln in Schulen und Universitäten unzeitgemäß und verteidigt seinen Umgang mit der AfD.

Berlin – Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz fordert freien Zugang der Bundeswehr zu Schulen und Forschungskapazitäten an Hochschulen. „Die Bundeswehr muss wieder einen Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen“, sagte der Fraktionschef der Union den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Dazu gehöre auch „ungehinderter Zugang“ zu den Schulen. Merz fügte hinzu: „Sogenannte Zivilklauseln, die militärische Forschung an den Hochschulen verbieten, sollten aufgehoben werden. Das ist nicht mehr zeitgemäß.“

Die Zivilklausel ist eine Selbstverpflichtung von wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten. Darin verpflichten sich die Fakultäten, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. Die grundgesetzlich verankerte Freiheit von Lehre und Forschung ist allerdings festgeschrieben. Daher ist die Zivilklausel nur eine freiwillige Form der Beschränkung, die aktuell militärische Forschung oder die Einwerbung von entsprechenden Drittmitteln verbietet.

Friedrich Merz, CDU-Bundesvorsitzender. © Christoph Soeder/dpa

Hilfe für die AfD? Merz weist Vorwürfe zurück

Erneut beschuldigte Merz die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die Probleme Deutschlands nicht anzugehen und dadurch der AfD zu helfen. „Solange aber die Ampel keine wirksamen Anstrengungen unternimmt, zum Beispiel die illegale Migration auch wirklich zu begrenzen, einen verlässlichen Rahmen in der Wirtschafts- und Energiepolitik zu beschließen oder Fördern und Fordern zum Kern der Sozialpolitik zu machen, solange bleibt die AfD stark“, so der Vorsitzende der CDU.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Gleichzeitig widersprach er den Vorwürfen, das Thema Migration übermäßig auszuschlachten und dadurch selbst der AfD in die Hände zu spielen. Wer ein Problem beim Namen nenne, sei nicht verantwortlich für dessen Entstehung. „Wir müssen im Ton anständig bleiben und Lösungen in der Sache anbieten – beides nehme ich für mich und meine Fraktion in Anspruch“, sagte Merz. „Da hilft es aber auch nicht weiter, jeden, der eine andere Meinung als die Bundesregierung vertritt, als ‚rechts‘ zu diffamieren. Dieses Argumentationsmuster fördert Politikverdruss und treibt die Menschen erst recht in die Arme dieser Partei.“ (dpa/skr)