Coronavirus-Impfstoff: Lauterbach äußert schwere Kritik an der EU - „Falsch eingekauft“

SPD-Gesundheitsexperte übt Kritik

+ © Bernd von Jutrczenka /dpa/picture alliance Karl Lauterbach hat die EU scharf kritisiert. © Bernd von Jutrczenka /dpa/picture alliance

Die Corona-Impfungen in den EU-Staaten gehen eher schleppend voran. Auch in Deutschland wächst die Unzufriedenheit. Karl Lauterbach greift die Europäische Union an.