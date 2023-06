Erste Passagiermaschine „Made in China“ beginnt Linienbetrieb – fliegt aber nur dank westlicher Technik

Comac C919

Chinas erstes Passagierflugzeug hat seinen kommerziellen Jungfernflug absolviert. Nach wie vor bleibt die Maschine „Made in China“ aber von ausländischer Technik abhängig.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 30. Mai 2023.

Shanghai – Chinas erstes einheimisch konstruiertes Passagierflugzeug hat am Sonntag (28. Mai) seinen kommerziellen Jungfernflug absolviert. Die C919 des staatlichen chinesischen Herstellers Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) flog, begleitet von großem Medienrummel, in knapp zwei Stunden von Shanghai Hongqiao zum Hauptstadtflughafen nach Peking.

Die Mittelstreckenmaschine, die im Dienst der staatlich geförderten Fluggesellschaft China Eastern Airlines, steht, sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit „problemlos“ in der Hauptstadt gelandet, meldete der Sender CCTV. An Bord befanden sich 130 Passagiere, die nach der Landung mit einer feierlichen Zeremonie empfangen wurden. Ihre Boarding-Pässe waren eigens für den Anlass im Rot der Staatsflagge als Sammlerstücke designt worden.

China will Duopol von Airbus und Boeing brechen

Für China ist der Linienflug der Comac-Maschine Meilenstein und Prestigeprojekt zugleich. Peking will sich mit der C919 unabhängig von westlicher Technologie machen, langfristig aber auch das Duopol von Boeing und Airbus brechen. Asien und insbesondere China sind sowohl für den europäischen Airbus als auch für den US-amerikanischen Konkurrenten Boeing wichtige Märkte, da die Nachfrage nach Flugreisen durch die wachsende Mittelschicht in der Region stetig steigt.

Nach Angaben der Weltbank hat sich der Passagierflugverkehr in China zwischen 2000 und dem Höchststand im Jahr 2019 von 62 Millionen auf 660 Millionen Passagiere mehr als verzehnfacht. Boeing prognostiziert, dass allein in China bis zum Jahr 2040 rund 8.600 neue Passagier-Flugzeuge benötigt werden. Airbus hatte zuletzt angekündigt, die Produktionskapazitäten in seinem Werk in Tianjin zu verdoppeln.

Prestigeprojekt mit Hindernissen

Der Bau und die Entwicklung des Flugzeugs, das äußerlich der A320 von Airbus ähnelt, stellte die Planer vor große Herausforderungen. Die Fertigstellung wurde mehrmals verschoben, das Budget von ursprünglich acht Milliarden Euro mindestens dreimal aufgestockt. Das ursprüngliche Ziel des 2008 gegründeten Staatsunternehmens, die Maschine 2016 in Dienst zu stellen, wurde weit verfehlt.

Den eigentlichen Jungfernflug absolvierte die C919, die auf eine Reichweite von rund 5.633 Kilometer kommt, bereits 2017. Damals jedoch noch ohne Passagiere. Weitere Flugtests waren nötig geworden. Laut einem Bericht von Reuters kam es noch 2020 in der Erprobungsphase zu Rissbildungen am Höhenleitwerk. Die finale Zulassung von der zivilen Luftfahrtbehörde CAAC erfolgte dann im Herbst 2022.

Viele der Bauteile der C919, darunter die Triebwerke und Teile der Bordelektronik, kommen, wie bei Flugzeugen üblich, von zahlreichen Zulieferern aus mehreren Ländern. Eine Liste des Fachportals Airframer zeigt, dass von den 82 wichtigsten Zulieferern der C919 mehr als die Hälfte aus den USA, knapp ein Drittel aus Europa und nur 17 Prozent aus China kommen. Und selbst die wichtigsten chinesischen Zulieferer seien zur Hälfte Joint Ventures mit ausländischen Partnern. Von einem Flugzeug „Made in China“, wie es die Regierung anstrebt, könnte man laut Experten also nicht sprechen. Hinzu komme, dass ausländische Unternehmen aus Angst vor einem Abfluss an Wissen nicht ihre aktuellste Technik an den chinesischen Flugzeugbauer geliefert hätten.

Keine Zertifizierung in den USA und Europa

Früheren Berichten staatlicher Medien zufolge plant Comac, in den nächsten fünf Jahren jährlich 150 C919-Flugzeuge zu bauen und auszuliefern. Nach eigenen Angaben hat der Hersteller bereits mehr als 1.200 Bestellungen für den C919 erhalten, alle durch staatliche chinesische Fluggesellschaften. Dabei soll es sich Berichten zufolge jedoch vor allem um Absichtserklärungen handeln.

Im Ausland ist das Flugzeug bis auf Weiteres nicht zertifiziert. Die C919 soll zunächst also vor allem eine Erfolgsgeschichte auf dem Heimatmarkt werden. Seit Montag wird sie auf der regulären Strecke von China Eastern zwischen Shanghai und der südwestlichen Stadt Chengdu eingesetzt, berichtet CCTV.

Als Nächstes will Comac dann in den asiatischen Markt expandieren. Comac hat bereits das Kurzstreckenflugzeug ARJ21 hergestellt, das von chinesischen Fluggesellschaften und der indonesischen TransNusa eingesetzt wird. In Zusammenarbeit mit dem russischen Luftfahrt-Unternehmen UAC plant Comac außerdem den Bau des Großraumflugzeugs CR929 mit zwei Passagiergängen und einer Reichweite von 12.000 Kilometern. Der ursprüngliche geplante Jungfernflug für das Jahr 2025 wurde jedoch aufgrund zahlreicher Probleme bereits um fünf Jahre nach hinten korrigiert. (Von Fabian Peltsch)