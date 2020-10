Corona in Deutschland: Massiver Anstieg - 4500 Neuinfektionen am Freitag

Das Robert Koch-Institut vermeldet 4516 Neuinfektionen am Freitag in Deutschland (Archivbild).

Die Corona-Infektionszahlen in Deutschland steigen stark an. Das vermeldet das Robert Koch-Institut. Große Städte wie Frankfurt und Berlin sind sehr betroffen.

Das Coronavirus verbreitet sich in Deutschland immer weiter.

verbreitet sich in immer weiter. Lesen Sie hier die tagesaktuellen Fallzahlen des RKI .

des . Am Freitag, 09.10.2020, vermeldet das RKI 4516 Neuinfektionen.

Deutschland - Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag (09.10.2020) mit 314.660 angegeben. Das entspricht einem Plus von 4516 im Vergleich zum Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 315.536 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9589 Todesfälle und damit elf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9584 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 271.800. (mse mit afp)