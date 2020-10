Merkels Corona-Politik in der Kritik: Sonderrechte per Eilverfahren? FDP warnt vor „Ministerien im Rausch“

Angela Merkel hoffte auf einen Durchbruch mit den Ministerpräsidenten. Doch den Bundestag treibt auch anderes um. Sogar aus der Union gibt es Mahnungen.

Bei einem Treffen im Kanzleramt blieben am Mittwoch einige Entscheidungen offen.

Aus dem Bundestag kommt unterdessen zunehmend heftige Kritik zur Arbeitsweise von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie.

Die Opposition ist unter anderem über Pläne aus dem Gesundheitsministerium empört - doch auch SPD und Union fordern einen Kurswechsel.

Berlin/München - Es war ein Moment, der den Menschen in Deutschland Sorgen bereiten konnte - und wahrscheinlich auch sollte. Und das mutmaßlich zurecht: Als Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am späten Mittwochabend vor die Kameras trat, zeigte sie sich besorgt. Der Anstieg der Infektionszahlen müsse gestoppt werden, sagte sie: „Sonst wird es in kein gutes Ende führen.“

Zum Infektionsstopp ist es bislang nicht gekommen. Ebenso wenig, wie der Durchbruch in der Runde mit den Ministerpräsidenten gelungen war. Doch während Merkel am Wochenende in ihrem traditionellen Podcast noch eine Warnung ergänzte, gibt es im Bundestag andere Sorge: Aus Opposition und Regierung wird nicht etwa ein neues Bund-Länder-Agreement auf höchster Ebene gefordert. Sondern die Einbeziehung des Parlaments.

An drastischen Mahnungen mangelt es nicht - die Kanzlerin, aber auch Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) stehen teils heftig in der Kritik. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte ein Gesetzesplan um die Ohren fliegen.

Merkels Corona-Politik in der Kritik: „Wenn die Kanzlerin ...“ - Auch Brinkhaus will Kurswechsel

FDP-Chef Christian Lindner etwa nahm am Sonntag Merkels eindringliche Worte im Podcast zum Anlass für eine grundsätzliche Schelte. „Wenn die Bundeskanzlerin eine solche Dramatik sieht, muss sie umgehend eine Regierungserklärung abgeben“, urteilte er in der Bild am Sonntag. „Ein Podcast ersetzt nicht die Debatte im Bundestag, wenn es um Grundrechte geht.“

Bemerkenswert: Auch aus den Regierungsparteien ist seit Tagen Unmut zu vernehmen. Die Bereitschaft der Bürger, notwendige Corona-Regeln einzuhalten, könne nur erhalten bleiben, „wenn die beschlossenen Maßnahmen transparent und nachvollziehbar sind“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, der Süddeutschen Zeitung. Dafür sei „eine öffentliche und nachvollziehbare Debatte im Bundestag notwendig“.

Und sogar Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus - der den Posten einst überraschend vom Merkel-Vertrauten Volker Kauder (CDU) übernommen hatte - will das Parlament wieder stärker zu Wort kommen lassen. Zwar will er den Bundestag nicht über konkrete Corona-Regeln entscheiden lassen, wie er dem Tagesspiegel am Sonntag erklärte. „Aber der Bundestag ist der Ort, wo man die rechtlichen Grundlagen schaffen, sich für diese Maßnahmen rechtfertigen und sie erklären muss.“ Im Zweifelsfall müssten die Abgeordneten der Regierung „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ auch wieder Befugnisse entziehen können. Eine deutliche Warnung hatte zuletzt auch der Politologe Wolfgang Merkel vorgebracht.

Corona-Kritik: Sonderrecht für Spahn im Eilverfahren? FDP warnt vor „Rausch der Befugnisermächtigungen“

Um solche Befugnisse geht es auch im Falle Spahns. Am Freitag war bekannt geworden, dass das Gesundheitsministerium im Eilverfahren die Sonderrechte für Spahn über März 2021 hinaus verlängern und ausbauen will. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes würde es Spahn ermöglichen, eigenmächtig Verordnungen zu erlassen, soweit dies „zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist“.

