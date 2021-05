Bereitschaft zur Corona-Impfung in Deutschland steigt deutlich 

News-Ticker

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten. Die Bereitschaft dazu steigt weiter - alle News im Ticker.

Corona -Pandemie in Deutschland: Politiker fordert noch frühere Freiheiten für Geimpfte.

in Deutschland: Politiker fordert noch frühere Freiheiten für Geimpfte. Die Impfbereitschaft in Deutschland steigt unterdessen stark an.

Die STIKO rechnet damit, dass spätestens 2022 eine Auffrischung der Corona-Schutzimpfung fällig wird.

Update vom Sonntag, 16.05.2021, 12 Uhr: Die Ständige Impfkommission (STIKO) geht davon aus, dass die Impfung gegen das Coronavirus in Deutschland wohl bereits im kommenden Jahr 2022 wiederholt werden muss. „Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein“, sagte der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Grundsätzlich müssen wir uns darauf einstellen, dass möglicherweise im nächsten Jahr alle ihren Impfschutz auffrischen müssen.“

Zusätzlich wies Mertens darauf hin, dass die Hersteller bereits an modifizierten Corona-Impfstoffen arbeiteten, die dann auch gegen die derzeit bekannte Mutanten des Coronavirus wirksam sein sollen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dagegen geht davon aus, dass die ersten Auffrischungen bereits nach sechs Monaten fällig werden.

Sollten zudem weitere Corona-Varianten in Deutschland auftreten, gegen die die aktuell vorhandenen Vakzine nicht ausreichend wirksam sind, müsse man schon früher mit der Impfung angepasster Impfstoffe beginnen. Der Bundesverband deutscher Amtsärzte kritisierte zudem, dass die Impfkampagne im Land schon im Sommer 2021 massiv unter Druck geraten könne. Die Regierung in Deutschland habe keinen Plan, wie mit der dritten Corona-Impfung umzugehen sei.

Corona in Deutschland: Impfbereitschaft steigt stark an

Seit dem Start der Impfkampagne vor fast fünf Monaten ist die Impfbereitschaft in Deutschland deutlich gestiegen. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Demnach wollen sich fast drei Viertel der Deutschen über 18 Jahre gegen das Coronavirus immunisieren lassen. 36 Prozent der Befragten haben sich schon mindestens einmal impfen lassen, weitere 38 Prozent haben vor, das noch zu tun. Zusammen sind das 74 Prozent.

Kurz vor Beginn der Impfkampagne in Deutschland am 27. Dezember hatten sich erst 65 Prozent für eine Impfung entschieden. 19 Prozent lehnten die Immunisierung damals ab, jetzt sind es nur noch 15 Prozent. Der Anteil der Unentschlossenen ist seit Ende Dezember von 16 auf 11 Prozent gesunken.

Nach erster Corona-Impfung: Politiker fordert frühere Freiheiten für Geimpfte

Erstmeldung vom Samstag, 15.05.2021: Kassel - Seit Sonntag (09.05.2021) profitieren Personen, die vollständig gegen Corona geimpft sind, von mehr Freiheiten - das wurde von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Demnach können diese sich jetzt nun unter anderem über Lockerungen der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen freuen. Diese Regeln gelten in Deutschland zwei Wochen nachdem die zweite Impfung verabreicht wurde.

Dieser Beschluss sieht sich allerdings auch Kritik ausgesetzt. Für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommen diese Rechte und Freiheiten zu spät - insbesondere im Hinblick auf Reisen. Wie tagesschau.de berichtet, fordert er diese für geimpfte Bürger in Deutschland bereits nach der ersten Corona-Impfung. „Wer mit Astrazeneca geimpft wird, sollte schon drei Wochen nach der ersten Dosis mehr Freiheiten bekommen“, sagt der CDU-Politiker. Er begründet den Vorschlag damit, dass der Schutz schon nach der ersten Spritze sehr hoch sei. Außerdem erhoffe er sich, „dass wir in den Sommermonaten zu der gleichen Freiheit zurückkommen wie im vergangenen Jahr.“

Corona in Deutschland: Michael Kretschmer kritisiert Bundesnotbremse

Einem Bericht des Spiegels zufolge äußert Kretschmer zudem scharfe Kritik an den bundeseinheitlichen Regeln im Kampf gegen die Pandemie. Besonders die erst eingeführte Bundes-Notbremse in Deutschland stößt bei ihm auf Unverständnis. „Wir sollten daraus lernen, dass regionale Entscheidungen besser sind als das Eingreifen durch den Bund“, so der Ministerpräsident von Sachsen.

Ihm zufolge ist es nicht gelungen, die Bevölkerung von der Notwendigkeit der Maßnahmen zu überzeugen. Es sei zwar legitim, wenn der Bundesgesetzgeber handele, „aber wir müssen sehen, dass wir uns in einer Spirale befinden, die Politik und Bevölkerung auseinanderbringt. Das ist nicht gut“, meint der CDU-Politiker. (Alina Schröder)

