Grünen-Politiker Palmer schockiert mit Aussage: „Retten Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“

In Deutschland ist eine Diskussion um die Lockerungen der Corona-Maßnahmen entbrannt. Boris Palmer äußerte sich nun mit drastischen Worten.

Deutschland diskutiert weiter munter über mögliche Corona*-Lockerungen.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer griff nun zu drastischen Worten.

Er will einen baldigen Ausstieg aus den Beschränkungen.

Update vom 28. April, 16.59 Uhr: Boris Palmer hat mit seiner drastischen Aussage zu den Folgen der Corona-Maßnahmen (siehe Erstmeldung unten) viel Kritik auf sich gezogen. Nun reagierte der Grünen-Politiker und Oberbürgermeister von Tübingen noch einmal via Facebook und versuchte seine Aussagen einzuordnen. „Mit Euthanasie und all den Nazivergleichen hat das nichts zu tun“, so Palmer. Der Shutdown treibe die Wirtschaft in den „Abgrund“ und könne nach WHO-Angaben vielen Kindern in ärmeren Ländern das Leben kosten, so Palmer weiter.

Palmer schockt mit Corona-Aussage: „Retten Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“

Erstmeldung vom 28. April:

Tübingen - Weiterhin tobt in Deutschland die Diskussion um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen*. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fährt dabei einen vorsichtigen Kurs. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet steht dagegen eher auf der Seite derer, die lockern möchten. Er steht aktuell wegen eines Auftritts bei Anne Will in der Kritik.*

Palmer schockt mit Corona-Aussage: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal“

Laschets Meinung, dass man eher früher als später aus den aktuellen Beschränkungen wegen der Corona-Krise aussteigen solle, teilt auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Er äußerte sich nun einmal mehr mit drastischen Worten: „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären“, so der Grünen-Politiker am Dienstag im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Palmer forderte unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen für Junge und Ältere. Das hatte Kanzlerin Angela Merkel aber bereits vor Ostern ausgeschlossen.

Palmer zufolge handelt es sich bei dem Großteil der an einer Corona-Infektion Gestorbenen um Menschen mit Vorerkrankungen, die ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt hätten. Seiner Meinung nach sind die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns gravierender und könnten etwa das Leben armutsbedrohter Kinder kosten.

Direktor des Instituts für Epidemiologie widerspricht Palmer

Der Direktor des Instituts für Epidemiologie und Medizinische Biometrie der Universität Ulm, Dietrich Rothenbacher, betonte dagegen in der Sendung, dass es auch bei jüngeren Erwachsenen schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung gebe. Laut einer Studie aus China starben in einer Patientengruppe von 35- bis 58-Jährigen 8,1 Prozent. „Die Gefährlichkeit einer Erkrankung kann auch nicht nur an der Zahl der absoluten Todesfälle festgemacht werden, sondern in der Tat sollte die Anzahl der verlorenen Lebensjahre benannt werden“, teilte Rothenbacher mit. Diese Zahlen gebe es für Covid-19 noch nicht.

EU wagt sich langsam an Corona-Lockerungen

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und in ganz Europa ist eine Diskussion um Lockerungen der teils rigorosen Corona-Maßnahmen entbrannt. Teils gibt es auch erste Lockerungen, wie in Österreich*.

Die Schweiz, Tschechien und andere europäische Länder lockern ab Montag ihre Auflagen in der Coronavirus-Krise. In der Schweiz öffnen zu Wochenbeginn unter anderem Bau- und Gartenmärkte sowie Friseurläden wieder. Tschechien lässt Geschäftsreisende aus der EU erneut ins Land. Sie können sich dort aber nur 72 Stunden aufhalten und müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.

In Kroatien öffnen zu Wochenbeginn kleinere Geschäfte sowie Museen und Bibliotheken. In Norwegen geht der Unterricht an Grundschulen wieder los. Grund sind sinkende Infektionszahlen in den Ländern. Europa bleibt aber mit mehr als 122.000 Todesfällen der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent.

