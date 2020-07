Corona in den USA: Trump sieht in Corona-Höchststand gute Nachricht

Fast täglich steigt die Zahl der Neu-Infektionen in den USA auf Rekordwerte. Vor allem die Bundesstaaten, die vorschnell gelockert haben, sind betroffen. Trump spricht von einer guten Nachricht.

Das Coronavirus* grassiert weiter in den USA.

Das Weiße Haus bereitet sich auf eine zweite Corona-Welle vor – Immunologe Anthony Fauci ist besorgt

Regierung von Donald Trump* bunkert Corona-Medikament Remdesivir

Update vom Freitag, 03.07.2020, 17:26 Uhr: Die USA haben zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen zu verzeichnen. Rund 52.300 Menschen waren innerhalb von 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Doch das scheint nicht jeden zu beunruhigen, im Gegenteil. US-Präsident Donald Trump spricht sogar von einer guten Nachricht.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

Wie Donald Trump auf Twitter angibt, sei der Anstieg darauf zurückzuführen, dass die USA so viel testen würde, „viel mehr und besser als jedes andere Land“. Das seien gute Nachrichten, erklärt er weiter. Außerdem würde die Sterblichkeitsrate sinken und junge Menschen würden viel schneller wieder gesund werden. Der Tweet des US-Präsidenten sorgte auch auf Twitter für Empörung. Die Todesrate würde schnell wieder ansteigen, da viele Kliniken überfordert seien, twitterte die Ärztin Dena Grayson als Antwort auf Trumps Tweet.

Corona in den USA: Grenze von 50.000 Neuinfektionen pro Tag überschritten

Update vom Freitag, 03.07.2020, 11:24 Uhr: Die USA bekommen Corona nicht in den Griff. Laut Zahlen der John-Hopkins-Universität haben die Vereinigten Staaten am dritten Tag in Folge einen neuen Höchststand bei Neuinfektionen zu verzeichnen. Demnach seien rund 52300 Menschen am Donnerstag, 2. Juli, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bereits am Tag zuvor hatten die USA erstmalig die Grenze von täglich 50 000 Neuinfektionen überschritten. Mitte Juni waren nur halb so viele Fälle gemeldet worden.

Insbesondere die südlichen Bundesstaaten sind derzeit von der Pandemie betroffen. Florida hat mit über 10 000 neuen Fällen einen neuen Rekordwert erreicht, ebenso das nördlich an Florida grenzende Georgia mit 3500 Fällen. Auch in Kalifornien oder Texas bleibt die Infektionslage angespannt. Mindestens 20 Bundesstaaten haben nach Berechnung von US-Medien die phasenweise Wiedereröffnung der Wirtschaft gebremst, pausiert oder Lockerungen gar zurückgenommen.

Corona in den USA: Texas verhängt Maskenpflicht - Trump redet Gefahr klein

Update vom Freitag, 03.07.2020, 6.45 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus führt der US-Bundesstaat Texas eine Mundschutzpflicht ein. Der als enger Verbündeter von US-Präsident Donald Trump geltende republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ordnete nun eine Maskenpflicht für alle Bezirke an, in denen mindestens 20 Corona-Infektionen nachgewiesen wurden.

In den südlichen US-Bundesstaaten steigt die Zahl der Corona-Infektionen derzeit dramatisch an. Florida meldete einen neuen Tagesrekord mit mehr als 10.000 Neuinfektionen. Abbott ordnete zudem ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern an. Zudem gelten ab sofort Abstandsregeln.

In Florida meldeten die Behörden am Donnerstag einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen. Erstmals wurden demnach binnen eines Tages mehr als 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Bundesstaat im Südosten der USA damit bereits mehr als 169.000 Menschen positiv auf das Virus getestet. Der bevölkerungsreichste Bezirk Miami-Wade führte als Reaktion eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum ein.

Texas issues mask mandate for counties with over 20 COVID-19 cases. On Thursday Gov. Greg Abbott issued a statewide mandate requiring all people to wear face masks in public in counties with 20 or more COVID-19 cases.



