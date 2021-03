Corona in Deutschland: RKI veröffentlicht neue Fallzahlen - Inzidenz sinkt leicht

Das RKI hat die aktuellen Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder. Die aktuellen Zahlen im Ticker.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 2.518.591 Menschen mit Corona infiziert (Stand: 10.03.2021).

haben sich Menschen mit infiziert (Stand: 10.03.2021). Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 65,4. (Stand: 10.03.2021).

bei 65,4. (Stand: 10.03.2021). Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet jeden Morgen die tagesaktuellen Fallzahlen.

Update vom Mittwoch, 10.03.2021, 06.43Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen für den Mittwoch (10.03.2021) veröffentlicht. Demnach liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 65,4 und ist leicht gesunken. Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen liegt knapp über dem Wert der Vorwoche.

Dem RKI wurden binnen der letzten 24 Stunden 9.146 Neuinfektionen gemeldet. Darüber hinaus gab es 300 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Vor exakt einer Woche hatte das RKI 9.019 Neuinfektionen und 418 Todesfälle vermeldet.

10.03.2021 (Mittwoch) 9.146 Neuinfektionen und 300 Todesfälle 09.03.2021 (Dienstag) 4.252 Neuinfektionen und 255 Todesfälle 08.03.2021 (Montag) 5.011 Neuinfektionen und 34 Todesfälle 07.03.2021 (Sonntag) 8.103 Neuinfektionen und 96 Todesfälle 06.03.2021 (Samstag) 9.557 Neuinfektionen und 300 Todesfälle 05.03.2021 (Freitag) 10.580 Neuinfektionen und 264 Todesfälle 04.03.2021 (Donnerstag) 11.912 Corona-Neuinfektionen und 359 Todesfälle 03.03.2021 (Mittwoch) 9.019 Corona-Neuinfektionen und 418 Todesfälle 02.03.2021 (Dienstag) 3.943 Corona-Neuinfektionen und 358 Todesfälle 01.03.2021 (Montag) 4.732 Corona-Neuinfektionen und 60 Todesfälle 28.02.2021 (Sonntag) 7.890 Corona-Neuinfektionen und 157 Todesfälle 27.02.2021 (Samstag) 9.762 Corona-Neuinfektionen und 369 Todesfälle 26.02.2021 (Freitag) 9.997 Corona-Neuinfektionen und 394 Todesfälle 25.02.2021 (Donnerstag) 11.869 Corona-Neuinfektionen und 385 Todesfälle 24.02.2021 (Mittwoch) 8.007 Corona-Neuinfektionen und 422 Todesfälle 23.02.2021 (Dienstag) 3.888 Corona-Neuinfektionen und 415 Todesfälle

Corona-Fallzahlen in Deutschland: Inzidenzwert sinkt erneut

Kassel - Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen zur Corona-Lage in Deutschland für Dienstag (09.03.2021) bekannt gegeben. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken, liegt aber weiterhin über 65. Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen liegt über dem Wert der Vorwoche.

Die Gesundheitsämter haben dem RKI innerhalb der vergangenen 24 Stunden 4.252 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zudem wurden 255 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 3.943 Neuinfektionen und 358 Todesfälle verzeichnet.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht

Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken und liegt am Dienstag bei 67,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag vor einer Woche lag der 7-Tage-Inzidenzwert in Deutschland bei 65,4. Ihren bisherigen Höchststand hatte die Inzidenz am 22. Dezember 2020 mit 197,6 erreicht.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt laut Informationen des RKI-Dashboards derzeit bei etwa 117.700, die Zahl der nach einer Corona-Infektion Genesenen bei 2.319.600. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit dem Beginn der Pandemie ist auf 72.189 (+255) gestiegen. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 3.11 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich

Corona in Deutschland: Die Fallzahlen des RKI für Montag (08.03.2021)

Noch am Montag (0803.2021) hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) für Deutschland 5.011 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem gab es 34 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 65.

RKI meldet jeden Morgen die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht jeden Morgen die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen für Deutschland*. Darunter fallen Neuinfektionen, Todesfälle, die 7-Tage-Fallzahl und die 7-Tage-Inzidenz sowie die aktiven Corona-Fälle und die Zahl der Genesenen. Die zwei letztgenannten Daten sind Schätzwerte.

Korrekturen und Änderungen können im Laufe des Tages vom RKI nachgetragen werden. Alle Daten werden für ganz Deutschland, einzelne Bundesländer sowie für einzelne Landkreise und kreisfreie Städte zur Verfügung gestellt. (Nail Akkoyun und Karolin Schaefer) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

