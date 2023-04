Chinas Staats- und Parteichef Xi spricht mit Selenskyj

Der ukrainische Präsident Selenskyj setzt große Hoffnungen auf ein Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping. © Li Gang/Xinhua/AP/dpa

Schon vor Wochen hatte der ukrainische Präsident Selenskyj auf ein Gespräch mit dem chinesischen Staatschf Xi Jinping gehofft. Nun haben beide erstmals seit Kriegsbeginn telefoniert.

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat ein Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt. Das teilte Selenskyj in Kiew mit. Auch chinesische Staatsmedien meldeten das am Mittwoch. Es ist das erste persönliche Gespräch, das Xi Jinping seit der russischen Invasion in die Ukraine vor mehr als einem Jahr mit Selenskyj geführt hat. In dem Konflikt gibt China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Rückendeckung, was Peking viel internationale Kritik einbringt.

„Ich hatte ein langes und bedeutsames Telefongespräch mit Präsident Xi Jinping“, teilte Selenskyj im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 45-Jährige hofft, dass dieser Kontakt den bilateralen Beziehungen einen „starken Impuls“ verleihen wird. Kiew hatte dieses Telefonat bereits vor Wochen unmittelbar nach dem Besuch von Xi in Moskau erwartet. dpa