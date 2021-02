Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI-Daten vom Dienstag im Überblick (23.02.2021)

Das RKI vermeldet die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland. Der Inzidenzwert in einem Bundesland liegt noch immer bei über 100. Alle Infos im News-Ticker.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 2.394.811 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 23.02.2021).

haben sich Menschen mit dem infiziert (Stand: 23.02.2021). Der R-Wert liegt seit Freitag (19.02.2021) über 1 – das Infektionsgeschehen nimmt zu.

liegt seit Freitag (19.02.2021) über 1 – das Infektionsgeschehen nimmt zu. Seit Start der Impf-Maßnahmen wurden bislang 1.756.478 Personen zweifach geimpft (Stand: 22.02.2021).

Update vom Dienstag, 23.02.2021, 6.30 Uhr: 3888 weitere Menschen sind in Deutschland an der Infektionskrankheit Covid-19 erkrankt. Darüber und über weitere Fallzahlen informiert das Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Seit Beginn der Aufzeichnungen sind 2.394.811 Corona-Fälle aufgetreten. 68.318 (+415) Personen sind an oder mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Die Zahl der Genesenen steigt um 9700 auf ungefähr 2.207.700. Verrechnet man alle zuvor genannten Daten ergibt sich eine Zahl der aktiven Corona-Fälle von circa 118.700 (-6300).

23.02.2021 (Dienstag) 3888 Corona-Neuinfektionen und 415 Todesfälle 22.02.2021 (Montag) 4369 Corona-Neuinfektionen und 62 Todesfälle 21.02.2021 (Sonntag) 7676 Corona-Neuinfektionen und 145 Todesfälle 20.02.2021 (Samstag) 9164 Corona-Neuinfektionen und 490 Todesfälle 19.02.2021 (Freitag) 9113 Corona-Neuinfektionen und 508 Todesfälle 18.02.2021 (Donnerstag) 10.207 Corona-Neuinfektionen und 534 Todesfälle 17.02.2021 (Mittwoch) 7556 Corona-Neuinfektionen und 560 Todesfälle 16.02.2021 (Dienstag) 3856 Corona-Neuinfektionen und 528 Todesfälle

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Ein Bundesland mit Inzidenz über 100

In den vergangenen sieben Tagen haben sich in Deutschland 50.302 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt von 61,0 auf 60,5. Thüringen hat mit 119,8 weiterhin als einziges Bundesland einen Inzidenzwert über 100.

Seit Beginn der Aufzeichnungen haben sich 3.312.351 Menschen das erste Mal gegen Corona impfen lassen. Das sind 4,0 Prozent der deutschen Bevölkerung. Eine Zweitimpfung haben 1.756.478 Menschen erhalten. 2,1 Prozent der Bevölkerung haben den Impfvorgang demnach abgeschlossen.

Corona in Deutschland: Wegen technischer Probleme keine Fallzahlen aus dem Saarland

Update vom Montag, 22.02.2021, 10.42 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert über eine fehlende Datenübermittlung. Wegen technischer Probleme habe das Bundesland Saarland am Sonntag (21.02.2021) keine Fallzahlen übermittelt. Das RKI dient unter anderem als Sammelstelle der Corona-Daten in Deutschland. Diese Daten können im Laufe des jeweiligen Tages korrigiert und ergänzt werden.

Auf der Seite des RKI werden jeden Tag die übermittelten Infektionsfälle und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus veröffentlicht. Darüber hinaus werden die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen und die 7-Tage-Inzidenzen sowie die Corona-Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag für die einzelnen Bundesländer und ganz Deutschland online gestellt.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Das sind die Daten des RKI vom Montag (22.02.2021)

Erstmeldung vom Montag, 22.02.2021, 06.30 Uhr: Kassel - In Deutschland haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 4369 weitere Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. 2.390.928 Corona-Infektionen gab es somit seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Zahl der Todesfälle steigt um 62 auf 67.903 Verstorbene.

