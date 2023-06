Nach Wagner-Aufstand: Wissenschaftler warnt vor „Extremszenario“ auch für China

Von: Sven Hauberg

Droht auch China eine „Spaltung der militärischen Macht“? Peking müsse jedenfalls vom Wagner-Aufstand lernen, sagt ein chinesischer Wissenschaftler – mit Blick auf Taiwan.

München/Peking – Der Aufstand der Wagner-Gruppe in Russland war Chinas Hauptnachrichten am Sonntagabend nur mehr eine kurze Meldung wert, 58 Sekunden, versteckt am Ende der rund halbstündigen Sendung. Die Söldner von Jewgeni Prigoschin seien in ihre Kasernen zurückgekehrt, der Chef der Wagner-Gruppe begebe sich nach Weißrussland, verkündete eine Sprecherin. Zuvor sah man Staats- und Parteichef Xi Jinping auf Besuch bei chinesischen Bauern und Premierminister Li Qiang, der in Peking die Präsidentin von Barbados begrüßte – das übliche Propagandaprogramm der angeblich meistgesehenen Nachrichtensendung der Welt.

Auch Chinas Außenministerium gab sich wortkarg. „Dies ist eine innere Angelegenheit Russlands“, hieß es am Sonntag in einer Stellungnahme. „Als freundlicher Nachbar und umfassender strategischer Kooperationspartner in der neuen Ära unterstützt China Russland bei der Wahrung der nationalen Stabilität und der Erreichung von Entwicklung und Wohlstand.“ Zwei Sätze nur für ein Ereignis, das Russland für immer verändern könnte.

Russlands Außenministerium: China unterstützt Moskau nach Wagner-Aufstand

Ebenfalls am Sonntag traf in Peking Chinas Außenminister Qin Gang mit Russlands Vizeaußenminister Andrej Rudenko zusammen. Auch nach diesem Treffen knauserte das chinesische Außenamt mit Informationen. Qin und Rudenko hätten „einen Meinungsaustausch über die chinesisch-russischen Beziehungen und internationale und regionale Fragen von gemeinsamem Interesse“ geführt, hieß es nach der Begegnung aus dem Außenministerium in Peking. Vom Wagner-Aufstand kein Wort. Die russische Seite erklärte nach der Begegnung der beiden Außenpolitiker, Peking habe „seine Unterstützung für die Maßnahmen der russischen Führung zur Stabilisierung der Lage im Lande im Zusammenhang mit den Ereignissen vom 24. Juni zum Ausdruck gebracht“, wie die Nachrichtenagentur TASS schrieb.

In Reih und Glied: chinesische Soldaten im Januar 2020 bei einer Militärparade in Peking. © Liu Dawei/Imago

In Russland scheint man nach dem Aufstand möglichst schnell zur Tagesordnung übergehen zu wollen: Amnestie für die meuternden Söldner, und sogar Prigoschin selbst kommt offenbar ungestraft davon. Auch in Peking will man die Wagner-Revolte möglichst schnell vergessen. Soldaten, die sich gegen die eigene Regierung erheben, das ist auch für Chinas Führung eine Horrorvorstellung. Oder, wie es ein anonymer chinesischer Wissenschaftler in der South China Morning Post nannte: ein „Extremszenario“.

Zieht China aus dem Wagner-Aufstand Lehren für Taiwan-Invasion?

„Ein Scheitern an der Front einer größeren Militäraktion, etwa zur Vereinigung Taiwans mit dem Festland, könnte das Entstehen inoffizieller militanter Gruppen begünstigen – ein Risiko, auf das sich die chinesische Führung vorbereiten muss“, sagte der Wissenschaftler der in Hongkong verlegten Zeitung. „Zwar gibt es jetzt keine Söldner mehr auf dem chinesischen Festland, und die Partei hat eine einheitliche Führung über das Militär, aber ein ‚Extremszenario‘, das die Führer in Betracht ziehen müssen, ist die Frage, ob das Scheitern einer groß angelegten Militäraktion an der Front zu einer Spaltung der militanten Macht führen könnte.“

Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz, obwohl der Inselstaat nie Teil der Volksrepublik China war. Zwar strebt die chinesische Führung eine friedliche „Wiedervereinigung“ mit Taiwan an, behält sich aber ausdrücklich die Anwendung von Gewalt vor. Im Falle einer Invasion Taiwans käme der chinesischen Volksbefreiungsarmee, die direkt der Kommunistischen Partei Chinas unterstellt ist, eine Schlüsselrolle zu. Ob Chinas Militär zu einer solchen Invasion aber in der Lage wäre, ist fraglich, zumal die USA wahrscheinlich aufseiten Taiwans in einen Krieg eingreifen würden. Ein militärisches Scheitern gilt als möglich. In jedem Fall wäre ein großangelegter Angriff auf Taiwan mit massiven Verlusten auf chinesischer Seite verbunden.

Xi Jinping selbst hatte im Mai auf einer Sitzung der Nationalen Sicherheitskommission von „Extremszenarien“ gewarnt. Chinas sei mit Herausforderungen konfrontiert, die „wesentlich komplexer und schwieriger“ als früher seien. Deshalb müsste sich das Land auf „schlimmste und extremste Szenarien“ vorbereiten, um „hohen Winden und Wellen und sogar gefährlichen Stürmen“ standhalten zu können.

Auch Nordkorea unterstützt Russland

Der Aufstand der Wagner-Söldner in Russland müsse Chinas Führung als Warnung für den Umgang mit den eigenen Truppen dienen, sagte der namentlich nicht genannte Experte der South China Morning Post. „Russland war für China immer ein Beispiel dafür, wie man sich auf nationale Sicherheitsrisiken vorbereitet.“

Peking und Moskau verbindet eine „felsenfesten“ Freundschaft, wie Politiker beider Seiten regelmäßig betonen. Daran hat auch der Ukraine-Krieg nichts geändert. China hat den russischen Einmarsch in der Ukraine bislang nicht verurteilt; Peking dringt zwar auf Friedensverhandlungen, fordert aber keinen Abzug der russischen Truppen aus den besetzten Gebieten – für Kiew eine Grundvoraussetzung, um mit Moskau zu verhandeln.

Offene Unterstützung für Russland kam nach dem Wagner-Aufstand auch aus Nordkorea. Bei einem Treffen mit dem russischen Botschafter in Pjöngjang äußerte Nordkoreas Vizeaußenminister Im Chon-il am Sonntag „die feste Überzeugung, dass der jüngste bewaffnete Aufstand in Russland erfolgreich niedergeschlagen werden wird“. Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA. „Die starke russische Armee und das Volk werden mit Sicherheit Prüfungen und Qualen überwinden und heldenhaft aus der militärischen Sonderoperation gegen die Ukraine als Sieger hervorgehen“, so Im weiter. Russland ist einer der wenigen Verbündeten der international weitgehend isolierten Diktatur von Kim Jong-un.