Die SPD hat bereits Widerstand angekündigt. Und auch die Opposition ist in weiten Teilen empört. „Der Gesundheitsminister scheint die Lektion aus den jüngsten Gerichtsentscheidungen nicht verstanden zu haben“, sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae der Agentur AFP. „Minister und Staatsregierungen sind nicht die besseren Gesetzgeber“, betonte er. „Im Rausch der Befugnisermächtigungen fielen so manche berechtigten Interessen von Arbeitnehmern und Unternehmern, Eltern und Ehrenamtlern unter den Tisch der Ministerialbürokratie.“

Merkel, Söder und Spahn in der Kritik: Grüne sehen gravierenden Missstand - Linke sticheln gegen „Zuchtmeister Söder“

Die Grüne-Abgeordnete Franziska Brantner sagte dem Deutschlandfunk, Spahns Vorschläge, „seine Kompetenzen noch weiter auszuweiten in der Coronakrise, die finde ich wirklich auch nicht akzeptabel. „Wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr Debatte in den Parlamenten über diese Maßnahmen haben“, betonte sie und fügte hinzu: „Es kann nicht sein, dass am Ende immer nur die 16 MP mit der Kanzlerin alles entscheiden.“

Ihre Fraktionskollegin Britta Haßelmann twitterte, Union und SPD hätten sich „viel zu lange“ mit dem „Gewicht“ der Ministerpräsidentenkonferenz abgefunden.

Viel zu lange haben sich Union u.SPD damit abgefunden, dass die Ministerpräsidentenkonferenz ein solches Gewicht bekommt. Bei aller Wertschätzung für die Ministerpräsident*innen: Beratung, Abwägung, Entscheidung und Kontrolle gehören ins Parlament. https://t.co/QC0xD5DVKd — Britta Haßelmann (@BriHasselmann) October 18, 2020

Schon zuvor hatte sich die Linke gegen das Vorgehen verbal gewehrt. „Es wird allerhöchste Zeit für demokratische Legitimierung der Corona-Politik”, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Es wird zu viel verkündet und kaum noch etwas begründet.” Das müsse sich ändern. Bartsch schoss auch heftig in Richtung Söder. “Ein Ministerpräsident spielt sich wie ein Zuchtmeister auf - mit täglich neuen Vorschlägen”, rügte er. „Bevor Herr Söder Deutschland Vorschriften macht, möge er die Lage in Bayern in den Griff bekommen.”

Corona in Deutschland: Hat die Bundesregierung den Sommer verschlafen? - „Instrumente des 19. Jahrhunderts“ im Einsatz

Kritik gab es am Wochenende auch am inhaltlichen Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Krise. Der baden-württembergische FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer warf ihnen vor, wertvolle Zeit vergeudet zu haben. Die Verantwortlichen hätten seit April Zeit gehabt für einheitliche Regelungen, sagte Theurer am Samstag in Friedrichshafen.

„Wo ist das einheitliche Reiserückkehrer-Management, wo ist die ganzheitliche Teststrategie, wo sind die Push-Nachrichten, wo die Menschen nach Testergebnissen benachrichtigt werden?“ Stattdessen kehre man immer noch zu den Instrumenten des 19. Jahrhunderts zurück wie Stift, Papier und Quarantäne. So eine Politik müsse gestoppt werden. Brantner vermisste europäische Koordinierung: „Wir haben zum Beispiel immer noch kein europäisches Bettenregister. Das ist jetzt dringend an der Zeit, das aufzubauen.“ Bayern und Sachsen hatten zuletzt Tschechien Pandemie-Hilfe angeboten - um einen Automatismus handelte es sich dabei aber nicht. (dpa/fn/AFP)