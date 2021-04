Corona in Deutschland: RKI meldet neue Fallzahlen - Inzidenz und R-Wert steigen weiter

News-Ticker

Das RKI hat die aktuellen Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Es wurden fast 300 weitere Todesfälle verzeichnet - alle News im Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) informiert täglich über die aktuellen Corona-Fallzahlen.

Insgesamt haben sich 3.268.645 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 24.04.2021).

Corona-News: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 164,4 (Stand: 24.04.2021).

+++ 18.21 Uhr: Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Samstag (24.04.2021) bei 1,09 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Corona in Deutschland: RKI meldet aktuelle Fallzahlen - Inzidenz steigt

Update vom Samstag, 24.04.2021, 6.10 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen bekannt gegeben. Innerhalb von 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 23.392 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt damit auf 3.268.645. Vor genau einer Woche (17.04.2021) wurden 23.804 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden dem RKI 286 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet. Die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt auf 81.444.

Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und liegt aktuell bei 164,4. Am Vortag lag der Wert bei 164,0. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle ist um etwa 5.800 Fälle auf 304.900 Erkrankte gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 136.725 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 an das RKI übermittelt. Als genesen gelten in Deutschland ungefähr 2.882.300 (+ 17.300) Menschen.

Corona in Deutschland: Die aktuellen Fallzahlen im Überblick

24.04.2021 (Samstag) 23.392 Neuinfektionen und 286 Todesfälle 23.04.2021 (Freitag) 27.543 Neuinfektionen und 265 Todesfälle 22.04.2021 (Donnerstag) 29.518 Neuinfektionen und 259 Todesfälle 21.04.2021 (Mittwoch) 24.884 Neuinfektionen und 331 Todesfälle 20.04.2021 (Dienstag) 9.609 Neuinfektionen und 297 Todesfälle 19.04.2021 (Montag) 11.437 Neuinfektionen und 92 Todesfälle 18.04.2021 (Sonntag) 19.185 Neuinfektionen und 67 Todesfälle 17.04.2021 (Samstag) 23.804 Neuinfektionen und 219 Todesfälle 16.04.2021 (Freitag) 25.831 Neuinfektionen und 247 Todesfälle 15.04.2021 (Donnerstag) 29.426 Neuinfektionen und 293 Todesfälle

Die Fallzahlen des RKIs können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKIs kann darüber hinaus im Laufe des Tages angepasst werden.

+ Das RKI hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. RKI-Chef Lothar H. Wieler und Gesundheitsminister Jens Spahn bei einer wöchentlichen Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. (Archivbild) © Michael Kappeler

Corona-Zahlen in Deutschland: Inzidenz steigt laut RKI

+++ 20.30 Uhr: Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Freitagabend (23.04.2021) bei 1,08 (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

+++ Update vom Freitag, 23.04.2021, 6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI 27.543 weitere Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Fälle steigt damit auf 3.245.253 seit dem Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 steigt um 265 auf 81.158 Verstorbene.

Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und liegt aktuell bei 164,0. Am Vortag lag der Wert bei 161,1. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle ist um etwa 7.500 Fälle auf 299.100 Erkrankte gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 136.431 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 an das RKI übermittelt. Als genesen gelten in Deutschland ungefähr 2.865.000 (+ 19.700) Menschen.

+ Das RKI hat am Donnerstag (23.04.2021) über 27.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland gemeldet - auch die 7-Tage-Inzidenz ist angestiegen. © Rüdiger Wölk/Imago

Corona in Deutschland: RKI veröffentlicht neue Fallzahlen

+++ 20.17 Uhr: Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Donnerstagabend (22.04.2021) bei 1,01 (Vortag: 0,94). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 101 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Update vom Donnerstag, 22.04.2021, 6.45 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie-Aufzeichnungen 3.217.710 Corona-Fälle gemeldet. Das sind 29.518 infizierte Personen mehr als am Mittwoch (21.04.2021). Die Gesamtzahl aller Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 steigt um 259 auf 80.893 Verstorbene.

Als genesen gelten in Deutschland ungefähr 2.845.300 (+21.200) Menschen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle sinkt um circa 8000 auf 291.500 Erkrankte. In den vergangenen sieben Tagen wurden 134.007 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 an das RKI übermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt somit nicht mehr bei 160,1, sondern bei 161,1.

Die höchste Inzidenz in Deutschland mit 403,4 wurde im Saale-Orla-Kreis in Thüringen gemeldet. Das Bundesland selbst hat eine Inzidenz von 232,2. Nur ein Bundesland in Deutschland liegt unter einer 100er-Inzidenz: Schleswig-Holstein mit 70,9. Sieben Landkreise und kreisfreie Städte liegen unter einer Inzidenz von 50, ein Landkreis unter einer 35er-Inzidenz. Die niedrigste Inzidenz hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg (33,0).

RKI meldet Corona-Fallzahlen für Deutschland vom Montag (21.04.2021)

Erstmeldung vom Mittwoch, 21.04.2021, 6.42 Uhr: Kassel - Das Robert-Koch-Institut hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Seit dem Beginn der Pandemie haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI 3.188.192 Corona-Fälle gemeldet. Das sind 24.884 infizierte Personen mehr als am Dienstag (20.04.2021). Die Zahl der Todesfälle ist um 331 auf insgesamt 80.634 gestiegen.



Als genesen gelten in Deutschland ungefähr 2.824.100 (+20.400) Menschen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle steigt um circa 4100 auf 283.500 Erkrankte. In den vergangenen sieben Tagen wurden 133.165 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 an das RKI übermittelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken und liegt aktuell bei 160,1. Am Dienstag lag der 7-Tage-Inzidenzwert bei 162,4.

Covid-19-Lagebericht des RKI: R-Wert und Stand der Impfungen in Deutschland

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht am Dienstag (20.04.2021) bei 0,95. Am Montag lag er bei 1,06. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Diese Entwicklung werde „durch zumeist diffuse Geschehen“ im privaten und beruflichen Umfeld sowie in Kitas und Hoteleinrichtungen ausgelöst.

Diese Sieben-Tage-Inzidenzen dominieren das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland:

Sieben-Tage-Inzidenz von über 50: 408 Landkreise (von 412 Landkreisen)

Sieben-Tage-Inzidenz von über 100: 325 Landkreise

Sieben-Tage-Inzidenz von über 250: 27 Landkreise

In Deutschland haben 16.795.784 Menschen ihre Erstimpfung gegen den Coronavirus erhalten. Das sind 20,2 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Die Zweitimpfung haben 5.582.992 Menschen (6,7 Prozent der Gesamtbevölkerung) erhalten. (Jennifer Greve)

