Corona-App für Deutschland: Download nun doch nicht heute Abend - Experte mit besorgter Prognose

Deutschland wartet auf eine Corona-App - wie sie andere Länder schon haben. Jetzt steht endlich der Termin für den Release fest. Doch Fragen des Datenschutzes treiben Politiker und Experten um.

Die Bundesregierung will mit einer „Tracing-App" die Corona-Infektionsketten* verfolgen.

Gesundheitsminister Jens Spahn betonte jetzt die Vorgaben für so eine „Corona-App".

Eine gesetzliche Regelung für Datenschutzfragen ist laut Justizministerin Christina Lambrecht nicht nötig - die Grünen, Linken und Verbraucherschützer sehen das anders (siehe Update vom 15. Juni, 7.17 Uhr).

ist laut Justizministerin Christina Lambrecht nicht nötig - die Grünen, Linken und Verbraucherschützer sehen das anders (siehe Update vom 15. Juni, 7.17 Uhr). Die wichtigsten Sars-CoV-2-Fakten*, die bundesweite Fallzahlenkarte* sowie die „Corona News“ auf Facebook.

Update vom 15. Juni, 12.25 Uhr: In einer Pressekonferenz äußerte sich Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagvormittag dazu, wann die Corona-Warn-App zum Download bereitstehen werde. Die App werde definitiv bis zur Präsentation am kommenden Dienstag um 10.30 Uhr verfügbar sein. Er könne derzeit aber noch nicht sagen, wann genau die App runtergeladen werden könne. Es wird seinen Aussagen zufolge aber wohl im Laufe der kommenden Nacht soweit sein. Zuvor hieß es bereits, die App könne möglicherweise schon am Montagabend zum Download bereitstehen.

Auf Nachfrage eines Journalisten betonte Seibert, dass der Nutzen der App zwar umso größer sei, je mehr Nutzer es gäbe. Doch die App habe bereits einen Nutzen, auch wenn weit weniger als 60 Prozent der Bürger sie verwenden würden. Dieser prozentuale Anteil war in der Vergangenheit mehrmals im Gespräch gewesen, nachdem eine Studie britischer Forscher sie als kritische Marke aufgestellt hat, hieß es in der Konferenz. Diese Marke sei aber nie von der Regierung festgelegt worden, betonte der Sprecher.

Update vom 15. Juni, 10.31 Uhr: Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll ab dem morgigen Dienstag starten und nun steht auch der Termin für die Präsentation fest: Die Bundesregierung, das Robert-Koch-Institut (RKI) und die beteiligten Unternehmen stellen die App an diesem Dienstagvormittag um 10.30 Uhr offiziell vor.

Corona-App für Deutschland wird am Dienstagvormittag präsentiert

In der am Montag von der Bundesregierung verbreiteten Einladung heißt es, an der Vorstellung würden von Regierungsseite Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU) sowie Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teilnehmen. Außerdem sollen bei dem Termin auch der Präsident des RKI, Lothar Wieler, sowie Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges und SAP-Vorstandsmitglied Jürgen Müller dabei sein.

Ab heute Abend steht die App wohl bereits zum Download zur Verfügung. Welche Funktionen die App genau hat und wie es um den Datenschutz steht, lesen Sie ebenfalls bei Merkur.de*.

Update vom 15. Juni, 7.17 Uhr: Nach einigen Verzögerungen könnte die Corona-Warn-App der Bundesregierung bereits heute Abend zum Download bereit stehen, spätestens am morgigen Dienstag soll sie definitiv verfügbar sein. Bundesjustizministerin Christina Lambrecht hofft auf eine breite Nutzung der geplanten Corona-Warn-App und weist datenschutzrechtliche Bedenken zurück.

Deutschlands Corona-App richtet sich in puncto Datenschutz nach der DSGVO

„Es gelten die allgemeinen Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung ohne Wenn und Aber auch für die Corona-Warn-App. Deshalb sind alle datenschutzrechtlichen Fragen abgedeckt, und es gibt keine Veranlassung für ein spezielles App-Gesetz“, stellte die SPD-Politikerin im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung klar und reagierte damit abweisend auf entsprechende Forderungen von Grünen und Linken. Lambrecht hoffe jetzt, dass die App rasch kommt und von möglichst vielen genutzt werde.

