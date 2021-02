Corona-Neuinfektionen in Deutschland: Die aktuellen Fallzahlen des RKI liegen noch nicht vor

Das RKI vermeldet die aktuellen Fallzahlen der Corona-Neuinfektionen. Tagesaktuell liegen die Zahlen noch nicht vor.

Corona in Deutschland : Das Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht jeden Tag die aktuellen Infektionszahlen.

in : Das (RKI) veröffentlicht jeden Tag die aktuellen Infektionszahlen. Die Verlängerung des Corona-Lockdowns soll die Fallzahlen weiter sinken lassen.

soll die Fallzahlen weiter sinken lassen. Bisher haben sich insgesamt 2.338.987 in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 15.02.2021).

Update vom Dienstag, 16.02.2021, 06.36 Uhr: Bislang hat das Robert Koch-Institut (RKI) noch keine tagesaktuellen Zahlen der Corona-Neuinfektionen übermittelt.

Corona-Fallzahlen vom Montag (15.02.2021)

Update vom Montag, 15.02.2021, 6.12 Uhr: Auf dem Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden am Montag die aktuellen Fallzahlen für Deutschland bekannt gegeben. Es wurden 4.426 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind 2.338.987 Menschen an der Infektionskrankheit erkrankt. Diese wird durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt um 116 Verstorbene auf 65.076. In Deutschland gelten insgesamt circa 2.128.800 Menschen als genesen. Das sind 9700 Menschen mehr als am Sonntag (14.02.2021). Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle sinkt auf ungefähr 145.200 (-5.400).

In den letzten sieben Tagen haben laut den Daten des RKI sich 49.018 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 58,9. Am Sonntag lag der Wert bei 57,4. Thüringen (101,7) hat als einziges Bundesland einen Inzidenzwert über 100. Die Bundesländer Baden-Württemberg (48,3) und Rheinland-Pfalz (48,0) liegen unter der 50er-Marke. Die gewünschte Schwelle von 35 hat kein Bundesland in Deutschland unterschritten.

RKI meldet täglich die Corona-Fallzahlen in Deutschland

15.02.2021 (Montag) 4.426 Corona-Neuinfektionen und 116 Todesfälle 14.02.2021 (Sonntag) 6114 Corona-Neuinfektionen und 218 Todesfälle 13.02.2021 (Samstag) 8354 Corona-Neuinfektionen und 551 Todesfälle 12.02.2021 (Freitag) 9860 Corona-Neuinfektionen und 556 Todesfälle 11.02.2021 (Donnerstag) 10.237 Corona-Neuinfektionen und 666 Todesfälle 10.02.2021 (Mittwoch) 8072 Corona-Neuinfektionen und 813 Todesfälle 09.02.2021 (Dienstag) 3379 Corona-Neuinfektionen und 481 Todesfälle 08.02.2021 (Montag) 4535 Corona-Neuinfektionen und 158 Todesfälle

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Das sind die Daten des RKI am Sonntag (14.02.2021)

Update vom Sonntag, 14.02.2021, 6.17 Uhr: Die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland am Sonntag wurden vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet. Laut RKI-Daten steigt die Zahl der Covid-19-Fälle um 6114 auf 2.334.561 erkrankte Personen. Es gibt 218 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Infektionskrankheit Covid-19 und dem Coronavirus Sars-CoV-2. Insgesamt liegt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bei 64.960.

Ungefähr 2.119.100 (+7100) Personen gelten als genesen. Dieser Wert ist, ebenso wie der Wert der aktiven Covid-19-Fälle, ein Schätzwert. Die aktiven Covid-19-Fälle in Deutschland sinken um 1200 Personen auf 150.500.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut RKI 47.715 Menschen mit Corona infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 57,4. Kein Bundesland liegt unter dem Schwellenwert von 35. Die niedrigsten Inzidenzwerte weisen Rheinland-Pfalz (46,6) und Baden-Württemberg (48,5) auf. Die höchste 7-Tage-Inzidenz in Deutschland weist derzeit Thüringen mit einem Wert von 97,6 auf.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Das sind die Daten des RKI am Samstag (13.02.2021)

Update vom Samstag, 13.02.2021, 6.26 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland bekannt gegeben. Am Samstag (13.02.2021) um 0 Uhr lag die Gesamtzahl der Infektionen mit dem Coronavirus bei 2.328.447. Das sind 8.354 Menschen mehr als noch am Freitag (12.02.2021).

