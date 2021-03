Corona-Krise: Impfstart in Hausarztpraxen – Entscheidung verzögert sich

Die Impfung gegen das Coronavirus in Hausarztpraxen soll bald beginnen. Über einen genauen Termin muss noch entschieden werden.

In Hausarztpraxen sollen bald Impfstoffe* gegen das Coronavirus* gespritzt werden.

Über 75.000 Praxen stehen für das Impfen in ganz Deutschland bereit.

in ganz bereit. Die Gesundheitsminister:innen von Bund und Ländern wollen den genauen Zeitpunkt für den Start der Corona-Impfungen in Deutschlands Hausarztpraxen bestimmen.

Update vom Mittwoch, 10.03.2021, 15.30 Uhr: Die Entscheidung zur Einbindung von hausärztlichen Praxen in die Impfkampagne gegen das Coronavirus verzögert sich. Die Gesundheitsminister:innen der Länder wollten noch am Mittwoch (10.03.2021) eine gemeinsame Empfehlung in dieser Frage erarbeiten.

Die endgültige Entscheidung solle dann aber erst in einer Spitzenrunde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder fallen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Diese Runde solle „zeitnah“ noch vor der für 22. März geplanten Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden.

Corona-Krise: Impfstart in Hausarztpraxen

Erstmeldung vom Mittwoch, 10.03.2021, 10.18 Uhr: Berlin – Ab Anfang April sollen die niedergelassenen Ärzte in Deutschland flächendeckend mit Corona-Impfungen beginnen. Darauf einigten sich die Fachminister von Bund und Ländern am Montag in der Gesundheitsministerkonferenz, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Ein genauer Termin soll erst im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Der Impfstoff gegen das Coronavirus soll auf dem normalen Weg über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Der bürokratische Aufwand für die Arztpraxen solle auf ein Minimum reduziert werden, hieß es. Die Impfzentren sollen vorerst bestehen bleiben. Vereinbarte Termine dort sollen erhalten bleiben.

Corona in Deutschland: 2,5 Millionen Menschen geimpft

Bis Sonntag wurden laut Bundesgesundheitsministerium 2,5 Millionen Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind drei Prozent der Bevölkerung. 5,2 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfdosis erhalten.

Bund und Länder hatten bereits am Mittwoch (03.03.2021) beschlossen, dass mit steigenden Mengen an Impfdosen haus- und fachärztliche Praxen ab Ende März/Anfang April generell in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. Die Priorisierung einzelner Bevölkerungsgruppen soll beibehalten werden, aber dann sollen die Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, wer auf Basis der Empfehlungen die Impfung erhält.

+ Das Impfen gegen das Coronavirus soll bald in Hausarztpraxen beginnen. © Fabio Cimaglia/IPA/Imago Images

Corona-Impfung in Deutschland: 75.000 Hausarztpraxen bereit

Der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, hatte in einem Interview gesagt, es habe gute Argumente gegeben, die Praxen erst bei genug Impfstoff gegen das Coronavirus einzubeziehen. Unter anderem könnte sich mancher Arzt gegenüber „seinen Patienten“ mit der korrekten Impfreihenfolge schwer tun, so Mertens.

Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) stehen für das Impfen 75.000 Haus- und Facharztpraxen in Deutschland bereit. Wenn 50.000 Arztpraxen täglich jeweils 20 Impfstoffdosen verabreichten, könnten laut KBV alleine dadurch bis zu fünf Millionen Impfungen in der Woche durchgeführt werden. Wenn es genug Impfstoff gibt, kann es nach Modellrechnungen der KBV gelingen, am 1. August einen Impfvollschutz der gesamten Bevölkerung zu erreichen. (marv/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Fabio Cimaglia/IPA/Imago Images