Die Ministerin, die auch für den Verbraucherschutz zuständig ist, betonte, dass jeder sich frei entscheiden könne, die App auf sein Smartphone zu laden und sie auch wieder zu löschen. Es werde auch keine Vorzüge oder Belohnungen geben für diejenigen, die die Corona-Warn-App aktivieren. „Genauso wollen wir auch keine Nachteile für diejenigen, die dies nicht tun - etwa ein Zugangsverbot für Restaurants“, erklärte Lambrecht. Außerdem treffe die App keinerlei Aussage zu einer Erkrankung von Nutzern. „Sie zeigt lediglich einen Kontakt mit einer infizierten Person an - nicht mehr und nicht weniger.“

Corona-App soll am Dienstag präsentiert werden - Verbraucherschützer plädieren für Gesetz

Am kommenden Dienstag wird die offizielle Corona-Warn-App des Bundes laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur vorgestellt und zur Benutzung freigeschaltet. Zum Herunterladen dürfte die App demnach schon am Montagabend in den Stores von Google und Apple bereitstehen. Am Dienstagvormittag soll die App unter anderem von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Vertretern der an der Entwicklung beteiligten Unternehmen Telekom und SAP präsentiert werden. Am Sonntagabend sagte Spahn in der ARD, man sie trotz hoher Anforderungen an den Datenschutz im Kosten- und Zeitplan.

Im Gegensatz zu Lambrecht plädiert der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen (SVRV) dafür, den Einsatz der Corona-Warn-App gesetzlich zu Regeln. Parlamentarische Diskussion und Kontrolle würden mit einer gesetzlichen Grundlage möglich werden. „Dies würde sich positiv auf die Legitimation auswirken“, sagte der Vorsitzende des Beratungsgremiums des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz, Peter Kenning dem Handelsblatt.

Zudem hält es der Wissenschaftler von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität für denkbar, dass bei einem Rückfall in eine Phase des exponentiellen Wachstums der Corona-Infektionen Druck auf die Politik ausgeübt werde, die Nutzung der App zur Pflicht zu machen. „Dies wäre sehr problematisch und zeigt, welche Bedeutung die parlamentarische Kontrolle in diesem Zusammenhang hat“, betonte Kenning.

Corona-App möglicherweise schon ab Montag zum Download bereit - Lauterbach warnt

Update vom 14. Juni, 19.32 Uhr: Die Corona-App könnte nach monatelanger Hängepartie schon ab Montagabend zum Download bereitstehen - doch schon jetzt gibt es Warnungen vor zu großem Optimismus.

SPD-Gesundheitheitsexperte Karl Lauterbach etwa mahnt in der Saarbrücker Zeitung: „Es ist klar, dass die App nicht dazu führen darf, dass der einzelne leichtsinniger im Umgang mit Kontakten ist.“ Zugleich betonte er: „Wenn wir eine zweite Welle verhindern wollen, müssen wir alle Instrumente nutzen.“

Der Leiter des Instituts für Virologie der Universität Marburg, Stephan Becker, sagte der dpa hingegen: „Der Erfolg dieser Tracing App hängt davon ab, wie viele Menschen sie herunterladen. Sie ist möglicherweise neben Schutzmasken und Abstandhalten ein weiterer Faktor, um aus diesem Lockdown zu kommen.“

Corona-App: Starttermin jetzt fix

Update vom 14. Juni, 12.21 Uhr: Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird am Dienstag vorgestellt und freigeschaltet. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Sonntag in Berlin. Letzte Tests seien gut verlaufen, hieß es. Nach dpa-Informationen dürfte die App bereits am Montagabend in den Stores von Google und Apple zum Herunterladen bereitstehen.

Mit der App sollen die Corona-Infektionsketten besser erkannt werden. Sie soll dafür sorgen, dass bei einer Lockerung für das öffentliche Leben die Ausbreitung des Coronavirus nicht wieder stark ansteigt.

Mit dem Vorstellungstermin Dienstag bestätigte sich eine entsprechende RTL/n-tv-Meldung vom Freitag. Nach weiteren Informationen soll die App am Vormittag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Innenminister Horst Seehofer (CSU), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Vertretern der an der Entwicklung beteiligten Unternehmen - Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges und SAP-Chief-Technology-Officer (CTO) Jürgen Müller - präsentiert werden.

Besitzer eines geeigneten Smartphones können freiwillig entscheiden, ob sie die Corona-Warn-App installieren wollen oder nicht. Die App kann auch nachträglich wieder deaktiviert oder deinstalliert werden.

Bei der Entscheidung für oder gegen die Installation kann vielleicht diese Meinung helfen: Ein Professor der Technischen Hochschule Rosenheim bewertet die Corona-App* nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten.

Corona-App: Merkel-Kabinett im Streit mit erstem Projektteam? Braun räumt Versäumnisse ein

Update vom 14. Juni:Eigentlich hätte die Coronavirus-Warn-App schon Ende April starten sollen - und Kanzleramtschef Helge Braun hat nun Versäumnisse bei der Entwicklung eingeräumt. „Aus heutiger Sicht hätten wir die Entscheidung, die Unternehmen mit der technischen Umsetzung der Corona-App zu betrauen, zehn Tage früher treffen sollen“, sagte der CDU-Politiker der Welt am Sonntag.