Es wurden 551 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet, womit die Gesamtzahl von Verstorbenen auf 64.742 ansteigt. Ungefähr 2.112.000 (+10.900) Menschen haben sich von einer Covid-19-Erkrankung erholt und gelten somit als genesen.

In den letzten sieben Tagen haben sich laut RKI 50.008 Menschen mit Corona infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt bei 60,1. Am Freitag lag sie bei 62,2. Zwei Bundesländer kratzen an der Inzidenz von 50: Baden-Württemberg (51,0) und Rheinland-Pfalz (51,0). Eine Inzidenz von über 100 weist derzeit kein Bundesland auf.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Das sind die Daten des RKI am Freitag (12.02.2021)

Erstmeldung vom Freitag, 12.02.2021, 6.38 Uhr: Kassel – Dem Robert-Koch-Institut (RKI) liegen die aktuellen Corona-Zahlen für den heutigen Freitag (12.02.2021) vor. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter 9860 Neuinfektionen und 556 neue Todesfälle gemeldet. Die Daten beziehen sich auch das RKI-Dashboard von 6 Uhr. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen durch das RKI sind möglich.

Die Gesundheitsexperten hatten am Freitag vor einer Woche 12.908 Corona-Neuinfektionen und 855 Todesfälle gemeldet. Die meisten neu registrierten Infektionen binnen 24 Stunden hatte das RKI am 18.12.2020 veröffentlicht. Damals lag die Zahl bei 33.777 - inklusive 3500 Nachmeldungen. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen wurde am 14.01.2021 bekannt gegeben.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 62,2. Vor vier Wochen, am 13. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 155 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI zählt seit Ausbruch der Pandemie über 64.000 Todesfälle

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie zählt das RKI 2.320.093 offiziell nachgewiesene Sars-CoV-2-Infektionen in Deutschland (Stand: 12.02.2020, 00.00 Uhr). Die Zahl der bisher Genesenen liegt bei rund 2.101.000. Insgesamt sind 64.191 Patienten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 0,85 (Vortag 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Das sind die Daten des RKI am Donnerstag (11.02.2021)

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht derzeit tagesaktuell die Corona-Fallzahlen für Deutschland*. Am gestrigen Donnerstag (11.02.2021) wurden auf dem Dashboard des RKI 10.237 Neuinfektionen verzeichnet.

Laut der Website liegt der 7-Tages-Inzidenz-Wert damit bei 64,2. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Deutschland, erhöhte sich laut dem RKI um 666 Personen, auf insgesamt 63.635 Todesfälle.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Insgesamt über 2 Millionen Menschen in Deutschland infiziert

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden bisher 2.310.233 Menschen in Deutschland mit dem Corona-Virus infiziert, wie das RKI berichtet. Nach Schätzungen des RKI, sind bereits rund 2.087.600 der Infizierten bereits wieder genesen.

Den höchsten Inzidenz-Wert weist derzeit das Bundesland Thüringen auf. Aktuell liegt dieser hier bei 105,6. Somit ist Thüringen das einzige Bundesland in dem dieser Wert noch über 100 liegt, wie dem Dashboard des RKI zu entnehmen ist. Thüringen ist hier auch als einziges Bundesland in Deutschland, mit dunkelroter Farbe hinterlegt.

Alle anderen weißen denselben, etwas helleren Rotton auf. Die Inzidenz-Werte befinden sich hier auch zwischen 55,3 in Rheinland-Pfalz und 84,5 in Sachsen-Anhalt.

Robert Koch-Institut - RKI:

Gründer: Robert Koch

Tag der Gründung: 01. Juli 1891

Hauptsitz: Berlin

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Neue Entscheidung verlängert den Lockdown bis zum 07.03.2021

Am Mittwoch (10.02.2021) fand die letzte Bund-Länder-Konferenz statt. Hier wurde beschlossen, dass die aktuellen Corona-Maßnahmen bis zum 07.03.2021 weitergeführt werden.

Davon ausgeschlossen, sollen sowohl der Kita-Betrieb, als auch der Schulbetrieb sein. Diese sollen im ermessen des jeweiligen Bundeslandes wieder eröffnet werden können, so der Beschluss der Konferenz. Für Friseur-Betriebe soll ebenfalls eine Ausnahme-Regelung gelten. Demnach dürfen diese ab dem 01.03.2021 unter Einhaltung strenger Hygiene-Regeln, wieder öffnen. (Lucas Maier, Jan Wendt) *fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

