Bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet: Corona-Proteste und Gegenkundgebungen am Wochenende in Konstanz

Konstanz - Zu Demonstrationen gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie* und Gegenprotesten werden am Wochenende in Konstanz zehntausende Menschen erwartet. Für Samstag und Sonntag (jeweils 09.00 Uhr) sind insgesamt 29 Veranstaltungen angemeldet, zu denen nach Schätzungen der Polizei bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet werden.

Für Samstag ist nach Angaben des Veranstalters „Querdenken 753 Konstanz“ für den Nachmittag eine Menschenkette aus Protest gegen die Hygienemaßnahmen geplant, die von Konstanz bis an die österreichische Grenze reichen soll.

Corona-Demo in Konstanz: Zehntausende Teilnehmer am Wochenende erwartet

Für Sonntag sind zwölf weitere Kundgebungen in der Konstanzer Innenstadt geplant. Der weitaus größte Teil der erwarteten Veranstaltungen wurde nach Angaben der Stadt jedoch nicht von Kritikern der Corona-Maßnahmen* angemeldet. Vielmehr treten sie demnach mehrheitlich für Themen wie Solidarität und Verantwortung in Zeiten der Coronakrise* und den Kampf gegen Antisemitismus ein.

Die Stadt verbot für das Wochenende Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen, die einen deutlichen Bezug zur Zeit oder zu den Verbrechen des Nationalsozialismus haben. In Berlin hat die Polizei die umstrittene Corona-Demonstration abgebrochen. Viele hatten sich nicht an die Vorgaben gehalten. Später war es am Reichstag zur Eskalation gekommen.