Braun sprach auch von Differenzen im ursprünglichen Projektteam, die einen schnellen Erfolg verhindert hätten. Ende April hatte die Bundesregierung entschieden, nicht mehr das Projektteam, sondern die Unternehmen SAP und T-Systems mit der Umsetzung der App zu beauftragen.

Wann kommt die Corona-App? Spahn vertröstet weiter - doch nun scheint es Datum zu geben

Update vom 13. Juni, 10.53 Uhr: Der Warn-App gegen das Coronavirus steht offenbar nicht mehr viel im Wege. Nach Einschätzung des IT-Dienstleisters TÜV Informationstechnik läuft die App stabil und sicher laufen, ohne die Anwender auszuspionieren. Das habe eine Prüfung der Corona-App ergeben, die man im Auftrag des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) unternommen habe, sagte TÜV-IT-Chef Dirk Kretzschmar am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die deutsche Corona-Warn-App soll nach Informationen des Senders RTL/ntv am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt werden. Ab dann soll sie auch zum Download verfügbar sein, wie der Sender am Freitag berichtete. Von Seiten der Bundesregierung wurde zunächst kein konkretes Datum genannt, bislang hieß es lediglich, die App solle nächste Woche veröffentlicht werden.

Corona-App: Datenspionage nicht möglich?

Bei der Prüfung durch TÜV-IT sei unter anderem kontrolliert worden, ob Unbefugte mit der Corona-App Daten abgreifen könnten. „Das ist nicht der Fall. Die Anwender müssen keine Angst vor Überwachung haben.“ Die Entwickler von SAP und T-Systems hätten auch sichergestellt, dass niemand über die App Zugriff auf andere Daten bekomme.

Frühe Versionen der Coronavirus-App seien noch instabil gewesen, sagte Kretzschmar. „Die Tester hatten zum Schluss aber ein sehr positives Bild, weil inzwischen alles sehr stabil läuft. Sie waren auch ziemlich begeistert davon, wie schnell und in welcher Qualität die Entwickler auf noch entdeckte Schwachstellen reagiert haben.“

Wann kommt die Corona-App? Spahn vertröstet nun weiter - und hat eine Begründung parat

Berlin - Zur geplanten Corona-App gibt es eine neue Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): „Wir werden die App im Laufe der nächsten Woche vorstellen. Diese Zeit brauchten wir für die Entwicklung, weil wir hohe Anforderungen stellen: Die App muss auf allen Endgeräten genutzt werden können und soll beispielsweise auch dann messen, wenn man mit dem Handy Musik hört“, sagte Spahn der Rheinischen Post.

Wann kommt die Corona-App? Spahn (CDU) verweist auf Datenschutz

Spahn betonte, die App müsse strenge Vorgaben beim Datenschutz und bei der Energieeffizienz erfüllen. „Eine App, die in wenigen Stunden den Akku des Handys leerzieht, nutzt keiner.“ Er wolle vermeiden, dass die App von vielen wieder gelöscht werde, weil sie zu viel Energie fresse.

Die Nutzer können in die App eingeben, wenn sie sich mit dem Sars-CoV-2-Virus* infiziert haben. Andere Nutzer, die sich in der Nähe des Infizierten aufgehalten haben, werden dann informiert. Die Daten sollen anonymisiert und dezentral verarbeitet werden.

Corona-App-Start: Gesundheitsminister Spahn (CDU) begründet Verzögerung

In Frankreich gibt es eine Corona-App bereits seit Ende Mai. Die Verzögerung bei der Einführung der deutschen App begründete Spahn mit den „hohen Anforderungen“ an die Software. Sie solle auf allen Endgeräten genutzt werden können und strenge Vorgaben beim Datenschutz, der Datensicherheit und der Energieeffizienz erfüllen.

Laut einer in der vergangenen Woche veröffentlichten ARD-Umfrage will deutlich weniger als die Hälfte der Bundesbürger die App nutzen. 42 Prozent der Teilnehmer kündigten an, sie wollten die App auf ihrem Handy verwenden.

Nutzung der Corona-App: Spahn warnt vor zu hohen Erwartungen

Zudem kündigte Spahn eine „breit angelegte Kampagne“ der Bundesregierung an, die bei den Bürgern für die Verwendung der App werben werde. Jeder, der die App auf sein Smartphone herunterlade, helfe bei der Eindämmung des Coronavirus, sagte er.

Zur Verbreitung der App sagte Spahn, die Erwartungen dürften nicht zu hoch geschraubt werden: „Wenn wir in den kommenden Wochen einige Millionen Bürger von der App überzeugen, dann bin ich schon zufrieden."

Massive Kritik herrscht aktuell am Gesundheitsministerium von Jens Spahn. Hat sich die Bundesbehörde verzockt und Händler geprellt? Die betroffenen Lieferanten von Schutzausrüstung wollen offenbar klagen.