Read More: https://t.co/39uKlTdRQH#COVID19



🎥: @DailyMail pic.twitter.com/4LeXcRiv5i — Oigetit Health (@Oigetit_Health) July 3, 2020

Corona in den USA: Wieder Rekordzahl bei Neu-Infektionen - Trump redet Gefahr klein

+++ 21.00 Uhr: Mit einer Rekordzahl von mehr als 50.000 Neuinfektionen an einem Tag spitzt sich die Corona-Pandemie in den USA dramatisch zu. Während US-Präsident Donald Trump die Gefahr herunterspielt, nahmen am Mittwoch mehrere Bundesstaaten kurz vor dem Nationalfeiertag am 4. Juli Lockerungen des Alltagslebens zurück. Demokraten werfen der Regierung Unfähigkeit vor.

Die Johns-Hopkins-Universität meldete für Mittwoch rund 50.700 neue Corona-Fälle an einem Tag. Schon in der vergangenen Woche hatte das Infektionsgeschehen stark angezogen, meist wurden mehr als 40.000 Fälle pro Tag verzeichnet. Das sind mehr als beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie im April und Mai. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Florida, Texas, Arizona, Georgia und Kalifornien. Insgesamt verzeichneten die USA, die etwa 330 Millionen Einwohner haben, seit Beginn der Pandemie bisher rund 2,7 Millionen nachgewiesene Infektionen und mindestens 128.000 Tote.

+ Die Situation in Texas wird immer dramatischer. © Go Nakamura

US-Präsident Trump redete die Gefahr am Donnerstag bei einer Pressekonferenz klein und feierte zugleich die relativ guten Arbeitsmarktzahlen. Es gebe noch vereinzelte Corona-Brandherde, diese würden aber schnell bekämpft. „Wir löschen die Flammen oder Feuer“, sagte er. „Wir verstehen diese schreckliche Krankheit jetzt.“ Die Öffnung des Landes gehe „viel schneller“ als erwartet. Gleichzeitig forderte Trump, dass auch die Kirchen in den Vereinigten Staaten wieder geöffnet werden sollten. Am Mittwoch hatte er dem Fernsehsender Fox Business noch gesagt, das Virus werde „irgendwann gewissermaßen einfach verschwinden“.

Corona in den USA: Wieder Rekordzahl bei Neu-Infektionen - Dramatische Berichte aus Krankenhäusern in Texas

+++ 15.45 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 52.898 neue Ansteckungsfälle verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität im Bundesstaat Maryland am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der Ausbreitung des neuartigen Virus in den Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump hält derweil an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli fest.

Die US-Öffentlichkeit ist bei der Frage der Schutzmasken gespalten. Viele Anhänger von Präsident Trump folgten dessen Vorbild und weigerten sich, Mundschutz in der Öffentlichkeit zu tragen. Nachdem aber selbst Vertreter seiner eigenen republikanischen Partei inzwischen umgeschwenkt sind, sagte nun auch der US-Präsident, er habe nichts dagegen, in engen Räumen mit vielen Menschen eine Schutzmaske zu tragen. Einschränkend fügte er aber im Sender Fox News hinzu: „Gewöhnlich bin ich nicht in dieser Lage“.

Die WHO beobachtet die Entwicklungen in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt, mit zunehmender Besorgnis. Mehr als die Hälfte aller weltweit registrierten Infektionsfälle seien im vergangenen Monat gemeldet worden, warnte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch. Die Corona-Krise sei „nicht annähernd vorbei“, fügte er hinzu.

Corona in den USA: Dramatische Berichte aus Krankenhäusern in Texas

Update vom Donnerstag, 02.07.2020, 11.15 Uhr: Im Lyndon B. Johnson Hospital von Houston, Texas, spitzt sich die Lage nach Berichten von lokalen Medien zu. Bereits am vergangenen Sonntag konnten keine neuen Coronavirus-Patienten mehr aufgenommen werden. Auch ein wichtiges Medikament zur Behandlung ging aus. Da im öffentlichen Krankenhaus keine freien Betten vorhanden waren, saßen ein Dutzend COVID-19-Patienten, die eine Intensivpflege benötigten, in der Notaufnahme fest und warteten auf Plätze in anderen Krankenhäuser in der Region Houston.

