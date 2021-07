Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet Inzidenz von 9,4

Pandemie

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt den zehnten Tag in Folge. Nach Angaben des RKI liegt sie bei 9,4 - eine Übersicht der Corona-Fallzahlen.

Kassel - Zum zehnten Tag infolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Samstagmorgen (17.07.2021) lag sie bei 9,4. Am Freitag (16.07.2021) betrug die Corona-Inzidenz in Deutschland 8,6, beim jüngsten Tiefststand am 06. Juli 2021 4,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem RKI binnen eines Tages 1608 Corona*-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Samstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.05 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 952 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

RKI: Das sind die Corona-Fallzahlen vom Samstag (17.07.2021)

17.07.2021 (Samstag) 1608 Neuinfektionen und 22 Todesfälle 16.07.2021 (Freitag) 1456 Neuinfektionen und 18 Todesfälle 15.07.2021 (Donnerstag) 1642 Neuinfektionen und 32 Todesfälle 14.07.2021 (Mittwoch) 1548 Neuinfektionen und 28 Todesfälle 13.07.2021 (Dienstag) 646 Neuinfektionen und 26 Todesfälle 12.07.2021 (Montag) 324 Neuinfektionen und 2 Todesfälle 11.07.2021 (Sonntag) 745 Neuinfektionen und 6 Todesfälle 10.07.2021 (Samstag) 952 Neuinfektionen und 35 Todesfälle

Die Fallzahlen des RKI können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKI kann darüber hinaus im Laufe des Tages angepasst werden.

Corona-Fallzahlen in Deutschland: RKI meldet am Samstag (17.07.2021) 22 Todesfälle

Deutschlandweit wurde nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche sind es 35 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.743.389 nachgewiesene Infektionen mit Sars-Cov-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

+ Fallzahlen in Deutschland: Das RKI meldet am Samstag (17.07.2021) eine Corona-Inzidenz von 9,4. © Rüdiger Wölk/Imago

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.638.800 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-Cov-2 gestorben sind, stieg auf 91.359. (jey/dpa) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Christoph Soeder/dpa