Christian Lindner (FDP) im ZDF-Sommerinterview: „Ich finde, dass wir in Deutschland ...“

FDP-Chef Christian Lindner war beim ZDF-Sommerinterview zu Gast. Der Klimaschutz verdrängt seiner Ansicht nach wichtige Themen von der Tagesordnung.

Im ZDF-Sommerinterview hat sich FDP-Chef Christian Lindner dagegen ausgesprochen, den Klimaschutz allein durch Verbote voranbringen zu wollen. „Andere wollen verzichten, verbieten, subventionieren“, beklagte Christian Lindner in dem aufgezeichneten Interview, das am Sonntagabend ausgestrahlt wird. „Davon wollen wir wegkommen.“ Es müssten vielmehr neue Technologien entwickelt werden, um einen besseren Umweltschutz zu erreichen.

Der Politiker betonte, dass sich Verbote durch technischen Fortschritt erübrigen würden und verwies etwa auf die Methode, durch CO2 aus der Atmosphäre künstliches Erdöl herzustellen, das klimaneutral ist. „Warum reden wir über Verbote und nicht über Startup-Mentalität“, betonte Lindner.

Christian Lindner fordert im Sommerinterview ein Ende der „Verbotspolitik“

Mit Blick auf die Verbotspolitik fügte er hinzu: “Eine solche Rhetorik wird am Ende nur dazu führen, dass wir uns in der Welt isolieren.“ Amerikaner und Chinesen etwa würden dabei nicht mitmachen. Konkret bezeichnete Lindner die Forderung nach einer Abkehr von Inlandsflügen als „reine Symbolpolitik“, weil gar nicht mehr soviel innerhalb Deutschlands geflogen werde.

Nach Auffassung des FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzenden verdrängt die Debatte über den Klimaschutz mittlerweile andere wichtige Probleme von der Tagesordnung. „Ich finde, dass wir in Deutschland fast nur noch über dieses Thema sprechen.“ Fragen wie die wirtschaftliche Entwicklung oder die Bildung spielten hingegen kaum noch eine Rolle.

ZDF-Sommerinterview: Lindner hat Bedingungen für Koalition mit Grünen

Lindner, der nach der Bundestagswahl 2017 die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis hatte platzen lassen, zeigte sich grundsätzlich bereit, zu einer künftigen Regierungsbildung beizutragen. “Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn die Inhalte stimmen“, sagte der FDP-Chef. So müssten die Grünen etwa bereit sein, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. “Wenn neue Themen auf den Tisch kommen, sind wir selbstverständlich bereit zu reden.“

Erstmeldung vom 18. August 2019, 17.17 Uhr: Berlin - Am 21. Juli hat Christian Lindner (FDP) die Sommerinterviews im Ersten vor wenigen Wochen eingeläutet - jetzt ist er der letzte Politiker, der im Rahmen der Reihe im ZDF befragt wird. Der Parteichef wird am heutigen Sonntag ab 19.10 Uhr in der Sendung „Berlin direkt“ zu Gast sein. Er wird von den Moderatoren Shakuntala Banerjee befragt. Zuletzt waren Manuela Schwesig (SPD), Jörg Meuthen (AfD) und Katja Kipping (Die Linke) die Gäste der ZDF-Reihe. Die Sommerinterviews werden seit 31 Jahren im Zweiten Deutschen Fernsehen in der Sendung „Berlin direkt“ ausgestrahlt.

Sommerinterview: Christian Lindner im ZDF, Dietmar Barsch im Ersten

Das Erste zeigt heute ab 18.30 Uhr sein neuestes Sommerinterview. Es wird in der Sendung „Bericht aus Berlin“ ausgestrahlt. Dieses Mal wird Dietmar Barsch zu Gast sein. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke wird sich den Fragen der ARD-Journalisten Tina Hassel und Oliver Köhr stellen.

Nach dem letzten Sommerinterview mit Christian Lindner in der ARD wurde vor allem eine private Frage nach seiner Lebensgefährtin kontrovers diskutiert.

Nach Christian Lindner folgen weitere Sommerinterviews

Während das ZDF das letzte Sommerinterview für dieses Jahr ausstrahlt, geht die Reihe im Ersten noch weiter. Dort stehen an den kommenden drei Wochenenden noch Sendungen mit Manuela Schwesig (SPD), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Alexander Gauland (AfD) auf dem Programm. Die Sommerinterviews im Ersten feiern in dieser Staffel ein Jubiläum. Sie gibt es seit 20 Jahren.

Sommerinterview: Angela Merkel sagte ab

In diesem Jahr kam es bei den Sommerinterviews zu einer kleinen Sensation. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Teilnahme an der Sendung ab. Statt ihr nahm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Sendung teil. Oft verlaufen die Sommerinterviews der Sender kontrovers. Kürzlich erregte der MDR mit einem Sommerinterview Aufsehen, bei dem AfD-Politiker Björn Höcke zu Gast war.