Corona in den USA: Regierung von Donald Trump sichert sich Remdesivir-Bestand

Was in Houston passiert, erinnert an die Situation New York City vom März, als die Zahl der Covid-19 Patienten, die in überlasteten Krankenhäusern Pflege suchen, jeden Tag stark zunahm - allerdings mit weitaus weniger Todesfällen. In Texas wurden keine Kontaktbeschränkungen ausgesprochen, selbst als die Zahl der Patienten und der Todesfälle immer mehr anstieg. Experten warnen davor, dass in Houston die Kurve ohne entscheidende Maßnahmen nicht abflachen kann. US-Präsident Donald Trump hat sich bislang nicht zu den dramatischen Entwicklungen in dem südlichen US-Bundesstaat geäußert.

Update vom 1.7.2020, 6.30 Uhr: Das Medikament Remdesivir ist gemäß einer Studie bei Covid-19-Patienten einsetzbar. Es soll die Zeit bis zur Genesung um bis zu vier Tage verkürzen. Wie aktuell der britische „Guardian“ berichtet, soll sich die US-Regierung beinahe mit dem kompletten Bestand des Medikaments eingedeckt haben. Demnach habe die Regierung von Donald Trump 500.000 Dosen des Mittels gekauft. Das sei die Produktionskapazität des Herstellers Gilead für den Monat Juli und 90 Prozent für die Monate August und September, erläutert der „Spiegel“ weiter. Für den Rest der Welt stehe demnach so gut wie kein „Remdesvir“ bis Ende September zur Verfügung.

Update 30.06.2020, 21:06 Uhr: Nachdem US-Virologe Anthony Fauci bei einer Anhörung vor dem US-Senat vor bis zu „100.000 Corona-Fällen am Tag“ gewarnt hatte, muss sich der Berater von Präsident Donald Trump herbe Kritik anhören. Vor allem von republikanischer Seite.

Corona in den USA: Senator Rand Paul attackiert Anthony Fauci

Rand Paul, Senator des Bundesstaates Kentucky ging den Virologen scharf an. Es sei „eine fatale Einbildung, zu glauben, dass eine Person oder eine kleine Gruppe von Leuten das Wissen besitzt“, den Kurs der Wirtschaft in der Corona-Krise festzulegen oder „das Verhalten der Leute zu bestimmen“. An Fauci direkt gewandt fuhr Paul fort: „Dr. Fauci, alles was ich von Ihnen höre, ist ‚Wir können dies nicht machen, wir können das nicht machen, wir können kein Baseball spielen.‘“

Texas Lt. Gov. Dan Patrick said that he will not listen to the advice of Dr. Anthony Fauci after the health expert warned Congress that the rate of new infections could more than double if current outbreaks in the South and West are not containedhttps://t.co/AIfH3kiys5 — The Daily Beast (@thedailybeast) July 1, 2020

Fauci, sichtlich bewegt von dem Angriff, erbat sich mehr Zeit, auf die Anschuldigungen des Republikaners Paul zu antworten. Dabei blieb der renommierte Virologe, der während der Corona-Pandemie die höchsten Zustimmungswerte in er amerikanischen Bevölkerung hat, gewohnt sachlich. Eine Spitze gegen den Trump-Vertrauten konnte er sich aber nicht verkneifen: „Senator Paul, ich stimme Ihnen bei so viel zu. Vor allem, wenn Sie sagen, dass momentan viele Leute ihre Meinungen äußern ohne irgendwelche Daten, die zugrunde liegen.“

Corona in den USA: Mehr als 2,6 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert

In den USA sind erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 50.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag verzeichnet worden. Damit haben die Infektionszahlen einen neuen Höchststand erreicht, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität vom Donnerstagmorgen (01. Juli 2020) hervorgeht. Den Zahlen zufolge sind am Mittwoch rund 50.700 Neuinfektionen gemeldet worden. Die „Washington Post“ zählt sogar rund 52.800 Fälle.

Seit einer Woche melden die USA regelmäßig mehr als 40.000 Neuinfektionen am Tag und liegen damit über den Zahlen vom bisherigen Höhepunkt der Pandemie im April und Mai. Die US-Staaten Kalifornien und Michigan nahmen am Mittwoch Lockerungen zurück, Pennsylvania führte eine Maskenpflicht ein. US-Präsident Donald Trump glaubt indes weiter an das Verschwinden des Virus. Seit Beginn der Pandemie haben sich in den USA über 2,6 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Mindestens 128.000 sind an oder mit dem Virus gestorben. (mit Agenturen)