2.198.000 (+7.500) Menschen haben in Deutschland das Coronavirus überstanden und gelten als genesen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle sinkt um 3.100 auf 125.000. Sowohl die Genesenen als auch die aktiven Covid-19-Fälle sind Schätzwerte des RKI.

In den vergangenen sieben Tagen sind 50.691 Personen an Covid-19 erkrankt. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt von 60,2 auf 61,0. Thüringen weist mit 126,0 als einziges Bundesland eine Inzidenz über 100 auf. Die niedrigsten Corona-Inzidenzwerte haben Baden-Württemberg (44,1) und das Saarland (44,6).

Daten und Fallzahlen des RKI: Wie viele Menschen sind in Deutschland bereits gegen Corona geimpft?

Im Situationsbericht des RKI werden seit dem 26.12.2020 3.179.290 Erstimpfungen und 1.690.351 Zweitimpfungen gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gezählt. 3,8 Prozent der deutschen Bevölkerung wurden demnach einmal und 2,0 Prozent zweimal geimpft. Diese Daten entsprechen dem Stand von Freitag (19.02.2021), da die Daten des Impfquotenmonitorings nicht am Wochenende, sondern nur werktags aktualisiert werden.

Seit Mitte Januar konnte ein Rückgang der täglichen Corona-Fallzahlen in Deutschland bemerkt werden - die Reproduktionszahl R sank. Dieser Rückgang wurde jedoch immer schwächer. Am Freitag lag der 7-Tage-R-Wert das erste Mal wieder über eins. Ein Wert über eins steht für einen Zuwachs im Infektionsgeschehen.

„Der 7-Tage-R-Wert liegt um 1, zuletzt mit wieder steigender Tendenz“, berichtet das RKI in seinem Statusbericht. Der 7-Tage-R-Wert wird am Montag (22.02.2021) mit 1,10 angegeben. Das Risiko der deutschen Bevölkerung durch das Coronavirus schätzt das RKI als „sehr hoch“ ein.

RKI meldet jeden Morgen die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht jeden Morgen die tagesaktuellen Fallzahlen. Darunter fallen Neuinfektionen, Todesfälle, die 7-Tage-Fallzahl und die 7-Tage-Inzidenz sowie die aktiven Covid-19-Fälle und die Zahl der Genesenen. Die zwei letztgenannten Daten sind Schätzwerte.

Alle Daten werden für ganz Deutschland, einzelne Bundesländer sowie für einzelne Landkreise und kreisfreie Städte zur Verfügung gestellt.

Fallzahlen und weitere Daten vom RKI: Umfangreicher Situationsbericht zur Corona-Lage in Deutschland

Darüber hinaus gibt das RKI (meist mit einem Tag Verzögerung) einen umfangreichen Situationsbericht heraus. In diesem findet man tägliche neue Informationen zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland.

Dieser Bericht umfasst neben den epidemiologischen Daten (u. a. Verteilung, Verlauf, Ausbrüche, Prognosen und Hinweise), auch Empfehlungen und Maßnahmen in Deutschland und vieles mehr. Einmal in der Woche werden vom RKI weitere Informationen zur Verfügung gestellt:

Diese Zusatzinformationen gibt es zur Corona-Lage in Deutschland :

gibt es zur in : Dienstag: ausführliche epidemiologische Darstellung nach Meldewochen (u. a. Alter, Geschlecht, klinische Aspekte, Anteil Hospitalisierte), Infektionsumfeld von Ausbrüchen; Expositionsländer

Mittwoch: Bundesweite Testhäufigkeit und -kapazitäten, Daten aus dem digitalen Impfquotenmonitoring

Donnerstag: Ergebnisse aus weiteren Surveillance-Systemen des RKI zu Atemwegserkrankungen, Inanspruchnahme von Notaufnahmen, Informationen zur Datenspende-App

Freitag: Mortalitätssurveillance und Mobilitätssurveillance (Quelle: RKI)

Dieser News-Ticker wird jeden Morgen mit den aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland befüllt. Sollten die Daten nicht vom RKI online gestellt werden, wird auch darüber informiert.

