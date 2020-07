Brasilien: Präsident Bolsonaro legt Veto gegen Maskenpflicht in Kirchen und Geschäften ein - mit kruder Begründung

Über 1,5 Millionen Corona-Infizierte hat Brasilien zu verzeichnen. Dennoch legt Präsident Jair Bolsonaro sein Veto gegen eine Maskenpflicht in Kirchen und Geschäften ein.

Die Corona-Pandemie* hat Brasilien besonders schwer erwischt

Präsident Jair Bolsonaro verstößt dennoch gegen die Maskenpflicht - ihm drohte sogar eine Strafe

Jetzt legt Bolsonaro sein Veto gegen die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen ein - mit einer kruden Begründung

Brasília - Freunde werden sie wohl nicht mehr, der Maskenschutz und Jair Bolsonaro. Treffender gefasst könnte man auch sagen: In der Welt des Bolsonaro existiert das Coronavirus gar nicht. Während Brasilien in Zuge der Pandemie im Chaos versinkt, verharmlost ihr Präsident das Virus gerne mal als „kleine Grippe“. Maskenpflicht? Wozu? Dabei genügt ein Blick auf die aktuellen Fallzahlen. Mehr als 1,5 Millionen Infizierte, knapp 63.000 Tote. Ja, die Corona-Pandemie hat Brasilien voll erwischt.

Dennoch hat Bolsonaro jetzt sein Veto gegen eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wie Kirchen, Geschäften und Schulen eingelegt. Dem Gesetz zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit stimmte er zwar zu, schwächte es aber ab, indem er sich gegen entsprechende Klauseln aussprach, wie aus einer Veröffentlichung im „Diário Oficial“ (eine Art Amtsblatt) am Freitag hervorgeht.

Corona in Brasilien: Bolsonaro legt Veto gegen Maskenpflicht ein

Die Begründung: Die Formulierung „weitere geschlossene Orte, an denen sich Personen versammeln“ könne zu Rechtsverletzungen führen, heißt es aus dem Präsidentenpalast. So argumentiert Bolsonaro, es bestehe die Möglichkeit, dass jemand ohne Maske in seinem eigenen Haus zu einer Geldstrafe verurteilt werden könnte. Nur eine Formulierung ließe sich nicht streichen, daher habe er ganze Klauseln blockiert.

A- Pesquisadores brasileiros desenvolvem equipamento capaz de descontaminar de forma segura máscaras N95, usadas por profissionais de saúde. Via @mctic @Astro_Pontes / @tvbrasilgov . https://t.co/GAxaxccKYP pic.twitter.com/iDIVlwNtHn — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 3, 2020

Jetzt hat der Kongress 30 Tage Zeit, um die Einsprüche des brasilianischen Präsidenten zu prüfen, diesen zu folgen oder aber sie zu Fall zu bringen. Immerhin: Lokale Vorschriften zum Tragen einer Schutzmaske werden damit nicht aufgehoben.

Bolsonaro nimmt Corona-Krise in Brasilien nicht ernst - und sorgt für Verwirrung

Dennoch sorgt Bolsonaro mit seinem Veto erneut für Verwirrung in seinem Land. Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie möchte er nicht treffen. Als einige Gouverneure und Bürgermeister Einschränkungen erlassen hatten, wurden diese vielerorts wieder gelockert. Am Donnerstag öffneten etwa in Rio de Janeiro wieder Restaurants und Bars, die Besucher strömten in Massen in die Stadt. Von Pandemie-Sorgen keine Spur.

Wenig verwunderlich, hatte doch sogar ein Richter Bolsonaro dazu anordnen müssen, in der Öffentlichkeit eine Schutzmaske zu tragen. Der Bundesrichter Renato Borelli hatte Bolsonaro aufgefordert, nicht mehr gegen die in der Hauptstadt Brasília geltende Maskenpflicht zu verstoßen. Bei weiteren Verstößen soll der Präsident eine Geldstrafe von 2.000 Real (rund 340 Euro) zahlen. Da legt Bolsonaro dann doch lieber direkt ein Veto ein. - (Von Nico Scheck)*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks